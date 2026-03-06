O Barcelona inicia negociações para renovar o contrato com o veterano zagueiro, oferecendo um acordo de dois anos

O Barcelona iniciou formalmente as negociações com Christensen sobre um novo contrato. O jogador de 29 anos ingressou no clube em uma transferência gratuita do Chelsea em 2022 e se tornou uma figura confiável no vestiário, mesmo estando atualmente afastado devido a uma lesão.

O diretor esportivo Deco se reuniu recentemente com o representante do jogador, Simon Oliveira, para apresentar uma proposta oficial. Com o contrato atual de Christensen expirando em 30 de junho, o clube está agindo rapidamente para evitar perdê-lo sem receber nada em troca, assim como aconteceu com companheiros de equipe como Robert Lewandowski.