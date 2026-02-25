O Benfica perde o recurso contra a suspensão de Gianluca Prestianni para a final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid

A decisão significa que Prestianni não participará da segunda partida e ainda não se sabe se ele estará presente no Bernabeu para a segunda partida.

O ala treinou com o resto dos seus companheiros de equipe no estádio do Real Madrid antes do jogo, mas não participou da vitória do Benfica por 3 a 0 sobre o AVS Futebol SAD no sábado, durante o fim de semana.

Vários jogadores do Real Madrid manifestaram seu apoio a Vinicius logo após o incidente, enquanto o técnico Álvaro Arbeloa pediu à UEFA que enviasse uma mensagem forte na luta contra o racismo.

Ele disse: “Temos uma grande oportunidade de marcar um ponto de virada na luta contra o racismo. A UEFA, que sempre foi uma defensora dessa luta contra o racismo, tem a oportunidade de fazer mais do que apenas deixar isso como um slogan ou uma bela faixa antes dos jogos. E esperemos — ou melhor, espero — que eles aproveitem essa oportunidade.

Como já dissemos, como eu já disse... jogar em alto nível, apresentar um ótimo desempenho. Em fazer as coisas certas em campo e apresentar um ótimo desempenho para que possamos vencer o jogo. É nisso que estamos mais focados. É nisso que estamos colocando toda a nossa energia e esforço. E é isso que queremos ver amanhã. O resto, obviamente, não é da nossa conta. Ou, pelo menos, não cabe a nós tomar esse tipo de decisão. Isso é da UEFA.”