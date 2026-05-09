O Bayern de Munique intensifica a busca pelo craque da Atalanta após receber sinal verde para a transferência

Espera-se que a novela da transferência ganhe força à medida que os dirigentes do Bayern se reúnam com seus homólogos da Atalanta para avaliar as condições financeiras de uma contratação definitiva. Com a aprovação de De Ketelaere garantida, o foco agora recai sobre se o clube da Série A está disposto a se desfazer de seu valioso jogador e a que preço. A estratégia de contratações do Bayern para o verão parece estar ganhando ritmo, com novas negociações agendadas, já que o clube busca concluir as transações com antecedência, antes da pausa para os jogos internacionais e dos treinos de pré-temporada.