O Bologna de Palladino recomeça com um empate: 1 a 1 com o Torino sob vaias

O novo Bologna de Raffaele Palladino começa com a pontaria descalibrada e, em casa, contra um Torino em dificuldade semelhante, soma apenas um ponto graças ao empate por 1 a 1 no fim.

A partida, válida pela 5ª rodada da Serie A 2026/2027, parecia bem encaminhada para os emilianos com a mudança para o 3-4-2-1 e o gol de Federico Bernardeschi, que parecia ter deixado o jogo em descida.

Mas, no segundo tempo, também por conta da pouca eficácia ofensiva do Bologna e das mudanças de Ignazio Abate, que deu mais peso ao ataque, na primeira chance real o Torino encontrou o empate, com a ajuda de um erro de Skorupski, que deu a Kulenovic seu primeiro gol na Serie A.

Na reta final, um pênalti claro, pedido e não marcado pelo árbitro Massa por falta de Heggem em Oristanio, fez explodir a raiva do Torino, mas o 1 a 1 resistiu até o fim e provocou vaias dos torcedores presentes no Dall'Ara, que esperavam uma estreia melhor e uma reação também na classificação, onde o Bologna segue em plena zona de luta contra o rebaixamento, com apenas 2 pontos somados. Para Abate, por outro lado, o empate pode representar a virada, já que a classificação voltou a andar, sobretudo depois da clamorosa e dolorosa derrota na Copa da Itália contra o Monza.





BOLOGNA 1-1 TORINO

Gols: 15' Bernardeschi (B), 77' Kulenovic (T)







