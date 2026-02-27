Getty Images Sport
O Barcelona precisa ser “perfeito” para vencer o Newcastle, já que o diretor Deco quer repetir a vitória anterior na Liga dos Campeões contra os jogadores de Eddie Howe
A Deco está bem ciente da atmosfera no St James' Park.
As duas equipas já se cruzaram durante a fase de grupos desta temporada, com o Barça a sair vencedor por uma margem estreita, mas o diretor acredita que os riscos aumentaram significativamente para a fase final da competição de elite europeia. O ex-jogador da seleção de Portugal se recusou a classificar o confronto como um golpe de sorte, apesar de o gigante catalão ter evitado os pesos pesados continentais. Em vez disso, Deco enfatizou a disciplina tática e a intensidade necessárias para superar a equipe de Eddie Howe nas duas partidas. A hierarquia blaugrana está bem ciente da atmosfera que os espera no St James' Park, que se tornou uma fortaleza para os Magpies nas noites europeias.
O Barcelona está em busca do plano perfeito
A vitória por 2 a 1 em Tyneside no início da campanha serve como referência para esta equipe do Barcelona, que busca se restabelecer como uma força dominante na Europa. Olhando para a campanha até agora, ele destacou que, embora a equipe tenha mostrado lampejos de brilhantismo contra a elite europeia, ela deve evitar os lapsos no segundo tempo que lhe custaram caro em outras partidas de alto nível contra times como o PSG.
“A partida contra o Newcastle foi uma das melhores que fizemos em toda a temporada, tanto no nível defensivo e ofensivo quanto no controle do jogo. Contra o PSG também jogamos bem, embora no segundo tempo tenhamos baixado o nível. O jogo em Newcastle foi perfeito e isso significa que, se quisermos passar, teremos que jogar perfeito. Será uma partida muito difícil contra uma das melhores torcidas do mundo, que pressiona muito e dá energia aos jogadores”, afirmou Deco durante sua análise do sorteio.
Lutando contra a intensidade da Premier League
Apesar da atual posição do Newcastle no meio da tabela da Premier League, Deco foi rápido em descartar qualquer sugestão de que o Barcelona tivesse recebido um sorteio favorável. O diretor esportivo manteve um tom respeitoso ao longo de sua avaliação do adversário inglês, destacando as dificuldades atmosféricas de jogar em Tyneside. Embora alguns tenham brincado que a presença de Ivan Rakitic no sorteio trouxe sorte ao seu antigo clube, Deco permaneceu focado nos obstáculos físicos e táticos que aguardam os jogadores de Flick nas próximas semanas.
“Historicamente, a Premier é muito competitiva, sendo disputada com muita intensidade. Teremos que lutar para ter a posse de bola e ser agressivos tanto no ataque quanto na defesa. Se fizermos isso, teremos chances de vencer qualquer adversário. Portanto, devemos encarar dessa forma, embora o mais importante agora seja a partida contra o Villarreal”, acrescentou o diretor.
Gerenciando as expectativas no Nou Camp
Embora o Barcelona tenha a vantagem de jogar a segunda partida no Camp Nou, Deco teve o cuidado de não exagerar a importância de jogar em casa na partida decisiva. Ele acredita que a eliminatória pode ser ganha ou perdida na primeira partida se os jogadores não estiverem psicologicamente preparados para a intensidade que o Newcastle traz ao seu campo. Deco foi rápido em lembrar ao elenco e aos torcedores que a busca por títulos exige uma mentalidade de jogo a jogo. A insistência do diretor em ser “perfeito” serve tanto como ferramenta motivacional quanto como um lembrete da qualidade que existe atualmente na Premier League.
“Jogar a segunda partida em Barcelona é uma vantagem, mas o campo do Newcastle é muito difícil”, destacou.
