O Barcelona precisa ser “perfeito” para vencer o Newcastle, já que o diretor Deco quer repetir a vitória anterior na Liga dos Campeões contra os jogadores de Eddie Howe

A vitória por 2 a 1 em Tyneside no início da campanha serve como referência para esta equipe do Barcelona, que busca se restabelecer como uma força dominante na Europa. Olhando para a campanha até agora, ele destacou que, embora a equipe tenha mostrado lampejos de brilhantismo contra a elite europeia, ela deve evitar os lapsos no segundo tempo que lhe custaram caro em outras partidas de alto nível contra times como o PSG.

“A partida contra o Newcastle foi uma das melhores que fizemos em toda a temporada, tanto no nível defensivo e ofensivo quanto no controle do jogo. Contra o PSG também jogamos bem, embora no segundo tempo tenhamos baixado o nível. O jogo em Newcastle foi perfeito e isso significa que, se quisermos passar, teremos que jogar perfeito. Será uma partida muito difícil contra uma das melhores torcidas do mundo, que pressiona muito e dá energia aos jogadores”, afirmou Deco durante sua análise do sorteio.