O Bayern de Munique está “convencido” de que Harry Kane renovará o contrato, apesar da atualização enigmática do presidente do clube em meio a rumores de transferência para a Arábia Saudita e a Premier League.

O Bayern está bem posicionado nesta temporada, buscando conquistar mais títulos com Kane liderando o ataque. A equipe de Vincent Kompany está no topo da tabela da Bundesliga, com 21 jogos disputados, seis pontos à frente do seu rival mais próximo, o Borussia Dortmund. Eles também terminaram em segundo lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões, com apenas o Arsenal somando mais pontos do que os seus 21 em oito partidas.

Assim que a temporada nacional terminar, Kane rapidamente voltará sua atenção para um verão agitado com a Inglaterra. Os Três Leões de Thomas Tuchel chegam à Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México como um dos favoritos para levantar o troféu, mas Kane e sua equipe sofreram derrotas dolorosas em duas finais do Campeonato Europeu e foram eliminados da Copa do Mundo de 2022 pela França nas quartas de final.

O jogador de 32 anos certamente entrará no torneio de verão com muitos gols a seu favor, já tendo marcado 41 vezes em 38 jogos em todas as competições nesta temporada. Ele precisa de apenas mais três gols para igualar seu melhor desempenho em uma temporada pelo Bayern, quando marcou 44 gols em 2023-24.

Kane e o Bayern voltam a entrar em campo na quarta-feira à noite, quando enfrentam o RB Leipzig pela DFB Pokal.