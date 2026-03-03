Goal.com
Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

O astro do Getafe sugere que Antonio Rudiger merece uma suspensão de 10 jogos por tentar esmagar meu rosto, depois que o zagueiro do Real Madrid se safou de uma falta brutal

A surpreendente derrota do Real Madrid por 1 a 0 para o Getafe na segunda-feira foi ofuscada por um momento de pura controvérsia envolvendo Antonio Rudiger. O poderoso jogador alemão escapou de qualquer punição em campo, apesar de parecer ter acertado com o joelho o rosto do lateral-esquerdo do Getafe, Diego Rico, enquanto o zagueiro já estava no chão. O incidente provocou uma onda de indignação por parte dos visitantes, com Rico liderando a acusação ao sugerir que o ex-jogador do Chelsea agiu com malícia deliberada durante uma discussão acalorada entre as duas equipes.

  • Rico exige justiça igualitária e suspensão prolongada

    Após a partida, Rico, visivelmente abalado, não se conteve ao avaliar a falta que o deixou segurando o rosto em agonia. Rico sugeriu que a falta de intervenção interna dos árbitros era um sinal de parcialidade, alegando que um jogador de um clube menor teria enfrentado consequências muito mais severas pela mesma ação. “Se fosse o contrário, eu teria recebido a mesma suspensão de 10 jogos ou não teria jogado nada nesta temporada. Não sei para que serve o VAR. Acho que é para estas situações”, disse Rico àDeportes COPE numa entrevista explosiva após o apito final.

    O zagueiro do Getafe continua insistindo que as ações de Rudiger foram resultado direto de um desentendimento anterior em campo, e não uma colisão acidental durante o andamento da partida. A frustração de Rico foi compartilhada por seus companheiros de equipe e comissão técnica, que assistiram ao impressionante voleio de Martin Satriano no primeiro tempo garantir uma vitória histórica para os azarões, enquanto o momento mais violento da partida ficou impune pelo árbitro e pela sala do VAR.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-GETAFEAFP

    Agressão ou acidente? O debate continua acalorado.

    “Foi uma agressão; dá para ver que ele ia me bater de propósito. Na jogada anterior, tivemos uma confusão que resultou em falta e, ao voltar para a defesa, ele ficou falando coisas. Logo na jogada seguinte, a bola veio para mim, e dá para ver que ele até empurrou o companheiro para me acertar no rosto. Se ele tivesse me pegado em uma posição ruim, poderia ter me deixado caído na grama”, acrescentou Rico. 

    Apesar da gravidade do contato, a equipe de arbitragem não viu motivo para interromper a partida ou dar um cartão. Essa decisão provocou a ira do especialista em arbitragem espanhol Perez Burrull, que afirmou que o zagueiro do Real Madrid deveria ter sido expulso por acertar o rosto de Rico com o joelho. “Essa é uma ação que deveria ter sido revisada pelo VAR”, disse ele à Rádio Marca. “Na minha opinião, o zagueiro do Real Madrid deveria ter sido expulso porque acertou o rosto de Rico com o joelho.”

  • Castaño condena ato brutal de agressão

    Personalidades da mídia espanhola também criticaram duramente o incidente. O renomado comentarista Juanma Castano juntou-se ao coro de desaprovação, descrevendo a falta com os termos mais severos possíveis para seu público. “Uma das faltas mais brutais que já vimos”, disse Castaño durante sua análise pós-jogo. “É um ato de agressão que poderia ter continuado por vários jogos.” 

    A partida terminou em mais caos, com ambas as equipes reduzidas a 10 jogadores nos momentos finais do tempo adicional, embora nenhuma das expulsões estivesse relacionada ao incidente com Rudiger. Franco Mastantuono recebeu um cartão vermelho direto por linguagem abusiva contra o árbitro, um sinal da imensa pressão que recai atualmente sobre o técnico Álvaro Arbeloa. Enquanto isso, Adrian Liso, do Getafe, foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por perda de tempo, embora sua saída não tenha prejudicado as comemorações da equipe visitante, que se afastou ainda mais da zona de rebaixamento.

  • Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Real Madrid em turbulência com a reviravolta dos torcedores

    Além do drama disciplinar, o clima no Santiago Bernabeu tornou-se tóxico, com os torcedores locais vendo seu time ficar quatro pontos atrás do líder da La Liga, o Barcelona. Gritos de “Florentino renuncie” ecoaram pelo estádio, dirigidos ao presidente do clube, Florentino Perez, enquanto muitos torcedores optaram por deixar o local bem antes do fim dos 90 minutos. A derrota marca um ponto baixo significativo para a gestão de Arbeloa, com a equipe agora enfrentando um confronto decisivo contra o Celta Vigo antes de um difícil confronto pela Liga dos Campeões contra o Manchester City.

    Por enquanto, Rudiger continua disponível para ser escalado, mas a controvérsia em torno de sua entrada “brutal” provavelmente não desaparecerá tão cedo.

