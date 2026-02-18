O astro do Real Madrid, Vinicius Júnior, emite comunicado acusando Gianluca Prestianni de “covarde” por comentário racista, enquanto Kylian Mbappé pede que o ala do Benfica receba suspensão vitalícia da Liga dos Campeões

O companheiro de equipe do Real Madrid, Kylian Mbappé, falou sobre a situação após o jogo e pediu que Prestianni fosse banido da Liga dos Campeões. Ele disse ao Teledeporte: “Prestianni claramente chamou Vini Jr. de macaco, isso aconteceu cinco vezes. Eu vi isso. A UEFA tem as melhores câmeras, agora vamos esperar. Isso é inaceitável. Não é o meu tipo de pessoa. O Benfica é um clube de ponta, não tenho nada contra eles, mas Prestianni nunca mais deveria jogar na Liga dos Campeões.”

O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, também disse que deve haver “tolerância zero” quando se trata de abuso racial. Ele disse aos repórteres: “O árbitro me disse que não ouviu nada e não pode fazer nada sobre esse tipo de situação. Qualquer que fosse a decisão de Vini Jr., nós o apoiaríamos. Obviamente, nós o apoiamos e não podemos tolerar esse tipo de comportamento, especialmente em um campo de futebol. Qualquer que fosse a decisão de Vini Jr., nós o apoiaríamos. Não vi a comemoração de Vini Jr., mas vi o gol fantástico. Quando Mourinho descobrir o que aconteceu e o que seu jogador disse, ele será o primeiro a dizer que não permitirá isso. Tolerância zero para isso, e estamos muito felizes com o desempenho da equipe. Todos os jogadores fizeram uma partida muito sólida, e este é o Real Madrid que queremos ver.

O triste é que essa não é a primeira vez. Ele não é apenas um jogador espetacular, mas também uma ótima pessoa e um cara incrível, amado por todos. Assim que você o conhece, percebe rapidamente que ele é uma ótima pessoa e quantas vezes ele teve que lutar contra situações como essa. Ele sempre foi um lutador, sempre será, e estaremos sempre ao seu lado.”