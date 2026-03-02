O Bayern de Munique está de olho no jovem jogador do Benfica, já que a tentativa de contratar o lateral do Feyenoord se tornou muito cara

O interesse em Banjaqui surge num momento em que a tentativa do Bayern de contratar Givairo Read, do Feyenoord, está enfrentando obstáculos significativos. Embora o clube tenha mantido conversas concretas com os representantes de Read, o negócio está se tornando cada vez mais complicado. A Sky informa que, embora as conversas com a equipe de Read estejam se tornando mais concretas, o holandês parece propenso a lesões e o negócio está ficando bastante caro devido ao interesse variado nele.

Esse custo crescente e o histórico recente de lesões de Read forçaram a equipe de recrutamento do Bayern a ampliar seus horizontes. Embora a estrela do Feyenoord continue sendo uma prioridade, o clube não está disposto a pagar a mais ou assumir riscos excessivos por um jogador cuja disponibilidade tem sido inconsistente. Essa mudança estratégica abriu as portas para Banjaqui, que representa um tipo diferente de investimento — focado no desenvolvimento de longo prazo e em um alto potencial físico.