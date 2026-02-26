Getty Images Sport
O astro do Manchester City, Erling Haaland, cita o atacante cult da Premier League ao lado de Zlatan Ibrahimovic como suas principais inspirações na infância
As lendas que criaram um monstro
Haaland tem sido frequentemente visto como uma anomalia biológica projetada especificamente para marcar gols, mas ele é rápido em reconhecer que seu estilo é fruto de uma observação cuidadosa. Ao crescer, a conexão escandinava fez de Ibrahimovic uma referência importante, mas a Premier League proporcionou as nuances táticas que ele tanto desejava ao estudar a natureza clínica de Van Persie, o domínio da área de Sergio Aguero e as incríveis jogadas de Jamie Vardy. Essas lendas foram os componentes-chave de sua formação futebolística durante seus anos de formação no Bryne.
Haaland revela seus favoritos
Em entrevista à TNT Sports, Haaland deu uma ideia de sua formação futebolística: “Eu assistia muito ao Zlatan quando era jovem. Ele era sueco e era bom de se ver. É claro que também assistia muito ao [Sergio] Aguero, pois assistia muito ao City”.
O atacante do Manchester City detalhou ainda mais suas influências na Premier League, afirmando: “Depois, havia também Robin [van Persie] na Premier League. Ele também era canhoto, com finalizações incríveis. Lembro-me de uma temporada que ele teve com o Arsenal, quando marcou cerca de 38 gols. Foi uma temporada incrível.”
Em uma surpreendente referência a Jamie Vardy, ele acrescentou: “Até mesmo Jamie Vardy... era incrível ver as jogadas que ele fazia. Assisti a muitos atacantes.”
A lógica simples de Haaland para marcar gols
Enquanto fãs e especialistas se maravilham com suas estatísticas, Haaland mantém uma filosofia simples e revigorante em relação ao seu ofício. Ele acredita que complicar demais o papel de um atacante pode ser prejudicial, preferindo se concentrar na alegria fundamental do jogo. Ele apontou a lenda do Arsenal, Thierry Henry, como outra fonte de inspiração, pegando detalhes técnicos específicos do repertório do francês para adicionar variedade ao seu próprio finalização.
Refletindo sobre seu desenvolvimento, Haaland disse: “A maneira de marcar gols às vezes pode ser, não me interpretem mal, pode ser ‘fácil’. Basta colocar a bola atrás, correr e marcar. Quando você olha para o gol que marquei contra o Galatasaray, é o exemplo perfeito disso. Mas muito disso depende de mim mesmo. Eu assisti a outros jogadores e gols de jogadores como Thierry Henry. Você pega pequenos detalhes de alguns dos gols que ele marcou, assim como de muitos outros atacantes. Mas então você segue seu próprio caminho, o que eu acho que é uma coisa boa. Se você é jovem e quer se tornar melhor... Sempre quis melhorar... mas também queria apenas desfrutar de jogar futebol quando era jovem. Não pensava: “Oh, preciso treinar muito, aprender a fazer isto ou aquilo”. Jogava futebol porque era algo agradável de se fazer e, quando fazemos coisas agradáveis, queremos fazer mais.
O que vem a seguir para Haaland?
Para Haaland, a motivação para permanecer no topo do esporte é alimentada por um sentimento de gratidão e pelos altos padrões estabelecidos por seu ambiente atual. Trabalhar com Pep Guardiola claramente aumentou seu foco, garantindo que a complacência nunca se instale, apesar de seu enorme sucesso individual. Ele vê sua rotina diária não como uma tarefa árdua, mas como um privilégio que milhões invejariam, usando essa perspectiva como sua principal fonte de motivação.
“A motivação sempre tem que estar dentro de mim”, concluiu Haaland. “Como eu encaro cada dia, como acordo com a mentalidade certa de ‘é mais um dia, eu jogo pelo Man City’. Na verdade, estou vivendo o sonho de centenas de milhões de pessoas neste mundo, então, para mim, isso é motivação por si só. Estar aqui falando sobre meus gols e recordes é uma forma de me motivar. O fato de as pessoas me admirarem também é motivação em si, então, para mim, é uma questão de continuar, não me lesionar, fazer as coisas certas, estar perto das pessoas certas e seguir em frente. Quando falo sobre pessoas boas ao meu redor, não me refiro apenas aos meus amigos, mas também às pessoas do clube. Tenho sorte de estar em um clube com tantas pessoas boas e com Pep, que nos incentiva todos os dias. Tenho sorte de ter trabalhado com o Pep por três anos e meio. Tem sido um período incrível, como todos sabemos, e não importa o que aconteça no futuro, ainda precisamos continuar nos esforçando. Preciso continuar me esforçando e incentivando as pessoas ao meu redor a serem melhores.
