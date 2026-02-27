(C)Getty Images
Traduzido por
O Barcelona pode tomar uma decisão surpreendente sobre a transferência de Marcus Rashford, já que o futuro do jogador emprestado pelo Manchester United sofre uma nova reviravolta
Barcelona prepara manobras estratégicas no mercado de transferências
Apesar da impressionante forma de Rashford no Camp Nou, a delicada situação financeira do clube significa que mesmo os seus melhores jogadores não estão imunes a manobras estratégicas no mercado de transferências. De acordo com o respeitado especialista da La Liga, Guillem Balague, o Barcelona inicialmente viu o acordo de empréstimo com opção de compra como uma oportunidade de baixo risco com alto potencial de lucro.
Embora Rashford tenha silenciado seus críticos com uma sequência de atuações precisas na Espanha, ainda existe a possibilidade de o Barça comprar o jogador de 28 anos pelo valor acordado de € 30 milhões (£ 26 milhões), apenas para colocá-lo imediatamente de volta no mercado. Essa estratégia de “revenda” permitiria ao Blaugrana explorar o alto valor de mercado dos jogadores ingleses na Premier League, potencialmente gerando um lucro significativo.
- AFP
Estratégia de alto risco revelada
A complexidade do negócio surpreendeu os dirigentes do United, especialmente porque o Barcelona teria tentado reduzir ainda mais o preço de compra. Isso sugere que, embora o Barça admire o jogador, seu saldo bancário continua a ditar seus movimentos no mercado.
Balague explicou a abordagem cautelosa inicial do clube e a evolução da situação, declarando ao Manchester Evening News: “Foi um empréstimo porque eles não podiam pagar por ele, mas por £ 30 milhões, eles achavam que, se ele fizesse o que era esperado, eles pagariam por isso. Esperavam que as finanças estivessem em uma situação em que não precisassem negociar isso.”
O gigante espanhol tem procurado ativamente no mercado por potenciais compradores, caso decida lucrar imediatamente. Balague revelou ainda que Deco conversou com pessoas do Aston Villa e do United, e elas ficaram surpresas que os Red Devils o deixaram ir e que o preço fosse de apenas £ 30 milhões aos 27 anos. Então, eles viram isso como uma oportunidade no mercado. Esse diálogo nos bastidores indica que o clube catalão vem fazendo sua devida diligência sobre uma possível revenda há algum tempo, mantendo os rivais domésticos informados.
A decisão final se aproxima
Apesar da tentação de um lucro rápido, o desempenho real de Rashford pode tê-lo tornado valioso demais para ser perdido. Ele se tornou um componente essencial do ataque do Barcelona, e o próprio jogador parece estar adaptado ao seu novo ambiente. Balague observou os dois caminhos concorrentes para a diretoria, dizendo: “Havia duas possibilidades: se eles gostassem dele e ele tivesse um bom desempenho, eles o comprariam. Mas eles poderiam comprá-lo de qualquer maneira e vendê-lo na Premier League, porque ele obviamente tem um grande mercado lá. Mas a ideia dele sempre foi ficar. O clube não tinha decidido até recentemente o que fazer.”
Com a aproximação da janela de transferências de verão, a postura na Catalunha parece estar mudando para manter o atacante, embora ainda esperem conseguir um acordo melhor com o United. Balague concluiu descrevendo a situação atual: “Agora eles querem mantê-lo. Querem baixar os 26 milhões de libras (30 milhões de euros), mas o Manchester United não aceitará isso. Além disso, nos próximos anos, eles querem oferecer um salário menor a Rashford.” Com o United mantendo-se firme no preço e o Barcelona buscando reduzir sua folha salarial, a saga do inglês está longe de chegar ao seu capítulo final.
- Getty Images Sport
O interesse da Premier League continua alto
A reviravolta de Rashford não começou na Espanha, mas durante uma produtiva passagem temporária pelo Villa Park, sob o comando de Unai Emery. Depois de ter dificuldades para encontrar seu ritmo sob o comando de Ruben Amorim no Old Trafford, o atacante ganhou novo fôlego em Birmingham, desempenhando um papel fundamental nas conquistas europeias do Villa. Embora o clube não tenha exercido sua opção de compra de £ 40 milhões na época, o cenário mudou. Com Rashford agora provando que pode atuar no maior palco da La Liga, um retorno à primeira divisão inglesa por um preço semelhante poderia representar uma pechincha para vários clubes importantes.
A pressão financeira sobre o Barcelona continua sendo o principal fator por trás dessas discussões surpreendentes. Com os custos contínuos da reforma do Camp Nou pesando fortemente nas contas do clube, cada euro conta. Especialistas sugerem que seu poder de compra total neste verão será fortemente influenciado por seu sucesso nas competições europeias. Consequentemente, a chance de contratar um talento de classe mundial por uma taxa acessível e vendê-lo por um preço premium de volta à Inglaterra é uma perspectiva quase irresistível para um clube que navega em águas econômicas tão precárias.
Publicidade