O Barcelona identifica Omar Marmoush, estrela do Manchester City, como uma alternativa surpreendente a Julian Alvarez para a transferência

Embora o Barcelona acredite ter capacidade financeira para realizar uma transferência significativa neste verão, o clube se mantém firme em sua recusa em pagar valores acima do mercado. Essa disciplina fiscal pode ser o fator decisivo em qualquer tentativa de contratar Alvarez. O Atlético de Madrid afirmou, tanto ativa quanto passivamente, que ele não está à venda, mas, nos bastidores, deu a entender que uma oferta monumental poderia mudar sua posição. Relatos sugerem que o preço pedido poderia chegar a 150 milhões de euros, um valor que o Barcelona não chegará nem perto de oferecer durante as negociações.

A única esperança para um avanço continua sendo a intervenção do próprio jogador. Somente o envolvimento do argentino pedindo uma saída para o time blaugrana poderia facilitar o caminho, mas até agora isso não aconteceu e é um cenário incerto neste momento. Consequentemente, o clube deve estar preparado para todas as eventualidades, levando-o a intensificar sua busca por Marmoush. O Barça já havia acompanhado o atacante durante sua passagem prolífica pelo Eintracht Frankfurt, onde ele se estabeleceu como um dos finalizadores mais precisos da Bundesliga.