Além da vibração fora do campo, a conexão em campo está atingindo um ponto crítico. Harry Kane, que tem estado em excelente forma, acredita que a equipe finalmente está entrando no ritmo. “Quanto mais jogo com eles, melhor compreendo meus companheiros. Os jogadores se entendem melhor e compreendem melhor os processos, sentem-se mais confortáveis em suas posições e movimentos”, observou o atacante. Essa química ficou evidente na recente vitória emocionante por 3 a 2 contra o Borussia Dortmund.

Konrad Laimer dá crédito ao técnico por manter esse alto nível de desempenho por meio de uma competição justa. “Cada um tem a sensação de que, se se esforçar e jogar bem, terá uma chance. No final, todos são necessários”, afirmou Laimer. Ao manter a equipe sob tensão, mas com o ânimo elevado, Kompany garantiu que seus jogadores reservas estejam tão prontos para atuar quanto as estrelas consagradas.