Getty Images
Traduzido por
O Barcelona confirma lesão dupla nos tendões da coxa, com Alejandro Balde sofrendo um revés após substituir Jules Kounde no confronto contra o Atlético de Madrid
Dupla lesão prejudicou a eliminação da copa
A noite começou mal para a equipe de Hansi Flick, quando Kounde foi forçado a sair de campo logo nos primeiros quinze minutos. Balde foi chamado do banco para preencher a vaga, mas a noite do jogador da seleção espanhola terminou com uma frustração semelhante, quando ele também não conseguiu completar a partida. Embora o Barcelona tenha garantido uma vitória por 3 a 0 naquela noite, o resultado foi agridoce, pois o time acabou sendo eliminado da competição por 4 a 3 no placar agregado, deixando o clube a contar o custo físico de uma batalha de alta intensidade contra os homens de Diego Simeone.
- Getty Images Sport
Relatórios médicos detalhados divulgados
Após uma série de exames clínicos realizados nas instalações médicas do clube na manhã de quarta-feira, a extensão total da lesão foi revelada. O Blaugrana emitiu um comunicado formal para atualizar os torcedores sobre o estado de Kounde, informando que o francês ficará fora por um período indeterminado. O comunicado do clube dizia: “Após exames realizados na quarta-feira nos jogadores Jules Kounde e Alejandro Balde, foi revelado que o zagueiro francês tem uma lesão na parte média do músculo bíceps femoral da coxa esquerda. Sua recuperação determinará seu retorno aos gramados.”
Embora o prazo para o retorno de Koundé permaneça incerto, o diagnóstico para Balde é muito mais definitivo e representa um grande problema tático para a comissão técnica. O jovem lateral-esquerdo, que tem sido uma peça fundamental no jogo ofensivo do Barça nesta temporada, ficará um mês nas arquibancadas. O clube confirmou: “O lateral-esquerdo Balde sofreu uma lesão no músculo bíceps femoral distal da coxa esquerda. O tempo de recuperação deve ser de cerca de quatro semanas.” Isso significa que Flick terá que reinventar sua defesa para vários jogos importantes nas competições nacionais e europeias.
Uma noite caótica no Camp Nou
A sequência de eventos na terça-feira destacou a infelicidade que atualmente assola o elenco do Barcelona. A saída de Kounde aos 13 minutos atrapalhou o plano inicial de jogo, forçando uma reorganização imediata. Depois de dar um impulso após sua entrada, a noite de Balde terminou prematuramente aos 71 minutos, exigindo outra substituição, com Ronald Araujo entrando para terminar a partida. A perda de dois importantes jogadores defensivos em um único intervalo de 90 minutos deixou o Barça, líder da La Liga, vulnerável na defesa durante uma fase crucial da campanha.
As lesões ocorrem em um momento em que o Barcelona enfrenta uma agenda exigente, e a perda da velocidade de Balde e da versatilidade de Koundé será sentida fortemente. Com o final da temporada se aproximando, ter dois titulares importantes indisponíveis para os próximos jogos é um cenário que Flick gostaria desesperadamente de evitar.
- Getty Images Sport
De volta ao trabalho no campo de treino
Apesar das notícias sombrias vindas da enfermaria, o restante do elenco voltou ao campo de treinamento na quarta-feira para uma sessão de recuperação programada. A atmosfera na Ciutat Esportiva era uma mistura de concentração e adaptação, enquanto os jogadores que atuaram contra o Atlético realizavam exercícios na academia. Enquanto isso, vários jogadores reservas e aqueles que estão se recuperando para voltar à plena forma física, incluindo Gavi, Eric Garcia e Marc Casado, foram submetidos a exercícios na grama. Curiosamente, Robert Lewandowski também foi visto participando da sessão, embora sua participação exigisse precauções extras após seu recente trauma facial.
Enquanto o Barça se prepara para sua próxima partida na liga contra o Athletic Club, o foco muda para como o time irá compensar a ausência da dupla. Com o Newcastle United no horizonte na Liga dos Campeões, a pressão recai sobre os defensores restantes para que deem um passo à frente e garantam que a disputa pelo título continue nos trilhos, apesar desses contratempos significativos.
Publicidade