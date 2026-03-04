Goal.com
O Barcelona confirma lesão dupla nos tendões da coxa, com Alejandro Balde sofrendo um revés após substituir Jules Kounde no confronto contra o Atlético de Madrid

A temporada do Barcelona foi abalada por um duplo golpe defensivo após a acirrada partida de volta das semifinais da Copa del Rey contra o Atlético de Madrid. O gigante catalão confirmou que Jules Kounde e Alejandro Balde ficarão fora dos gramados após sofrerem lesões nos tendões durante o confronto na noite de terça-feira. Em uma cruel ironia do destino, Balde foi o jogador que entrou para substituir Koundé, mas acabou se juntando ao seu companheiro de equipe na sala de tratamento antes do apito final no Camp Nou.

  • Dupla lesão prejudicou a eliminação da copa

    A noite começou mal para a equipe de Hansi Flick, quando Kounde foi forçado a sair de campo logo nos primeiros quinze minutos. Balde foi chamado do banco para preencher a vaga, mas a noite do jogador da seleção espanhola terminou com uma frustração semelhante, quando ele também não conseguiu completar a partida. Embora o Barcelona tenha garantido uma vitória por 3 a 0 naquela noite, o resultado foi agridoce, pois o time acabou sendo eliminado da competição por 4 a 3 no placar agregado, deixando o clube a contar o custo físico de uma batalha de alta intensidade contra os homens de Diego Simeone.

    Relatórios médicos detalhados divulgados

    Após uma série de exames clínicos realizados nas instalações médicas do clube na manhã de quarta-feira, a extensão total da lesão foi revelada. O Blaugrana emitiu um comunicado formal para atualizar os torcedores sobre o estado de Kounde, informando que o francês ficará fora por um período indeterminado. O comunicado do clube dizia: “Após exames realizados na quarta-feira nos jogadores Jules Kounde e Alejandro Balde, foi revelado que o zagueiro francês tem uma lesão na parte média do músculo bíceps femoral da coxa esquerda. Sua recuperação determinará seu retorno aos gramados.”

    Embora o prazo para o retorno de Koundé permaneça incerto, o diagnóstico para Balde é muito mais definitivo e representa um grande problema tático para a comissão técnica. O jovem lateral-esquerdo, que tem sido uma peça fundamental no jogo ofensivo do Barça nesta temporada, ficará um mês nas arquibancadas. O clube confirmou: “O lateral-esquerdo Balde sofreu uma lesão no músculo bíceps femoral distal da coxa esquerda. O tempo de recuperação deve ser de cerca de quatro semanas.” Isso significa que Flick terá que reinventar sua defesa para vários jogos importantes nas competições nacionais e europeias.

  • Uma noite caótica no Camp Nou

    A sequência de eventos na terça-feira destacou a infelicidade que atualmente assola o elenco do Barcelona. A saída de Kounde aos 13 minutos atrapalhou o plano inicial de jogo, forçando uma reorganização imediata. Depois de dar um impulso após sua entrada, a noite de Balde terminou prematuramente aos 71 minutos, exigindo outra substituição, com Ronald Araujo entrando para terminar a partida. A perda de dois importantes jogadores defensivos em um único intervalo de 90 minutos deixou o Barça, líder da La Liga, vulnerável na defesa durante uma fase crucial da campanha.

    As lesões ocorrem em um momento em que o Barcelona enfrenta uma agenda exigente, e a perda da velocidade de Balde e da versatilidade de Koundé será sentida fortemente. Com o final da temporada se aproximando, ter dois titulares importantes indisponíveis para os próximos jogos é um cenário que Flick gostaria desesperadamente de evitar. 

    De volta ao trabalho no campo de treino

    Apesar das notícias sombrias vindas da enfermaria, o restante do elenco voltou ao campo de treinamento na quarta-feira para uma sessão de recuperação programada. A atmosfera na Ciutat Esportiva era uma mistura de concentração e adaptação, enquanto os jogadores que atuaram contra o Atlético realizavam exercícios na academia. Enquanto isso, vários jogadores reservas e aqueles que estão se recuperando para voltar à plena forma física, incluindo Gavi, Eric Garcia e Marc Casado, foram submetidos a exercícios na grama. Curiosamente, Robert Lewandowski também foi visto participando da sessão, embora sua participação exigisse precauções extras após seu recente trauma facial.

    Enquanto o Barça se prepara para sua próxima partida na liga contra o Athletic Club, o foco muda para como o time irá compensar a ausência da dupla. Com o Newcastle United no horizonte na Liga dos Campeões, a pressão recai sobre os defensores restantes para que deem um passo à frente e garantam que a disputa pelo título continue nos trilhos, apesar desses contratempos significativos.

