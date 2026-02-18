Getty Images Sport
O astro do Real Madrid, Vinicius Júnior, emite comunicado acusando Gianluca Prestianni de “covarde” por comentário racista, enquanto Kylian Mbappé pede que o ala do Benfica receba suspensão vitalícia da Liga dos Campeões
Benfica x Real Madrid suspenso devido a alegação
O Real Madrid venceu o Benfica por 1 a 0 na primeira partida das eliminatórias da Liga dos Campeões, mas o jogo foi ofuscado por acusações de racismo. Vinicius Jr marcou um golo magnífico, mas foi advertido por causa das suas comemorações. Posteriormente, ocorreu uma discussão entre Vinicius e Prestianni, o que levou a estrela do Real Madrid a correr até ao árbitro para denunciar um alegado abuso racial. Vinicius e os seus companheiros de equipa abandonaram então o campo, uma vez que o protocolo da FIFA contra o racismo foi ativado, antes do jogo ser reiniciado.
Vinicius emite comunicado
Vinicius divulgou uma declaração sobre o incidente após o jogo. Ele postou no Instagram Stories: “Os racistas são, acima de tudo, covardes. Eles precisam colocar suas camisas na boca para mostrar o quanto são fracos. Mas eles têm a proteção de outras pessoas que, teoricamente, têm a obrigação de puni-los. Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida ou na vida do meu time. Recebi um cartão amarelo por comemorar um gol. Ainda não entendo por quê. Por outro lado, foi apenas um protocolo mal executado que não serviu para nada. Não gosto de aparecer em situações como essa, especialmente depois de uma grande vitória e quando as manchetes deveriam ser sobre o Real Madrid, mas é necessário.”
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mostrou apoio a Vinicius com uma mensagem nas redes sociais: “A CBF se solidariza com Vinícius Júnior, vítima de mais um ato de racismo nesta terça-feira, após marcar pelo Real Madrid contra o Benfica, em Lisboa. O racismo é um crime. É inaceitável. Não pode existir no futebol nem em nenhum outro lugar. Vamos lá, você não está sozinho. Sua atitude em relação à ação ou ao protocolo é um exemplo de coragem e dignidade. Estamos orgulhosos de você. Continuaremos firmes na luta contra todas as formas de discriminação. Estamos ao seu lado. Sempre.”
Prestianni nega as acusações
Prestianni negou as alegações de Vinicius em sua própria declaração nas redes sociais, que dizia: “Quero esclarecer que em nenhum momento dirigi insultos racistas a Vini Jr, que infelizmente interpretou mal o que pensou ter ouvido. Nunca fui racista com ninguém e lamento as ameaças que recebi dos jogadores do Real Madrid.”
O técnico do Benfica, José Mourinho, disse quando questionado sobre o incidente: “Quero ser independente. Não quero dizer ‘acredito em Prestianni ou não acredito em Vinicius’, porque eles disseram duas coisas completamente diferentes.”
Mbappé pede suspensão vitalícia da UCL para Prestianni
O companheiro de equipe do Real Madrid, Kylian Mbappé, falou sobre a situação após o jogo e pediu que Prestianni fosse banido da Liga dos Campeões. Ele disse ao Teledeporte: “Prestianni claramente chamou Vini Jr. de macaco, isso aconteceu cinco vezes. Eu vi isso. A UEFA tem as melhores câmeras, agora vamos esperar. Isso é inaceitável. Não é o meu tipo de pessoa. O Benfica é um clube de ponta, não tenho nada contra eles, mas Prestianni nunca mais deveria jogar na Liga dos Campeões.”
O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, também disse que deve haver “tolerância zero” quando se trata de abuso racial. Ele disse aos repórteres: “O árbitro me disse que não ouviu nada e não pode fazer nada sobre esse tipo de situação. Qualquer que fosse a decisão de Vini Jr., nós o apoiaríamos. Obviamente, nós o apoiamos e não podemos tolerar esse tipo de comportamento, especialmente em um campo de futebol. Qualquer que fosse a decisão de Vini Jr., nós o apoiaríamos. Não vi a comemoração de Vini Jr., mas vi o gol fantástico. Quando Mourinho descobrir o que aconteceu e o que seu jogador disse, ele será o primeiro a dizer que não permitirá isso. Tolerância zero para isso, e estamos muito felizes com o desempenho da equipe. Todos os jogadores fizeram uma partida muito sólida, e este é o Real Madrid que queremos ver.
O triste é que essa não é a primeira vez. Ele não é apenas um jogador espetacular, mas também uma ótima pessoa e um cara incrível, amado por todos. Assim que você o conhece, percebe rapidamente que ele é uma ótima pessoa e quantas vezes ele teve que lutar contra situações como essa. Ele sempre foi um lutador, sempre será, e estaremos sempre ao seu lado.”
“Uma vergonha para o futebol”
O lateral do Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, também se pronunciou sobre o incidente “repugnante”. O ex-jogador do Liverpool disse: “Não posso comentar muito sobre isso porque provavelmente há uma investigação em andamento... mas acho que o que aconteceu hoje à noite é uma vergonha para o futebol. Isso ofuscou o desempenho, especialmente depois de um gol tão incrível. Vini já passou por isso algumas vezes ao longo de sua carreira e o fato de ter acontecido hoje à noite e arruinado a noite para nós é uma vergonha, uma vergonha para o futebol. Não há lugar para isso na sociedade. É repugnante.”
Espera-se que a UEFA investigue as alegações após mais uma noite feia para o futebol. As duas equipes devem se enfrentar novamente na partida de volta da repescagem na próxima quarta-feira, no Santiago Bernabeu.
