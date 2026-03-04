O Barcelona confirma lesão dupla nos tendões da coxa, com Alejandro Balde sofrendo um revés após substituir Jules Kounde no confronto contra o Atlético de Madrid

Após uma série de exames clínicos realizados nas instalações médicas do clube na manhã de quarta-feira, a extensão total da lesão foi revelada. O Blaugrana emitiu um comunicado formal para atualizar os torcedores sobre o estado de Kounde, informando que o francês ficará fora por um período indeterminado. O comunicado do clube dizia: “Após exames realizados na quarta-feira nos jogadores Jules Kounde e Alejandro Balde, foi revelado que o zagueiro francês tem uma lesão na parte média do músculo bíceps femoral da coxa esquerda. Sua recuperação determinará seu retorno aos gramados.”

Embora o prazo para o retorno de Koundé permaneça incerto, o diagnóstico para Balde é muito mais definitivo e representa um grande problema tático para a comissão técnica. O jovem lateral-esquerdo, que tem sido uma peça fundamental no jogo ofensivo do Barça nesta temporada, ficará um mês nas arquibancadas. O clube confirmou: “O lateral-esquerdo Balde sofreu uma lesão no músculo bíceps femoral distal da coxa esquerda. O tempo de recuperação deve ser de cerca de quatro semanas.” Isso significa que Flick terá que reinventar sua defesa para vários jogos importantes nas competições nacionais e europeias.