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Bologna FC v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduzido por

O Bologna de Palladino recomeça com um empate: 1 a 1 com o Torino sob vaias

Bologna
Torino
Bologna x Torino
Campeonato Italiano

A estreia de Raffaele Palladino não marca a virada no Bologna.

O novo Bologna de Raffaele Palladino começa com a pontaria descalibrada e, em casa, contra um Torino em dificuldade semelhante, soma apenas um ponto graças ao empate por 1 a 1 no fim.

A partida, válida pela 5ª rodada da Serie A 2026/2027, parecia bem encaminhada para os emilianos com a mudança para o 3-4-2-1 e o gol de Federico Bernardeschi, que parecia ter deixado o jogo em descida.

Mas, no segundo tempo, também por conta da pouca eficácia ofensiva do Bologna e das mudanças de Ignazio Abate, que deu mais peso ao ataque, na primeira chance real o Torino encontrou o empate, com a ajuda de um erro de Skorupski, que deu a Kulenovic seu primeiro gol na Serie A.

Na reta final, um pênalti claro, pedido e não marcado pelo árbitro Massa por falta de Heggem em Oristanio, fez explodir a raiva do Torino, mas o 1 a 1 resistiu até o fim e provocou vaias dos torcedores presentes no Dall'Ara, que esperavam uma estreia melhor e uma reação também na classificação, onde o Bologna segue em plena zona de luta contra o rebaixamento, com apenas 2 pontos somados. Para Abate, por outro lado, o empate pode representar a virada, já que a classificação voltou a andar, sobretudo depois da clamorosa e dolorosa derrota na Copa da Itália contra o Monza.


BOLOGNA 1-1 TORINO

Gols: 15' Bernardeschi (B), 77' Kulenovic (T)



  • BOLOGNA x TORINO: A FICHA DO JOGO

    Bologna-Torino 1-1


    Gols: 15' Bernardeschi (B), 77' Kulenovic (T)


    BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Helland (58' De Silvestri), Heggem, Theate; Zortea (84' Holm), Pobega (77' Moro), Ferguson, Miranda; Bernardeschi (77' Orsolini), Cambiaghi (58' Odgaard); Piccoli. 

    À disposição: Pessina, Happonen, Amondarain, Mbangula, Casale, El Azzouzi, Libra, Enem, Alhassane, Vitík.

    Téc. Palladino


    TORINO (3-5-2): Perri; Ismajli, Coco, Comert (68' Belghali); Fortini (46' Patterson), Fitz-Jim (55' Kulenovic), Mandragora, Bragança (68' Ilkhan), Cacciamani; Vlasic (68' Oristanio); Simeone. 

    À disposição: Mascardi, Siviero, Biraghi, Aboukhlal, Rodríguez, Comuzzo, Gineitis, Luongo, Zapata

    Téc. Abate


    Árbitro: Guida

    Advertidos com cartão amarelo: -

    Expulsos: -

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  • GOLS E PRINCIPAIS LANCES

    77' GOL - Kulenovic protege a posição na altura do meio-campo ofensivo contra um De Silvestri excessivamente mole e arranca em vertical até a entrada da área, ligeiramente deslocado para a esquerda. Chute colocado rasteiro, no qual Skorupski consegue chegar, mas erra a intervenção e a bola termina na rede. Primeiro gol na Serie A para o atacante grená, que vale o empate em 1 a 1.


    15' GOL - Bola perdida feia de Fortini pela direita e contra-ataque fulminante do Bologna. Cambiaghi avança em vertical e chega à linha de fundo, cruzando rasteiro para o meio da área, onde Bernardeschi, livre de marcação, bate de primeira e vence Perri, que não reagiu bem para descer em um chute tudo somado central.


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