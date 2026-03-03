Kounde junta-se a uma enfermaria lotada no Barcelona, o que começa a parecer um grande obstáculo na busca pelo troféu. O gigante catalão já estava sem o suspenso Eric Garcia para o confronto com o Atlético, enquanto os lesionados de longa data Gavi e Andreas Christensen continuam indisponíveis. Flick também está lidando com a ausência do meio-campista Frenkie de Jong e do atacante Robert Lewandowski. O atacante polonês está perto de retornar, mas será obrigado a usar uma máscara protetora se jogar contra o Athletic Club no próximo fim de semana, após uma fratura facial sofrida contra o Villarreal.

O acúmulo de lesões em posições-chave está colocando uma pressão imensa sobre o elenco do Barcelona. Com jogos cruciais na La Liga e na Europa se aproximando rapidamente, Flick estará desesperado por notícias positivas sobre o prazo de recuperação de Kounde. Por enquanto, o foco continua no campo, onde uma defesa improvisada deve se manter firme contra um dos ataques mais precisos da liga. À medida que a disputa pelo título esquenta, esses contratempos individuais começam a parecer um tema determinante na campanha do Barcelona, testando a resiliência de um clube determinado a retornar ao topo do futebol.