O Bayern de Munique está “convencido” de que Harry Kane renovará o contrato, apesar da atualização enigmática do presidente do clube em meio a rumores de transferência para a Arábia Saudita e a Premier League.
Kane acaba com jejum de títulos após eliminação do Spurs
Kane rapidamente se destacou como um dos melhores atacantes modernos do Bayern desde que chegou do Tottenham há pouco menos de três anos, impressionando em um ataque mortal que também conta com nomes como Michael Olise, Jamal Musiala e Serge Gnabry. Ele não conseguiu conquistar seu primeiro troféu na primeira temporada com os bávaros, mas finalmente conseguiu quando o Bayern reconquistou o título da Bundesliga em 2024-25.
Bayern divulga atualização preocupante sobre contrato
O diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, recentemente deu uma atualização sobre a perspectiva de um novo contrato para Kane, dizendo: “Eu disse que estávamos em negociações, mas as negociações ainda não começaram. Estamos em contato próximo com Harry, e novos passos serão dados.”
Kane parece estar feliz na Alemanha, mas isso não impediu que surgissem rumores sobre uma transferência para a Liga Profissional Saudita ou um retorno à Premier League. Uma transferência para o Oriente Médio parece improvável no curto prazo, apesar dos contratos lucrativos em oferta, já que Kane está ansioso para aumentar sua coleção de troféus na Europa nos próximos anos, mas um retorno à Inglaterra parece estar permanentemente nos planos, já que ele é o segundo maior artilheiro da história da Premier League, com 213 gols.
O Bayern continua “convencido” de que Kane renovará contrato
O correspondente da Sky Germany, Kerry Hau, divulgou as últimas notícias sobre a situação, revelando: “O jogador sempre menciona como está feliz em Munique. Ele está muito feliz com sua família em Munique e gosta da vida aqui, então todos no Bayern de Munique estão convencidos de que ele renovará seu contrato.
Não espero uma decisão rápida, espero uma decisão nos próximos meses, provavelmente após o final da temporada, e o Bayern de Munique está tranquilo porque sabe o quanto ele é importante, mas ao mesmo tempo o quanto ele está feliz no Bayern de Munique, e ambos os lados se apreciam mutuamente.”
Uma saída iminente do Bayern parece particularmente improvável, dado que seus únicos troféus até agora são um título da Bundesliga e a Supercopa Franz Beckenbauer, enquanto um retorno ao antigo clube Tottenham é certamente inviável, dado o fraco desempenho do time do norte de Londres nas últimas temporadas.
Kane tem como objetivo conquistar a Bundesliga e a Liga dos Campeões antes da Copa do Mundo
O Bayern está bem posicionado nesta temporada, buscando conquistar mais títulos com Kane liderando o ataque. A equipe de Vincent Kompany está no topo da tabela da Bundesliga, com 21 jogos disputados, seis pontos à frente do seu rival mais próximo, o Borussia Dortmund. Eles também terminaram em segundo lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões, com apenas o Arsenal somando mais pontos do que os seus 21 em oito partidas.
Assim que a temporada nacional terminar, Kane rapidamente voltará sua atenção para um verão agitado com a Inglaterra. Os Três Leões de Thomas Tuchel chegam à Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México como um dos favoritos para levantar o troféu, mas Kane e sua equipe sofreram derrotas dolorosas em duas finais do Campeonato Europeu e foram eliminados da Copa do Mundo de 2022 pela França nas quartas de final.
O jogador de 32 anos certamente entrará no torneio de verão com muitos gols a seu favor, já tendo marcado 41 vezes em 38 jogos em todas as competições nesta temporada. Ele precisa de apenas mais três gols para igualar seu melhor desempenho em uma temporada pelo Bayern, quando marcou 44 gols em 2023-24.
Kane e o Bayern voltam a entrar em campo na quarta-feira à noite, quando enfrentam o RB Leipzig pela DFB Pokal.
