O Bayern de Munique entra em guerra com os agentes! Uli Hoeness critica negociações “ultrajantes” com representantes supervalorizados após a saga do contrato de Dayot Upamecano

Os gigantes bávaros finalmente garantiram o futuro a longo prazo de Upamecano, mas a natureza árdua das negociações deixou um gosto amargo na boca da hierarquia do clube. Hoeness revelou que o clube está preparado para tomar medidas drásticas contra os agentes que tentam chantagear o clube ou aumentar os preços artificialmente.
Ele insiste que o Bayern dirá cada vez mais “não” a exigências exorbitantes e está até mesmo considerando colocar certos assessores na lista negra. Ele também alertou os jogadores que eles não podem se esconder atrás de seus agentes, insistindo que eles devem assumir alguma responsabilidade por suas exigências excessivas.
“Você pode dizer ao jogador: ‘Se o seu agente continuar a negociar de forma tão ultrajante, não discutiremos mais o seu futuro conosco’. Tem que chegar a esse ponto”, disse ele ao Bild.
“Também podemos colocar um ou dois agentes – se eles se comportarem de forma injusta – em uma lista e dizer que não contrataremos mais jogadores que eles representam. Esse seria o próximo passo.”
Enquanto a guerra contra os agentes domina as manchetes, a retenção de Upamecano representa uma vitória estratégica significativa para o Bayern em um mercado cada vez mais volátil. O francês assinou um novo contrato até 2030, uma medida que o diretor esportivo Max Eberl descreve como um sinal do “brilho” e do apelo internacional do clube.
No entanto, essa lealdade teve um preço alto, com relatos sugerindo que o pacote total para o jogador de 27 anos poderia chegar a € 100 milhões quando o salário e os bônus de assinatura são combinados. Esse compromisso financeiro colossal gerou debate entre torcedores e especialistas, especialmente devido à recente ênfase do clube na disciplina financeira.
Eberl defendeu o gasto, argumentando que substituir um jogador da qualidade de Upamecano custaria significativamente mais em taxas de transferência e salários. “É claro que as renovações custam dinheiro, mas custa ainda mais se eu tiver que comprar jogadores da qualidade de Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Alphonso Davies ou Dayot Upamecano – se é que você consegue encontrá-los”, explicou. O acordo garante estabilidade na defesa central nos próximos anos, afastando o interesse da Premier League e da Arábia Saudita.
Hoeness não mediu palavras ao abordar o papel dos agentes na negociação de Upamecano, tendo criticado o representante do zagueiro durante as negociações. “No caso de Upamecano, os assessores queriam aumentar o preço conosco ou empurrá-lo para outro clube, e como agradecimento, deveríamos pagar-lhes bônus de assinatura”, disse ele, furioso. “Isso é uma contradição em si mesma que não devemos mais aceitar.”
Eberl, por sua vez, concentrou-se nos méritos esportivos da renovação, reconhecendo a complexidade das negociações. “As negociações definitivamente não foram fáceis, mas raramente são”, admitiu o membro do conselho esportivo. “Um time precisa de pontos de referência, e nós temos o próximo com Dayot. A questão muitas vezes não é quem você contrata, mas quem você desenvolve.”
O próprio Upamecano expressou sua alegria por permanecer em Munique, evitando a política. “Estou muito feliz por permanecer no Bayern e continuar jogando neste time”, disse o zagueiro. “Temos um ótimo time e um ótimo técnico. Temos grandes objetivos juntos. Dou tudo de mim pelos meus companheiros, em todos os treinos, quero manter o gol invicto em todos os jogos e quero ganhar o máximo de títulos possível.”
Com o futuro de Upamecano garantido, a hierarquia do Bayern agora voltará sua atenção para outras situações contratuais urgentes dentro do elenco. A ameaça da “lista negra” de Hoeness sugere que as próximas negociações com outras estrelas poderão ser tensas se os agentes não levarem o aviso a sério.
Em campo, a equipe de Vincent Kompany buscará aproveitar essa estabilidade para conquistar títulos em várias frentes. Espera-se que Upamecano justifique seu novo contrato milionário liderando a linha defensiva com consistência e autoridade, enquanto o Bayern busca a glória nacional e europeia.
A direção do clube provavelmente enfrentará um escrutínio ainda maior sobre sua abordagem financeira, equilibrando a necessidade de reter talentos de classe mundial com o desejo de conter os custos crescentes dos agentes. Ainda não se sabe como essa nova política linha dura afetará as futuras janelas de transferências, mas as linhas de batalha certamente foram traçadas no Bayern.