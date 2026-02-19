Getty
O astro “louco” do Tottenham é apontado como um “alvo fácil” para os adversários, enquanto o ex-atacante do Spurs explica a principal razão para as dificuldades do seu antigo time
Romero criticou as negociações de transferências e foi expulso em Old Trafford.
Romero, que veste a braçadeira do Spurs, foi alvo de manchetes infelizes nesta temporada. Ele criticou abertamente a política de contratações do time após o empate em 2 a 2 com o Manchester City, partida em que entrou em campo mesmo não se sentindo bem. Ele postou nas redes sociais após a partida: “Eu queria estar disponível para ajudá-los, mesmo não me sentindo bem, especialmente porque tínhamos apenas 11 jogadores disponíveis – inacreditável, mas verdadeiro e vergonhoso”.
Na partida seguinte do Tottenham, Romero recebeu um cartão vermelho durante um confronto com o Manchester United em Old Trafford. Essa expulsão custou caro, pois o Spurs sofreu uma derrota por 2 a 0. O técnico dinamarquês Thomas Frank durou apenas mais uma partida — uma derrota para o Newcastle — antes de ser dispensado de suas funções.
O Spurs, que agora está sob o comando do técnico interino Igor Tudor, caiu para a 16ª posição na tabela da Premier League, apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento. Questiona-se se o time será arrastado para uma batalha pela sobrevivência.
Zamora explica por que o capitão do Spurs se tornou um “alvo fácil”
O ex-atacante do Tottenham Zamora, em entrevista ao BestBettingSites.co.uk, site dos melhores cassinos, disse ao GOAL, quando questionado sobre o motivo pelo qual o Spurs está enfrentando tantas dificuldades: “Para mim, ainda analiso a defesa deles, e provavelmente é assim que os vejo há quatro ou cinco anos. Nunca olho para os zagueiros centrais ou para a defesa e penso 'vocês são uma unidade organizada'.
“Romero é louco. Todas as semanas, acho que você pode conseguir um pênalti com ele, ou você sempre tem a chance de irritá-lo e fazer com que ele seja expulso. Para mim, como atacante, isso seria um alvo fácil todas as semanas - basta dar uma pancada nele, ele vai retaliar e sair, reduzindo o time a 10 jogadores.
“Eles simplesmente não parecem sólidos o suficiente e você precisa construir suas bases a partir disso. Muito se falou sobre o time do Arsenal sofrer gols, e aquele time do Chelsea — [John] Terry, [Ricardo] Carvalho, [William] Gallas — era uma boa defesa e você precisa construir a partir do aspecto defensivo e, então, avançar e ter alguns jogadores que possam criar chances e marcar gols.”
Tottenham instruído a retirar Romero da função de capitão
Zamora não é o único observador a ter detectado falhas graves no jogo de Romero, com o ex-treinador da Premier League Sam Allardyce a considerar que o vencedor da Copa do Mundo deveria ser destituído das suas funções de liderança.
O ex-técnico da Inglaterra, Allardyce, disse: “Cristian Romero é um daqueles jogadores típicos que simplesmente não aprendem. Ele tem muito talento, mas muitas falhas que ainda não conseguiu corrigir. Ele continua cometendo os mesmos erros de quando assinou com o Tottenham.
Ou ele perde a capitania, ou alguém diz a ele: ‘fique em pé, não quero mais que você caia no chão quando fizer uma entrada’, e se ele continuar fazendo isso, então tire-o do time.
Ele está dando má reputação aos seus treinadores por não conseguirem controlá-lo. Se você é um zagueiro central, sua prioridade é ser um defensor, não ser bom com a bola — isso é apenas um bônus adicional.”
Jogos do Tottenham em 2025-26: data do clássico contra o Arsenal no primeiro jogo de Tudor
Zamora alertou o Spurs que eles “provavelmente só poderão passar despercebidos por dois anos” antes de deixarem de ser considerados parte dos lendários “Seis Grandes” da Premier League. Eles terminaram em 17º lugar na última temporada, apesar de terem vencido a Liga Europa sob o comando de Ange Postecoglou.
A campanha atual tem sido novamente difícil e as coisas não vão ficar mais fáceis, já que o primeiro jogo de Tudor no comando será um clássico do norte de Londres contra o arquirrival Arsenal no domingo.
