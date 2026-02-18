AFP
Traduzido por
O Benfica defende publicamente Gianluca Prestianni após alegações de racismo de Vinicius Júnior mancharem o confronto da Liga dos Campeões com o Real Madrid
Benfica afirma que imagens de vídeo inocentam meio-campista
O jogo foi interrompido por aproximadamente 10 minutos depois que Vinicius se envolveu em uma discussão acalorada com torcedores do Benfica enquanto comemorava seu gol decisivo. Enquanto as equipes se preparavam para o Benfica retomar o jogo, Vinicius correu até o árbitro e acusou o jogador do clube português, Gianluca Prestianni, de usar um insulto racista.
Em uma ação que causou espanto no mundo do futebol, dada a gravidade das acusações, o Benfica postou uma mensagem de apoio em sua conta oficial no X. O clube compartilhou a negação anterior de Prestianni e acrescentou uma legenda para deixar sua posição bem clara, escrevendo: “Juntos, ao seu lado”.
Não contente com uma simples mensagem de apoio, o Benfica reforçou sua posição divulgando um vídeo que, segundo o clube, isenta o meio-campista de 19 anos de qualquer irregularidade. O clube está tentando usar o clipe para provar que os outros jogadores do Real Madrid estavam longe demais para ter ouvido o insulto específico que relataram aos árbitros. O time português acompanhou a filmagem com uma legenda afirmando: “Como mostram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não poderiam ter ouvido o que afirmam ter ouvido”.
Prestianni foi visto cobrindo a boca com a camisa durante a discussão acalorada, o que complicou a análise das imagens da câmera pela equipe disciplinar da UEFA. Apesar da falta de evidências claras de leitura labial, os depoimentos vindos do vestiário do Real Madrid permanecem consistentes e contundentes, pintando um quadro muito diferente dos eventos que ocorreram em campo.
- AFP
Estrelas do Real Madrid se unem em apoio a Vinicius Júnior
Enquanto o Benfica apoia seu jogador, o clima em Madri é de absoluta certeza e fúria. Vários jogadores importantes do Los Blancos se manifestaram para corroborar a versão dos fatos de Vinicius Júnior, alegando ter ouvido um insulto específico. Aurelien Tchouameni disse que Vinicius foi chamado de “macaco” pelo jogador do Benfica, um comentário que Kylian Mbappé também afirmou ter ouvido. O francês ficou supostamente indignado com o incidente, e os olhos no campo o flagraram gritando para o argentino: “você é um racista de merda”.
O incidente foi grave o suficiente para acionar o protocolo oficial da UEFA contra o racismo, fazendo com que a partida fosse temporariamente interrompida enquanto Vinicius Junior tentava sair de campo em protesto. Desde então, o brasileiro recebeu o apoio total de seus companheiros de equipe e diretores do clube, que estão exigindo que a entidade reguladora tome as medidas mais rigorosas possíveis.
Mourinho se pronuncia enquanto a investigação da UEFA começa
Para agravar ainda mais a situação, o técnico do Benfica, José Mourinho, também entrou na discussão, oferecendo uma defesa que pouco contribuiu para acalmar os ânimos. O lendário treinador português apoiou a posição do seu clube, ao mesmo tempo que criticou a conduta do astro do Real Madrid durante o jogo. Mourinho defendeu totalmente seu clube, questionando a comemoração do gol do brasileiro, mesmo afirmando que não está tomando partido. Essa manobra foi alvo de críticas por parte daqueles que acreditam que o foco deve permanecer exclusivamente nas acusações de racismo.
Mourinho disse: “Eu vi duas coisas completamente diferentes. Quero ser independente e não faço comentários sobre isso. Eu disse exatamente isso a [Vinícius]. Eu disse a ele que, quando você marca um gol assim, você apenas comemora e volta. Quando ele estava discutindo sobre racismo, eu disse a ele que a maior personalidade [Eusébio] da história deste clube era negra.
“Este clube é tudo menos racista. Se na cabeça dele havia algo relacionado a isso, foi no Benfica. Eles [Vinicius e Gianluca Prestianni] me disseram coisas diferentes. Mas não acredito em um ou outro. Quero ser independente.”
Comentários dos fãs geram polêmica
No entanto, após as declarações do Benfica, vários torcedores recorreram às redes sociais para compartilhar fotos e vídeos que parecem mostrar Vinicius ao lado de Prestianni durante o controverso confronto da Liga dos Campeões, enquanto seus companheiros de equipe do Real Madrid não estão muito atrás. Essas imagens reacenderam o debate online, com os torcedores divididos sobre o que elas retratam e as implicações para a controvérsia em torno da partida.
O conteúdo compartilhado pelos torcedores é um desafio direto à afirmação oficial do Benfica de que seu jovem meio-campista estava distante dos outros astros do Real Madrid no momento do incidente. A aparente contradição entre a versão do clube sobre os eventos e as evidências visuais fornecidas pelos torcedores adicionou mais tensão a uma situação já bastante acirrada, intensificando as discussões em fóruns, plataformas de redes sociais e comunidades de torcedores de futebol.
Publicidade