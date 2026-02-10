O Bayern de Munique divulga uma atualização preocupante sobre o contrato de Harry Kane em meio a rumores de transferência para a Arábia Saudita.

Outras transferências têm sido cogitadas, com o ex-astro do Spurs Gus Poyet dizendo ao GOAL, em meio a rumores de que os gigantes da La Liga, Barcelona e Real Madrid, estão interessados em Kane: “Se ele quiser algo diferente para sua família, eu definitivamente iria para o Barcelona - se [Robert] Lewandowski sair. Será completamente diferente de tudo que ele teve antes.

Além disso, com o estilo de jogo atual do Barcelona, um jogador como ele no ataque vai marcar gols — e muitos gols! Houve algumas críticas de Michael Owen, dizendo que ele não acredita que Kane tenha saído. Não sei se ele leu isso e talvez tenha pensado na Premier League e em voltar. É algo muito particular para ele. A família será muito importante para sua decisão no ano que vem.”

Um retorno ao futebol inglês parece ter sido descartado, com a busca pelo recorde histórico de gols de Alan Shearer na Premier League não sendo considerada uma prioridade - com troféus agora mais importantes para Kane do que entradas nos livros de história.

No entanto, ofertas atraentes podem ser feitas a ele pela Saudi Pro League, com salários lucrativos a serem ganhos no Oriente Médio, com times da região elaborando planos de recrutamento para a próxima janela de transferências — já que o maior jogador de todos os tempos, Cristiano Ronaldo, gera rumores de saída do Al-Nassr.