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O Bayern de Munique intensifica a busca pelo craque da Atalanta após receber sinal verde para a transferência
O Bayern de Munique tem como alvo um atacante belga
O Bayern demonstrou interesse concreto em De Ketelaere, identificando o craque da Atalanta como um reforço fundamental para seu setor ofensivo. O jogador da seleção belga já se mostrou favorável a uma possível transferência para a Baviera, o que sugere que as condições contratuais não serão um grande obstáculo nas futuras negociações. Embora o jogador esteja interessado na transferência, o Bayern precisa agora iniciar negociações formais com a Atalanta para definir um valor de transferência adequado para o ex-jogador do AC Milan.
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Recebida autorização para a transferência
De acordo com reportagens da Sky Sport e do especialista em transferências Sacha Tavolieri, as bases para um acordo já estão sendo preparadas nos bastidores. Entende-se que De Ketelaere já deu seu aval para uma possível transferência para a Allianz Arena, abrindo efetivamente caminho para o início das negociações entre os clubes. Esse desdobramento ocorre após a bem-sucedida transformação do jogador em Bérgamo, onde sua qualidade técnica e habilidade de atuar entre as linhas revitalizaram sua carreira sob a orientação de Gian Piero Gasperini.
A recuperação do Bergamo atrai os grandes clubes
O renascimento de De Ketelaere o tornou um dos jogadores criativos mais cobiçados do futebol europeu, após uma passagem difícil pelo San Siro. Depois de se juntar à Atalanta por meio de um empréstimo inicial do Milan em 2023, o clube italiano exerceu sua opção de compra, tornando a transferência definitiva por aproximadamente € 24 milhões no verão de 2024. Agora em sua terceira temporada no Gewiss Stadium, seu contrato atual vai até junho de 2028, o que dá à Atalanta uma forte posição de barganha enquanto se prepara para negociações concretas com o clube alemão recordista de títulos.
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As negociações passam para a sala de reuniões
Espera-se que a novela da transferência ganhe força à medida que os dirigentes do Bayern se reúnam com seus homólogos da Atalanta para avaliar as condições financeiras de uma contratação definitiva. Com a aprovação de De Ketelaere garantida, o foco agora recai sobre se o clube da Série A está disposto a se desfazer de seu valioso jogador e a que preço. A estratégia de contratações do Bayern para o verão parece estar ganhando ritmo, com novas negociações agendadas, já que o clube busca concluir as transações com antecedência, antes da pausa para os jogos internacionais e dos treinos de pré-temporada.