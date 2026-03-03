Getty Images Sport
O Bayern de Munique está em forma para conquistar o triplo? Serge Gnabry, Harry Kane e companhia falam sobre uma possível vitória esmagadora para a equipe de Vincent Kompany
Bayern de Munique de olho no triplo título
O Bayern de Munique está a ter uma temporada extraordinariamente forte, com os olhos postos na conquista do cobiçado triplo, ao mesmo tempo que demonstra uma força e coesão excecionais em todas as competições. Os bávaros lideram a Bundesliga alemã, ostentando o ataque mais potente da liga, com uns impressionantes 88 golos marcados, e a defesa mais sólida, tendo sofrido apenas 23 golos até ao momento. Na Liga dos Campeões, garantiu o segundo lugar na fase de grupos e agora enfrentará o Atalanta nas oitavas de final. Com o time tendo sofrido apenas duas derrotas em toda a temporada, uma crescente sensação de confiança é palpável dentro da equipe. Serge Gnabry captou esse sentimento perfeitamente quando disse à revista do clube 51: “Vejo paralelos com a equipe tri-campeã de 2020 – mesmo que ainda seja cedo para grandes declarações. Mas, para mim, a atmosfera na equipe é atualmente a melhor desde então.” Ele acrescentou: “As vitórias sempre ajudam, a crença em algo maior surge quase automaticamente.”
O espírito de 2020 retorna
A comparação com a lendária equipe de Hansi Flick em 2020 não é feita levianamente, mas o elenco atual insiste que a união é genuína. O capitão Manuel Neuer, sobrevivente daquela campanha tripla, é rápido em destacar o esforço coletivo de todo o elenco. “No momento, todos desempenham um papel importante na equipe. Todos se sentem confortáveis e dão sua contribuição”, comentou. Esse senso de responsabilidade compartilhada tornou-se a marca registrada do reinado de Kompany até agora.
Neuer também sente o vínculo único dentro do grupo. O zagueiro japonês Hiroki Ito destacou a natureza altruísta do elenco atual, comparando-o aos valores encontrados em seu país natal. “Nossa aparência me lembra um pouco a mentalidade japonesa. Respeitamos uns aos outros, lutamos uns pelos outros e damos tudo pelo clube. Sinto isso não apenas nos jogos, mas também em todos os treinos”, explicou Ito, enquanto a equipe se prepara para o próximo confronto com o Borussia Mönchengladbach.
A harmonia tática de Kompany
Além da vibração fora do campo, a conexão em campo está atingindo um ponto crítico. Harry Kane, que tem estado em excelente forma, acredita que a equipe finalmente está entrando no ritmo. “Quanto mais jogo com eles, melhor compreendo meus companheiros. Os jogadores se entendem melhor e compreendem melhor os processos, sentem-se mais confortáveis em suas posições e movimentos”, observou o atacante. Essa química ficou evidente na recente vitória emocionante por 3 a 2 contra o Borussia Dortmund.
Konrad Laimer dá crédito ao técnico por manter esse alto nível de desempenho por meio de uma competição justa. “Cada um tem a sensação de que, se se esforçar e jogar bem, terá uma chance. No final, todos são necessários”, afirmou Laimer. Ao manter a equipe sob tensão, mas com o ânimo elevado, Kompany garantiu que seus jogadores reservas estejam tão prontos para atuar quanto as estrelas consagradas.
A busca pela imortalidade
Os recordes individuais também estão alimentando o entusiasmo em Munique. Com 30 gols em apenas 24 partidas, Kane tem como objetivo bater o recorde de Robert Lewandowski de 41 gols em uma única temporada, embora o sucesso da equipe continue sendo sua prioridade. “Quando você começa uma série, surge um impulso. Então você se sente quase imparável”, disse Kane. Esse impulso é o que o Bayern espera que os leve pelas semanas decisivas da temporada, enquanto buscam o domínio continental e nacional.
No entanto, o time continua cauteloso em tirar o pé do acelerador, mesmo com uma confortável vantagem na liderança da tabela. “Tínhamos uma vantagem de 11 pontos há algumas semanas e vimos como isso pode mudar rapidamente em dois resultados”, alertou Kane, enfatizando a necessidade de consistência.
