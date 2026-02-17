O Borussia Dortmund contrata mais um jovem talento promissor, com a aquisição do lateral-esquerdo do gigante brasileiro Cruzeiro por € 12 milhões

A equipe de recrutamento do Dortmund agiu com sua eficiência característica para vencer a crescente concorrência europeia pela jovem estrela brasileira. Seguindo seu plano estabelecido, o BVB garantiu um acordo antecipado para um jogador que ainda não pode se mudar para a Alemanha devido às regulamentações da FIFA relativas à transferência de menores. Essa abordagem proativa garante que o zagueiro será integrado ao elenco após completar 18 anos em agosto, com um pacote financeiro total de € 12 milhões, refletindo o potencial incrivelmente alto que os olheiros atribuíram a ele durante sua ascensão na academia do Cruzeiro.

Fabrizio Romano confirmou o avanço, observando que o acordo inclui uma taxa inicial de € 7 milhões, juntamente com € 5 milhões em adicionais relacionados ao desempenho. Para enfatizar ainda mais sua fé em seu potencial, o clube teria oferecido a Prates um contrato de longo prazo válido até o verão de 2031, considerando-o uma peça fundamental de sua unidade defensiva para a próxima década.