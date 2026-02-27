O Barcelona pode tomar uma decisão surpreendente sobre a transferência de Marcus Rashford, já que o futuro do jogador emprestado pelo Manchester United sofre uma nova reviravolta

A complexidade do negócio surpreendeu os dirigentes do United, especialmente porque o Barcelona teria tentado reduzir ainda mais o preço de compra. Isso sugere que, embora o Barça admire o jogador, seu saldo bancário continua a ditar seus movimentos no mercado.

Balague explicou a abordagem cautelosa inicial do clube e a evolução da situação, declarando ao Manchester Evening News: “Foi um empréstimo porque eles não podiam pagar por ele, mas por £ 30 milhões, eles achavam que, se ele fizesse o que era esperado, eles pagariam por isso. Esperavam que as finanças estivessem em uma situação em que não precisassem negociar isso.”

O gigante espanhol tem procurado ativamente no mercado por potenciais compradores, caso decida lucrar imediatamente. Balague revelou ainda que Deco conversou com pessoas do Aston Villa e do United, e elas ficaram surpresas que os Red Devils o deixaram ir e que o preço fosse de apenas £ 30 milhões aos 27 anos. Então, eles viram isso como uma oportunidade no mercado. Esse diálogo nos bastidores indica que o clube catalão vem fazendo sua devida diligência sobre uma possível revenda há algum tempo, mantendo os rivais domésticos informados.