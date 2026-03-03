O astro do Getafe sugere que Antonio Rudiger merece uma suspensão de 10 jogos por tentar esmagar meu rosto, depois que o zagueiro do Real Madrid se safou de uma falta brutal

Após a partida, Rico, visivelmente abalado, não se conteve ao avaliar a falta que o deixou segurando o rosto em agonia. Rico sugeriu que a falta de intervenção interna dos árbitros era um sinal de parcialidade, alegando que um jogador de um clube menor teria enfrentado consequências muito mais severas pela mesma ação. “Se fosse o contrário, eu teria recebido a mesma suspensão de 10 jogos ou não teria jogado nada nesta temporada. Não sei para que serve o VAR. Acho que é para estas situações”, disse Rico àDeportes COPE numa entrevista explosiva após o apito final.

O zagueiro do Getafe continua insistindo que as ações de Rudiger foram resultado direto de um desentendimento anterior em campo, e não uma colisão acidental durante o andamento da partida. A frustração de Rico foi compartilhada por seus companheiros de equipe e comissão técnica, que assistiram ao impressionante voleio de Martin Satriano no primeiro tempo garantir uma vitória histórica para os azarões, enquanto o momento mais violento da partida ficou impune pelo árbitro e pela sala do VAR.