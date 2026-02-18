O Benfica defende publicamente Gianluca Prestianni após alegações de racismo de Vinicius Júnior mancharem o confronto da Liga dos Campeões com o Real Madrid

O jogo foi interrompido por aproximadamente 10 minutos depois que Vinicius se envolveu em uma discussão acalorada com torcedores do Benfica enquanto comemorava seu gol decisivo. Enquanto as equipes se preparavam para o Benfica retomar o jogo, Vinicius correu até o árbitro e acusou o jogador do clube português, Gianluca Prestianni, de usar um insulto racista.

Em uma ação que causou espanto no mundo do futebol, dada a gravidade das acusações, o Benfica postou uma mensagem de apoio em sua conta oficial no X. O clube compartilhou a negação anterior de Prestianni e acrescentou uma legenda para deixar sua posição bem clara, escrevendo: “Juntos, ao seu lado”.

Não contente com uma simples mensagem de apoio, o Benfica reforçou sua posição divulgando um vídeo que, segundo o clube, isenta o meio-campista de 19 anos de qualquer irregularidade. O clube está tentando usar o clipe para provar que os outros jogadores do Real Madrid estavam longe demais para ter ouvido o insulto específico que relataram aos árbitros. O time português acompanhou a filmagem com uma legenda afirmando: “Como mostram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não poderiam ter ouvido o que afirmam ter ouvido”.

Prestianni foi visto cobrindo a boca com a camisa durante a discussão acalorada, o que complicou a análise das imagens da câmera pela equipe disciplinar da UEFA. Apesar da falta de evidências claras de leitura labial, os depoimentos vindos do vestiário do Real Madrid permanecem consistentes e contundentes, pintando um quadro muito diferente dos eventos que ocorreram em campo.