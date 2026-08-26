O Atlético de Madrid não está mais disposto a permanecer em silêncio. Depois de meses de polêmica em torno do futuro de Julián Álvarez, a irritação dentro do clube madrilenho veio a público com uma mensagem de tom duro dirigida ao jogador, ao seu entorno e ao Barcelona, que segue pressionando para contar com os serviços do atacante argentino.

Segundo declarações exclusivas ao jornal Marca, fontes oficiais dentro do Atlético entendem que o clube se tornou a parte mais prejudicada no caso e rejeitam categoricamente a versão que apresenta Álvarez como vítima.

Uma fonte responsável dentro do clube afirmou, em declaração contundente: "O jogador está sendo apresentado como a vítima, mas a única vítima no caso Julián somos nós".