O Bayern de Munique está de olho no jovem jogador do Benfica, já que a tentativa de contratar o lateral do Feyenoord se tornou muito cara
O Bayern de Munique tem como alvo o jovem prodígio do Benfica
De acordo com a Sky Sport, o gigante bávaro adicionou o jovem Daniel Banjaqui, do Benfica, à sua lista de jogadores em potencial. O jogador de 17 anos, que atualmente tem contrato com o time português até 2027, surgiu como um candidato sério para o time recordista de títulos. Banjaqui tem chamado a atenção com suas atuações pela segunda equipe do Benfica, ganhando a reputação de um dos jovens laterais mais promissores da Europa. Seu perfil se alinha perfeitamente com os requisitos modernos de um lateral de primeira linha.
Os obstáculos financeiros do objetivo principal
O interesse em Banjaqui surge num momento em que a tentativa do Bayern de contratar Givairo Read, do Feyenoord, está enfrentando obstáculos significativos. Embora o clube tenha mantido conversas concretas com os representantes de Read, o negócio está se tornando cada vez mais complicado. A Sky informa que, embora as conversas com a equipe de Read estejam se tornando mais concretas, o holandês parece propenso a lesões e o negócio está ficando bastante caro devido ao interesse variado nele.
Esse custo crescente e o histórico recente de lesões de Read forçaram a equipe de recrutamento do Bayern a ampliar seus horizontes. Embora a estrela do Feyenoord continue sendo uma prioridade, o clube não está disposto a pagar a mais ou assumir riscos excessivos por um jogador cuja disponibilidade tem sido inconsistente. Essa mudança estratégica abriu as portas para Banjaqui, que representa um tipo diferente de investimento — focado no desenvolvimento de longo prazo e em um alto potencial físico.
O que Daniel Banjaqui traz para a Baviera
Banjaqui é considerado um dos laterais direitos mais promissores de Portugal, possuindo uma combinação de atributos que o tornam um jogador de destaque. Seu jogo é definido por uma velocidade notável e robustez física, o que lhe permite cobrir toda a lateral direita com eficácia. Os analistas também destacaram sua “pronunciada vontade de atacar”, uma característica muito valorizada pela comissão técnica do Bayern, que muitas vezes conta com seus laterais para dar amplitude e impulso ofensivo.
Se o Bayern decidir avançar com a contratação do adolescente, estará a adquirir um jogador capaz de crescer na função durante mais de uma década. O histórico recente do clube em integrar jovens talentos sugere que Banjaqui teria um caminho claro para a equipa principal. No entanto, a decisão de se afastar completamente de Read ainda não foi finalizada, uma vez que o clube continua a ponderar o impacto imediato do holandês em relação ao potencial da jovem estrela do Benfica.
O fator Konrad Laimer
A busca por segurança defensiva também está intrinsecamente ligada ao futuro de Konrad Laimer. O jogador austríaco de 28 anos tem contrato até 2027, mas as negociações para uma extensão estão em um impasse. Entende-se que o clube gostaria de estender o contrato do austríaco, mas as negociações estão paralisadas devido às exigências salariais.
Se Laimer decidir que seu futuro está em outro lugar, o perfil do jogador que o Bayern contratará neste verão mudará fundamentalmente. Por enquanto, a equipe de recrutamento permanece alerta, acompanhando de perto Banjaqui enquanto se prepara para várias eventualidades na próxima janela de transferências do verão.
