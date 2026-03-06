Getty Images Sport
O Barcelona inicia negociações para renovar o contrato com o veterano zagueiro, oferecendo um acordo de dois anos
Blaugrana se movimenta para garantir zagueiro dinamarquês
O Barcelona iniciou formalmente as negociações com Christensen sobre um novo contrato. O jogador de 29 anos ingressou no clube em uma transferência gratuita do Chelsea em 2022 e se tornou uma figura confiável no vestiário, mesmo estando atualmente afastado devido a uma lesão.
O diretor esportivo Deco se reuniu recentemente com o representante do jogador, Simon Oliveira, para apresentar uma proposta oficial. Com o contrato atual de Christensen expirando em 30 de junho, o clube está agindo rapidamente para evitar perdê-lo sem receber nada em troca, assim como aconteceu com companheiros de equipe como Robert Lewandowski.
Os termos do novo acordo
O gigante catalão colocou uma extensão de dois anos na mesa, embora o acordo reflita a rígida realidade financeira do clube. O salário proposto é significativamente inferior ao que ele ganha atualmente, já que o Barcelona continua a cortar gastos com salários, de acordo com o Mundo Deportivo.
Christensen e sua família estão estabelecidos na Catalunha e sua prioridade é permanecer no Blaugrana. No entanto, o zagueiro deve agora decidir se aceita o corte salarial ou se explora oportunidades mais lucrativas em outros lugares da Europa ou na Liga Profissional Saudita.
Um recurso versátil para o Flick
A hierarquia do clube continua convencida do valor de Christensen devido à sua flexibilidade tática. Sob o comando de Hansi Flick, o dinamarquês é visto como um membro vital do elenco, capaz de oferecer cobertura de elite tanto na zaga quanto na função de volante.
Embora vários clubes europeus de ponta estejam acompanhando sua situação, Christensen está determinado a provar sua boa forma antes do fim da temporada. Ele quer demonstrar a Flick que continua sendo um jogador de alto nível, capaz de liderar uma jovem linha defensiva.
Uma corrida contra o tempo pela boa forma física
O ex-jogador do Chelsea está atualmente focado em se recuperar de uma lesão no ligamento sofrida no final do ano passado, para garantir que possa desempenhar um papel importante no final da temporada. Ele deve retornar aos gramados no final de abril ou início de maio. Nesta temporada, ele disputou apenas 17 partidas em todas as competições, marcando um gol.
O Barcelona está atualmente no topo da La Liga, quatro pontos à frente de seu arquirrival, o Real Madrid. O Blaugrana visitará o Athletic Club antes de disputar a primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Newcastle United na próxima semana.
