O Barcelona identifica Omar Marmoush, estrela do Manchester City, como uma alternativa surpreendente a Julian Alvarez para a transferência
Marmoush surge como alternativa de alta qualidade a Alvarez
Julian Alvarez é considerado o candidato ideal para os dirigentes do Camp Nou, mas a realidade de um acordo com o Atlético de Madrid está se revelando um pesadelo logístico. O Barcelona está ciente de que a operação será extremamente complicada, forçando-os a procurar outras opções em sua lista. Um nome que surgiu como uma alternativa de alta qualidade, de acordo com o Sport, é o atacante Marmoush, do Manchester City. O jogador da seleção egípcia é muito apreciado pelo departamento técnico do clube catalão, que acredita que suas habilidades se integrariam perfeitamente ao sistema tático de alta intensidade de Flick.
A complicação de Julian Alvarez
Embora o Barcelona acredite ter capacidade financeira para realizar uma transferência significativa neste verão, o clube se mantém firme em sua recusa em pagar valores acima do mercado. Essa disciplina fiscal pode ser o fator decisivo em qualquer tentativa de contratar Alvarez. O Atlético de Madrid afirmou, tanto ativa quanto passivamente, que ele não está à venda, mas, nos bastidores, deu a entender que uma oferta monumental poderia mudar sua posição. Relatos sugerem que o preço pedido poderia chegar a 150 milhões de euros, um valor que o Barcelona não chegará nem perto de oferecer durante as negociações.
A única esperança para um avanço continua sendo a intervenção do próprio jogador. Somente o envolvimento do argentino pedindo uma saída para o time blaugrana poderia facilitar o caminho, mas até agora isso não aconteceu e é um cenário incerto neste momento. Consequentemente, o clube deve estar preparado para todas as eventualidades, levando-o a intensificar sua busca por Marmoush. O Barça já havia acompanhado o atacante durante sua passagem prolífica pelo Eintracht Frankfurt, onde ele se estabeleceu como um dos finalizadores mais precisos da Bundesliga.
Um rosto familiar para Hansi Flick
O egípcio era alvo do Barcelona em janeiro de 2025 como um potencial sucessor de Robert Lewandowski, mas acabou assinando com o City de Pep Guardiola. No entanto, sua passagem pelo Etihad Stadium seguiu um padrão frustrantemente familiar para os atacantes reservas em Manchester, com a presença de Erling Haaland tornando quase impossível garantir uma vaga no time titular. Lesões e a competição por uma vaga no time limitaram-no a apenas 15 partidas na Premier League nesta temporada, das quais apenas cinco foram como titular.
Marmoush teve um bom desempenho sempre que saiu do banco, mas começou a ficar insatisfeito com sua situação, tendo marcado apenas um gol no campeonato. Em janeiro, já havia especulações sobre uma possível saída, pois ele priorizou um projeto que lhe oferecesse mais visibilidade. Nesta temporada, ele está jogando pouco e ninguém duvida agora que, no verão, ele estará no mercado e poderá ser uma das pechinchas, já que o City poderia vendê-lo por menos do que custou há apenas um ano. Flick, que tem excelentes referências sobre seu profissionalismo desde o tempo em que estiveram juntos na Alemanha, vê nele uma oportunidade de grande valor.
O ajuste tático perfeito
O técnico alemão é um grande admirador da versatilidade de Marmoush, valorizando sua mobilidade, habilidade técnica e capacidade de articulação. Ele não é um “9” estático e pode jogar, se necessário, em todas as posições de ataque. Essa flexibilidade o torna uma opção atraente para o Barcelona, que busca fluidez no terço final do campo. Caso Lewandowski saia após o término de seu contrato atual, o egípcio é visto como uma contratação que se adaptaria ao estilo do Barça sem nenhum problema e uma operação totalmente viável financeiramente para o clube.
Por enquanto, o Barcelona está acompanhando de perto a situação e se posicionando caso o jogador solicite formalmente sua saída do Manchester. Embora ele não seja a prioridade absoluta em relação a Alvarez, ele poderia facilmente se tornar o foco principal se a negociação com o Atlético fracassar. É verdade que seus números nesta temporada não são bons, mas ele praticamente não teve oportunidades e passou um mês na Copa Africana das Nações. A referência é o que ele fez na Bundesliga e, dessa época, não há dúvidas. Os catalães continuam muito atentos ao seu nome.
