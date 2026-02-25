Getty Images Sport
O Benfica perde o recurso contra a suspensão de Gianluca Prestianni para a final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid
Prestianni acusado de abuso racial contra Vinicius
Prestianni foi visto cobrindo a boca com a camisa enquanto conversava com Vinicius durante a partida de ida na semana passada. O jogador da seleção brasileira rapidamente alertou o árbitro François Letexier, que iniciou o protocolo antirracismo, provocando um atraso de dez minutos antes do reinício da partida.
O Benfica apoiou Prestianni, que afirmou que Vinicius entendeu mal o que ele disse, enquanto o técnico José Mourinho afirmou após a partida que o clube português não poderia ser racista porque o lendário Eusébio era negro. Seus comentários foram amplamente criticados por figuras do futebol europeu.
Na terça-feira, foi noticiado que a defesa de Prestianni seria que ele usou linguagem homofóbica em vez de insultos racistas, alegando que tinha sido provocado por Vinicius, que aparentemente zombou dele por causa de sua altura. Esse tipo de linguagem ainda está incluído nas regras antidiscriminação da UEFA e acarreta uma suspensão pesada se a pessoa for considerada culpada.
UEFA indefere recurso do Benfica
O Benfica recorreu da suspensão provisória imposta a Prestianni, mas esse recurso foi rejeitado pela UEFA.
Uma declaração do órgão regulador afirma: “O recurso interposto pelo SL Benfica é indeferido. Consequentemente, a decisão do Órgão de Controle, Ética e Disciplina da UEFA de 23 de fevereiro de 2026 é confirmada.
O Sr. Gianluca Prestianni permanece provisoriamente suspenso para o próximo jogo da competição de clubes da UEFA para o qual seria elegível.”
O ala argentino treinou no Bernabeu apesar da proibição
A decisão significa que Prestianni não participará da segunda partida e ainda não se sabe se ele estará presente no Bernabeu para a segunda partida.
O ala treinou com o resto dos seus companheiros de equipe no estádio do Real Madrid antes do jogo, mas não participou da vitória do Benfica por 3 a 0 sobre o AVS Futebol SAD no sábado, durante o fim de semana.
Vários jogadores do Real Madrid manifestaram seu apoio a Vinicius logo após o incidente, enquanto o técnico Álvaro Arbeloa pediu à UEFA que enviasse uma mensagem forte na luta contra o racismo.
Ele disse: “Temos uma grande oportunidade de marcar um ponto de virada na luta contra o racismo. A UEFA, que sempre foi uma defensora dessa luta contra o racismo, tem a oportunidade de fazer mais do que apenas deixar isso como um slogan ou uma bela faixa antes dos jogos. E esperemos — ou melhor, espero — que eles aproveitem essa oportunidade.
Como já dissemos, como eu já disse... jogar em alto nível, apresentar um ótimo desempenho. Em fazer as coisas certas em campo e apresentar um ótimo desempenho para que possamos vencer o jogo. É nisso que estamos mais focados. É nisso que estamos colocando toda a nossa energia e esforço. E é isso que queremos ver amanhã. O resto, obviamente, não é da nossa conta. Ou, pelo menos, não cabe a nós tomar esse tipo de decisão. Isso é da UEFA.”
Gol de Vinicius faz a diferença antes da segunda partida
O suposto racismo ocorreu depois que Vinicius marcou o único gol da primeira partida com um belo chute de longa distância. O jogador de 25 anos será fundamental para as esperanças do Real Madrid de garantir uma vitória agregada para chegar às oitavas de final, especialmente com a ausência do outro atacante importante, Kylian Mbappé, devido a uma lesão no joelho sofrida durante um treino.
Vinicius marcou novamente no sábado, o que significa que agora tem cinco gols nos últimos quatro jogos, embora seu esforço mais recente tenha sido em vão, já que o Los Blancos sofreu uma surpreendente derrota por 2 a 1 para o Osasuna. Esse resultado significa que eles mais uma vez ficam atrás do Barcelona na disputa pelo título da La Liga, com apenas um ponto de diferença entre os dois rivais do Clássico após 25 partidas disputadas.
Se o Real Madrid derrotar o Benfica, enfrentará o Manchester City ou o Sporting CP na próxima fase, com o sorteio para o restante das eliminatórias ocorrendo na sexta-feira.
