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엔리케 세레소 (Enrique Cerezo)Getty Images

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O Atlético explode sobre Álvarez: somos a única vítima e essas são as chances de vendê-lo ao Barcelona

Mercado da bola
J. Alvarez
Barcelona x Athletic Bilbao
Barcelona
Athletic Bilbao
La Liga
Sevilla x Atlético de Madrid
Sevilla
Atlético de Madrid
Argentina
Espanha

Uma posição firme e inabalável

O Atlético de Madrid não está mais disposto a permanecer em silêncio. Depois de meses de polêmica em torno do futuro de Julián Álvarez, a irritação dentro do clube madrilenho veio a público com uma mensagem de tom duro dirigida ao jogador, ao seu entorno e ao Barcelona, que segue pressionando para contar com os serviços do atacante argentino.

Segundo declarações exclusivas ao jornal Marca, fontes oficiais dentro do Atlético entendem que o clube se tornou a parte mais prejudicada no caso e rejeitam categoricamente a versão que apresenta Álvarez como vítima.

Uma fonte responsável dentro do clube afirmou, em declaração contundente: "O jogador está sendo apresentado como a vítima, mas a única vítima no caso Julián somos nós".

  • Atlético: o Barcelona nos prejudicou

    A indignação madrilenha não diz respeito apenas à possibilidade de saída de Álvarez, mas ao que a diretoria do Atlético considera uma forma inaceitável de conduzir o caso há meses.

    Fontes do clube afirmam ao Marca que o Atlético sofreu prejuízos econômicos e sociais por causa da crise, diante da persistência dos rumores sobre o desejo do jogador de se transferir para o Barcelona, enquanto o clube catalão mantém seu interesse no atacante argentino.

    As fontes acrescentaram: "Eles nos prejudicaram econômica e socialmente".

    O Atlético entende que o que está acontecendo ultrapassou os limites das negociações normais entre clubes, depois que o caso se transformou em uma crise contínua que afetou a imagem do clube e sua relação com a torcida.

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  • "0%": Atlético fecha a porta para o Barcelona

    Em uma das mensagens mais contundentes do Atlético, fontes do clube afirmaram que a possibilidade de Álvarez se transferir para o Barcelona se tornou completamente nula, ao declarar: "Há 0% de chances de vendê-lo ao Barcelona".

    E a proposta apresentada pelo Barcelona, no valor de 100 milhões de euros e já revelada por Joan Laporta, não parece capaz de mudar a postura do Atlético, que insiste que a questão não está mais ligada ao valor da negociação.

    A fonte acrescentou: "Essa questão não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com dignidade", em uma mensagem clara da diretoria do Atlético de que o clube não quer entrar em nenhuma negociação com o Barcelona a respeito do jogador, por mais alto que seja o valor da proposta.

  • Uma campanha de mentiras e meias-verdades

    E o ataque do Atlético de Madrid não parou por aí, já que fontes do clube acusaram as partes envolvidas no caso de criar uma narrativa midiática que não reflete toda a verdade.

    As fontes afirmaram: "Foi criada uma campanha repleta de mentiras e meias-verdades, e o único que paga o preço é o Atlético de Madrid".

    O clube acredita que a insistência em falar sobre o sofrimento do jogador e seu desejo de sair desvia as atenções dos danos causados ao Atlético de Madrid, especialmente depois que o futuro de seu principal astro se tornou um foco constante de polêmica.

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  • Atlético responde a Álvarez e seu agente

    A raiva do clube também se voltou para o entorno do jogador, encabeçado por seu agente Fernando Hidalgo, que a diretoria do Atlético entende ter desempenhado papel fundamental nos acontecimentos que levaram à situação atual.

    O clube pretende atualizar a queixa que já havia apresentado, para incluir os novos desdobramentos e movimentações por parte do Barcelona e do agente do jogador, em um passo que confirma que o Atlético não pretende encerrar o caso em silêncio.

    O Marca aponta ainda que Álvarez recusou em março uma proposta de renovação de contrato que o tornaria o de maior salário do time, já que passaria a receber 10 milhões de euros em vez de 7 milhões.

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  • O Atlético estabeleceu uma condição, mas a proposta não chegou

    Numa tentativa de definir o futuro do jogador, o Atlético de Madrid havia estabelecido um prazo final para a chegada de uma proposta no valor de 150 milhões de euros sem contar as comissões, e a oferta deveria chegar aos escritórios do clube até o dia 20 de junho.

    Mas isso não aconteceu.

    Diante disso, o Atlético de Madrid entende que ofereceu tudo o que era possível oferecer, e que o clube foi a parte que continuou arcando com as consequências da crise enquanto persistiam os rumores sobre a transferência de Álvarez para o Barcelona.

  • Apesar da revolta, o Atlético apoia o jogador

    E, apesar do tom ofensivo e duro, o Atlético fez questão, segundo o Marca, de separar sua posição sobre o caso da condição de saúde do jogador.

    Após a ausência de Álvarez do treino desta terça-feira devido a um mal-estar, o clube afirmou que lhe dará todo o apoio e a assistência médica, colocando seu corpo médico à disposição dele até que esteja pronto para retornar ao grupo.

    Ao mesmo tempo, porém, a diretoria do Atlético demonstra descontentamento com o fato de temas sensíveis como saúde mental, ansiedade e depressão serem trazidos ao centro da crise, ressaltando que trata essas questões com seriedade e não abandonará o jogador quando ele precisar de ajuda.

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