O astro “louco” do Tottenham é apontado como um “alvo fácil” para os adversários, enquanto o ex-atacante do Spurs explica a principal razão para as dificuldades do seu antigo time

Romero, que veste a braçadeira do Spurs, foi alvo de manchetes infelizes nesta temporada. Ele criticou abertamente a política de contratações do time após o empate em 2 a 2 com o Manchester City, partida em que entrou em campo mesmo não se sentindo bem. Ele postou nas redes sociais após a partida: “Eu queria estar disponível para ajudá-los, mesmo não me sentindo bem, especialmente porque tínhamos apenas 11 jogadores disponíveis – inacreditável, mas verdadeiro e vergonhoso”.

Na partida seguinte do Tottenham, Romero recebeu um cartão vermelho durante um confronto com o Manchester United em Old Trafford. Essa expulsão custou caro, pois o Spurs sofreu uma derrota por 2 a 0. O técnico dinamarquês Thomas Frank durou apenas mais uma partida — uma derrota para o Newcastle — antes de ser dispensado de suas funções.

O Spurs, que agora está sob o comando do técnico interino Igor Tudor, caiu para a 16ª posição na tabela da Premier League, apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento. Questiona-se se o time será arrastado para uma batalha pela sobrevivência.