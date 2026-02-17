O Bayern de Munique entra em guerra com os agentes! Uli Hoeness critica negociações “ultrajantes” com representantes supervalorizados após a saga do contrato de Dayot Upamecano

Os gigantes bávaros finalmente garantiram o futuro a longo prazo de Upamecano, mas a natureza árdua das negociações deixou um gosto amargo na boca da hierarquia do clube. Hoeness revelou que o clube está preparado para tomar medidas drásticas contra os agentes que tentam chantagear o clube ou aumentar os preços artificialmente.

Ele insiste que o Bayern dirá cada vez mais “não” a exigências exorbitantes e está até mesmo considerando colocar certos assessores na lista negra. Ele também alertou os jogadores que eles não podem se esconder atrás de seus agentes, insistindo que eles devem assumir alguma responsabilidade por suas exigências excessivas.

“Você pode dizer ao jogador: ‘Se o seu agente continuar a negociar de forma tão ultrajante, não discutiremos mais o seu futuro conosco’. Tem que chegar a esse ponto”, disse ele ao Bild.

“Também podemos colocar um ou dois agentes – se eles se comportarem de forma injusta – em uma lista e dizer que não contrataremos mais jogadores que eles representam. Esse seria o próximo passo.”