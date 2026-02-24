Getty Images
Traduzido por
O Barcelona recebeu uma oferta de transferência de € 250 milhões pelo Lamine Yamal do PSG, confirma Joan Laporta
Barça recebe oferta recorde mundial
Depois de explodir em cena com os gigantes catalães durante a temporada 2023-24, Yamal tornou-se uma prioridade para o PSG no verão de 2024. Com o poderoso clube francês abalado pela saída de Kylian Mbappé para o Real Madrid, eles estavam desesperados por um reforço ofensivo de peso e se concentraram no jovem, apesar de sua tenra idade de 17 anos. Sua atuação brilhante durante a campanha vitoriosa da Espanha na Euro 2024 só serviu para intensificar a busca dos parisienses, culminando em uma oferta impressionante de € 250 milhões que a diretoria do Barcelona acabou recusando.
A oferta teria superado o atual recorde mundial de € 222 milhões que o PSG pagou por Neymar em 2017, mas a hierarquia blaugrana se manteve firme, apesar de suas dificuldades financeiras bem documentadas. Refletindo sobre a decisão, Laporta admitiu que muitos de fora questionaram a lógica do clube em abrir mão de uma quantia tão monumental.
- Getty Images
Risco financeiro versus recompensa esportiva
“Quando o PSG nos ofereceu 250 milhões de euros pelo Lamine Yamal e nós recusamos, ele tinha 17 anos; algumas pessoas acharam que éramos loucos”, comentou Laporta, de acordo com reportagens do Jijantes.
Decidir rejeitar 250 milhões de euros por um adolescente foi uma grande aposta para um clube que passou grande parte dos últimos cinco anos navegando em uma ponte de incerteza econômica. Uma venda dessa magnitude teria efetivamente eliminado uma parte significativa da dívida do clube e proporcionado flexibilidade imediata no mercado de transferências. No entanto, Laporta e sua equipe viam Yamal como um ativo “intocável”, acreditando que seu valor esportivo e apelo comercial a longo prazo superavam em muito até mesmo um influxo recorde de dinheiro.
A trajetória do jogador de 18 anos certamente justificou a postura “louca” do clube. Desde que a oferta foi rejeitada, Yamal se tornou um ícone global, com a lenda do clube Andrés Iniesta até mesmo apoiando o jovem para garantir a Bola de Ouro em um futuro próximo. O adolescente se tornou o rosto da era pós-Messi no Camp Nou, provando que alguns talentos são simplesmente preciosos demais para terem um preço, independentemente do saldo bancário.
Manter o núcleo da La Masia
A revelação ressalta o compromisso do Barcelona em construir seu futuro em torno dos melhores jogadores da La Masia. Yamal, que desempenhou um papel de destaque na conquista da Euro 2024 pela Espanha, se estabeleceu como um dos atacantes mais temidos do futebol mundial. Sua ascensão foi um raro ponto positivo durante a última temporada de Xavi no comando e, sob o comando de Hansi Flick, ele ajudou o clube a retornar ao topo do futebol espanhol, garantindo uma tríplice coroa nacional na última temporada e terminando como vice-campeão no ranking da Bola de Ouro de 2025.
O ex-membro da diretoria Joan Soler destacou ainda mais essa política de retenção, observando que Yamal não era a única estrela formada no clube alvo dos grandes clubes europeus. Soler, conforme relatado pelo SPORT, confirmou que houve uma oferta muito importante pelo Fermín do Chelsea neste verão, mas o clube não tinha intenção de lucrar com isso. Ele disse: “Houve uma oferta muito importante do Chelsea por Fermín neste verão, mas o jogador não queria sair e nós não queríamos vender. O Barça não deve ser um clube vendedor, e temos que reter nossos jogadores formados no clube. Também tivemos uma oferta de € 250 milhões para vender Lamine [Yamal] nos últimos anos. Ela veio por meio de agentes, e esse negócio também não foi adiante.”
- Getty Images Sport
Em busca de uma recuperação histórica
O Barcelona está deixando claro que não se intimidará mais no mercado de transferências, mantendo-se firme mesmo quando gigantes financiados pelo Estado acenam com cheques de nove dígitos em sua direção. Essa determinação institucional será posta à prova em campo nesta semana. O Blaugrana receberá o Villarreal na La Liga neste sábado, um confronto crucial no campeonato nacional que serve como prelúdio para uma tarefa monumental: tentar uma recuperação histórica na Copa del Rey. O time entra na segunda partida da semifinal, em 3 de março, precisando reverter uma desvantagem impressionante de 4 a 0 contra o Atlético de Madrid para manter vivo seu sonho de conquistar a taça.
Publicidade