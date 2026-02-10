Getty
O Bayern de Munique divulga uma atualização preocupante sobre o contrato de Harry Kane em meio a rumores de transferência para a Arábia Saudita.
Cláusula de rescisão: Kane pode ser adquirido por £ 57 milhões em 2026.
Não há pressa por parte do Bayern em negociar uma extensão para o atacante de 32 anos, cujo contrato atual vai até o verão de 2027. No entanto, esse acordo inclui cláusulas de rescisão que podem ser acionadas a cada janela de transferências.
Segundo relatos, uma oferta de £ 57 milhões (US$ 78 milhões) seria suficiente para tirar Kane da Baviera em 2026. Times de todo o mundo considerariam esse valor uma boa relação custo-benefício, dados os padrões que um dos atacantes mais temidos do planeta tem conseguido manter.
Atualização sobre as discussões relativas ao contrato de Kane
Kane, que rompeu com o Tottenham em 2023 como o maior artilheiro de todos os tempos do clube, marcou 123 gols pelo Bayern em 129 partidas, conquistando duas Chuteiras de Ouro na Alemanha e um título da Bundesliga.
Sua maldição dos troféus foi quebrada em Munique, mas questiona-se se os sucessos futuros serão alcançados em um novo ambiente. O Bayern está compreensivelmente relutante em se separar de uma presença tão carismática.
As discussões sobre o contrato foram confirmadas em janeiro, mas Eberl disse ao dar uma atualização sobre o processo: “Eu disse que estávamos em negociações, mas elas ainda não começaram. Estamos em contato próximo com Harry e novos passos serão dados.”
Kane aberto a negociações para renovação de contrato
Kane deu a entender que estaria aberto a assinar um novo contrato com o Bayern, já que sua família — incluindo sua esposa Kate — se sente bem na Alemanha após a transferência que os tirou da zona de conforto do norte de Londres.
Ao discutir seu futuro no final de 2025, Kane disse: “A mudança foi uma das melhores decisões da minha vida. Experimentar uma nova liga, um time como o Bayern de Munique, essas noites europeias, a atmosfera da liga alemã, foi um grande passo na minha carreira e me ajudou a melhorar como jogador.
Estou bastante aberto a ficar mais tempo. Da forma como estamos agora e da forma como estamos jogando, sinto que somos um dos melhores times da Europa, com certeza. Não olho para nenhum outro time e penso: 'Quero ir para lá'. Estou muito feliz aqui. Tenho 18 meses de contrato e tenho certeza de que haverá discussões no futuro.”
Espanha, Inglaterra ou Arábia Saudita: onde Kane poderá acabar?
Outras transferências têm sido cogitadas, com o ex-astro do Spurs Gus Poyet dizendo ao GOAL, em meio a rumores de que os gigantes da La Liga, Barcelona e Real Madrid, estão interessados em Kane: “Se ele quiser algo diferente para sua família, eu definitivamente iria para o Barcelona - se [Robert] Lewandowski sair. Será completamente diferente de tudo que ele teve antes.
Além disso, com o estilo de jogo atual do Barcelona, um jogador como ele no ataque vai marcar gols — e muitos gols! Houve algumas críticas de Michael Owen, dizendo que ele não acredita que Kane tenha saído. Não sei se ele leu isso e talvez tenha pensado na Premier League e em voltar. É algo muito particular para ele. A família será muito importante para sua decisão no ano que vem.”
Um retorno ao futebol inglês parece ter sido descartado, com a busca pelo recorde histórico de gols de Alan Shearer na Premier League não sendo considerada uma prioridade - com troféus agora mais importantes para Kane do que entradas nos livros de história.
No entanto, ofertas atraentes podem ser feitas a ele pela Saudi Pro League, com salários lucrativos a serem ganhos no Oriente Médio, com times da região elaborando planos de recrutamento para a próxima janela de transferências — já que o maior jogador de todos os tempos, Cristiano Ronaldo, gera rumores de saída do Al-Nassr.
