O Borussia Dortmund contrata mais um jovem talento promissor, com a aquisição do lateral-esquerdo do gigante brasileiro Cruzeiro por € 12 milhões
Um investimento de longo prazo para os Pretos e Amarelos
A equipe de recrutamento do Dortmund agiu com sua eficiência característica para vencer a crescente concorrência europeia pela jovem estrela brasileira. Seguindo seu plano estabelecido, o BVB garantiu um acordo antecipado para um jogador que ainda não pode se mudar para a Alemanha devido às regulamentações da FIFA relativas à transferência de menores. Essa abordagem proativa garante que o zagueiro será integrado ao elenco após completar 18 anos em agosto, com um pacote financeiro total de € 12 milhões, refletindo o potencial incrivelmente alto que os olheiros atribuíram a ele durante sua ascensão na academia do Cruzeiro.
Fabrizio Romano confirmou o avanço, observando que o acordo inclui uma taxa inicial de € 7 milhões, juntamente com € 5 milhões em adicionais relacionados ao desempenho. Para enfatizar ainda mais sua fé em seu potencial, o clube teria oferecido a Prates um contrato de longo prazo válido até o verão de 2031, considerando-o uma peça fundamental de sua unidade defensiva para a próxima década.
Permanecer no Brasil antes do sonho europeu
Apesar de a documentação ter sido finalizada e os exames médicos concluídos na terça-feira, a Torcida Amarela terá que esperar um pouco mais para ver sua nova aquisição em ação no Signal Iduna Park. O acordo foi estruturado de forma a permitir que Prates permaneça em seu país natal no futuro imediato, proporcionando ao Cruzeiro a oportunidade de continuar seu desenvolvimento em um ambiente familiar. Esse modelo de “ficar e crescer” tornou-se um caminho popular para os exportadores brasileiros, permitindo uma transição mais gradual para os rigores físicos e táticos do futebol de alto nível.
A transferência está oficialmente marcada para o verão, o que significa que Prates permanecerá no Cruzeiro durante a primeira metade da campanha brasileira de 2026. Este calendário permite-lhe ganhar mais ritmo competitivo no Brasileirao antes de chegar à Renânia do Norte-Vestfália, mesmo a tempo da pré-temporada do Dortmund de 2026-27, garantindo que está fisicamente preparado para competir por um lugar na equipa titular desde o primeiro dia.
Provando seu valor no nível sênior
O que torna Prates uma perspectiva tão atraente para a hierarquia do Dortmund é sua comprovada capacidade de competir no nível sênior, apesar de sua tenra idade. Um produto puro da academia do Cruzeiro, o jogador de 17 anos já ultrapassou as tradicionais categorias de base para causar um impacto significativo na primeira divisão brasileira. Essa exposição ao futebol profissional de alta pressão é vista como uma preparação vital para as exigências da Bundesliga e da Liga dos Campeões.
O jovem já soma 17 partidas pelo time principal do gigante brasileiro, tendo até marcado um gol no ano passado. Ele foi titular em três das cinco partidas que disputou até agora nesta temporada. Sua habilidade com a bola e disciplina tática em uma idade tão jovem sugerem que ele possui a força mental necessária para sobreviver ao escrutínio minucioso que acompanha jogar por um dos maiores clubes da Alemanha.
O plano do Dortmund para o sucesso na América do Sul
Esta contratação é o mais recente exemplo da estratégia agressiva de recrutamento do Dortmund, que prioriza jogadores promissores do outro lado do Atlântico. Ao identificar Prates antes que ele se tornasse alvo dos maiores gastadores da Premier League, o BVB mitigou o risco de uma guerra de lances na fase final. A posição de lateral-esquerdo tem sido uma área prioritária para os diretores esportivos do clube, que acreditam ter garantido um jogador que se encaixa perfeitamente no perfil de um lateral moderno e ofensivo.
Estatisticamente, Prates oferece um perfil equilibrado; ele é capaz de recuar com velocidade impressionante, mantendo-se uma ameaça constante no terço final do campo. Tendo já disputado cinco partidas em todas as competições este ano e marcado um gol, ele chega com impulso. Com todos os documentos agora em ordem, Prates se concentrará em terminar sua passagem pelo Cruzeiro em alta antes de se juntar à longa lista de brasileiros lendários que já honraram a Bundesliga.
