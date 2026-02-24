O Barcelona recebeu uma oferta de transferência de € 250 milhões pelo Lamine Yamal do PSG, confirma Joan Laporta

“Quando o PSG nos ofereceu 250 milhões de euros pelo Lamine Yamal e nós recusamos, ele tinha 17 anos; algumas pessoas acharam que éramos loucos”, comentou Laporta, de acordo com reportagens do Jijantes.

Decidir rejeitar 250 milhões de euros por um adolescente foi uma grande aposta para um clube que passou grande parte dos últimos cinco anos navegando em uma ponte de incerteza econômica. Uma venda dessa magnitude teria efetivamente eliminado uma parte significativa da dívida do clube e proporcionado flexibilidade imediata no mercado de transferências. No entanto, Laporta e sua equipe viam Yamal como um ativo “intocável”, acreditando que seu valor esportivo e apelo comercial a longo prazo superavam em muito até mesmo um influxo recorde de dinheiro.

A trajetória do jogador de 18 anos certamente justificou a postura “louca” do clube. Desde que a oferta foi rejeitada, Yamal se tornou um ícone global, com a lenda do clube Andrés Iniesta até mesmo apoiando o jovem para garantir a Bola de Ouro em um futuro próximo. O adolescente se tornou o rosto da era pós-Messi no Camp Nou, provando que alguns talentos são simplesmente preciosos demais para terem um preço, independentemente do saldo bancário.