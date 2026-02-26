O astro do Manchester City, Erling Haaland, cita o atacante cult da Premier League ao lado de Zlatan Ibrahimovic como suas principais inspirações na infância

Para Haaland, a motivação para permanecer no topo do esporte é alimentada por um sentimento de gratidão e pelos altos padrões estabelecidos por seu ambiente atual. Trabalhar com Pep Guardiola claramente aumentou seu foco, garantindo que a complacência nunca se instale, apesar de seu enorme sucesso individual. Ele vê sua rotina diária não como uma tarefa árdua, mas como um privilégio que milhões invejariam, usando essa perspectiva como sua principal fonte de motivação.

“A motivação sempre tem que estar dentro de mim”, concluiu Haaland. “Como eu encaro cada dia, como acordo com a mentalidade certa de ‘é mais um dia, eu jogo pelo Man City’. Na verdade, estou vivendo o sonho de centenas de milhões de pessoas neste mundo, então, para mim, isso é motivação por si só. Estar aqui falando sobre meus gols e recordes é uma forma de me motivar. O fato de as pessoas me admirarem também é motivação em si, então, para mim, é uma questão de continuar, não me lesionar, fazer as coisas certas, estar perto das pessoas certas e seguir em frente. Quando falo sobre pessoas boas ao meu redor, não me refiro apenas aos meus amigos, mas também às pessoas do clube. Tenho sorte de estar em um clube com tantas pessoas boas e com Pep, que nos incentiva todos os dias. Tenho sorte de ter trabalhado com o Pep por três anos e meio. Tem sido um período incrível, como todos sabemos, e não importa o que aconteça no futuro, ainda precisamos continuar nos esforçando. Preciso continuar me esforçando e incentivando as pessoas ao meu redor a serem melhores.