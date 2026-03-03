Getty Images Sport
O Barcelona sofreu mais um revés devido a lesões, com Jules Koundé a sair mais cedo do jogo contra o Atlético de Madrid, numa altura em que a corrida pelo título da La Liga se intensifica
Lesão: Kounde forçado a sair mais cedo contra o Atlético
O Barcelona entrou em campo no Camp Nou buscando uma virada histórica contra o Atlético de Madrid, após sofrer uma pesada derrota por 4 a 0 na partida de ida das semifinais da Copa del Rey. No entanto, sua missão tornou-se ainda mais difícil quando o incidente ocorreu logo após uma recuperação defensiva na lateral direita. Kounde imediatamente caiu no gramado, segurando a panturrilha direita com uma expressão de frustração visível. Flick, percebendo a gravidade da situação, não perdeu tempo e chamou Alejandro Balde para se aquecer. A equipe médica do clube, liderada pelo Dr. Ricard Pruna, atendeu rapidamente o ex-jogador do Sevilla em campo, mas o veredicto foi imediato: Kounde não estava em condições de continuar a partida.
Reorganização defensiva para Hansi Flick
A perda repentina de Kounde forçou Flick a fazer um reajuste tático imediato. Tendo começado a noite com João Cancelo no lado esquerdo da defesa, o técnico alemão moveu o internacional português para sua posição mais natural, a lateral direita, para preencher a lacuna deixada por Kounde. Balde foi introduzido para ocupar o lado esquerdo, uma jogada que proporciona mais amplitude natural, mas carece da solidez defensiva que Kounde oferece na transição. Antes mesmo de o jogo começar a entrar no ritmo, os comentários pré-jogo do técnico sobre disciplina tática foram postos à prova. O departamento médico agora realizará uma série de exames para determinar a extensão exata da lesão na panturrilha de Kounde, mas os sinais iniciais sugerem que ele poderá ficar um tempo na sala de tratamento ao lado de vários outros astros do time titular.
A crescente lista de lesões do Barcelona
Kounde junta-se a uma enfermaria lotada no Barcelona, o que começa a parecer um grande obstáculo na busca pelo troféu. O gigante catalão já estava sem o suspenso Eric Garcia para o confronto com o Atlético, enquanto os lesionados de longa data Gavi e Andreas Christensen continuam indisponíveis. Flick também está lidando com a ausência do meio-campista Frenkie de Jong e do atacante Robert Lewandowski. O atacante polonês está perto de retornar, mas será obrigado a usar uma máscara protetora se jogar contra o Athletic Club no próximo fim de semana, após uma fratura facial sofrida contra o Villarreal.
O acúmulo de lesões em posições-chave está colocando uma pressão imensa sobre o elenco do Barcelona. Com jogos cruciais na La Liga e na Europa se aproximando rapidamente, Flick estará desesperado por notícias positivas sobre o prazo de recuperação de Kounde. Por enquanto, o foco continua no campo, onde uma defesa improvisada deve se manter firme contra um dos ataques mais precisos da liga. À medida que a disputa pelo título esquenta, esses contratempos individuais começam a parecer um tema determinante na campanha do Barcelona, testando a resiliência de um clube determinado a retornar ao topo do futebol.
O que vem a seguir para o Barcelona?
Após encerrar sua participação na Copa del Rey contra o Atlético de Madrid, o Barcelona busca aproveitar a oportunidade de ouro oferecida pelo seu rival, o Real Madrid, após o recente tropeço deste último contra o Getafe. O Blaugrana viajará para enfrentar o Athletic Club no próximo sábado, pela La Liga, com o objetivo de consolidar sua liderança na disputa pelo título. O Barcelona está atualmente no topo da tabela com 64 pontos, mantendo uma vantagem crucial de quatro pontos sobre o Real Madrid, e os jogadores de Flick estão determinados a manter essa vantagem à medida que a temporada entra em sua reta final.
