O astro do Getafe sugere que Antonio Rudiger merece uma suspensão de 10 jogos por tentar esmagar meu rosto, depois que o zagueiro do Real Madrid se safou de uma falta brutal
Rico exige justiça igualitária e suspensão prolongada
Após a partida, Rico, visivelmente abalado, não se conteve ao avaliar a falta que o deixou segurando o rosto em agonia. Rico sugeriu que a falta de intervenção interna dos árbitros era um sinal de parcialidade, alegando que um jogador de um clube menor teria enfrentado consequências muito mais severas pela mesma ação. “Se fosse o contrário, eu teria recebido a mesma suspensão de 10 jogos ou não teria jogado nada nesta temporada. Não sei para que serve o VAR. Acho que é para estas situações”, disse Rico àDeportes COPE numa entrevista explosiva após o apito final.
O zagueiro do Getafe continua insistindo que as ações de Rudiger foram resultado direto de um desentendimento anterior em campo, e não uma colisão acidental durante o andamento da partida. A frustração de Rico foi compartilhada por seus companheiros de equipe e comissão técnica, que assistiram ao impressionante voleio de Martin Satriano no primeiro tempo garantir uma vitória histórica para os azarões, enquanto o momento mais violento da partida ficou impune pelo árbitro e pela sala do VAR.
Agressão ou acidente? O debate continua acalorado.
“Foi uma agressão; dá para ver que ele ia me bater de propósito. Na jogada anterior, tivemos uma confusão que resultou em falta e, ao voltar para a defesa, ele ficou falando coisas. Logo na jogada seguinte, a bola veio para mim, e dá para ver que ele até empurrou o companheiro para me acertar no rosto. Se ele tivesse me pegado em uma posição ruim, poderia ter me deixado caído na grama”, acrescentou Rico.
Apesar da gravidade do contato, a equipe de arbitragem não viu motivo para interromper a partida ou dar um cartão. Essa decisão provocou a ira do especialista em arbitragem espanhol Perez Burrull, que afirmou que o zagueiro do Real Madrid deveria ter sido expulso por acertar o rosto de Rico com o joelho. “Essa é uma ação que deveria ter sido revisada pelo VAR”, disse ele à Rádio Marca. “Na minha opinião, o zagueiro do Real Madrid deveria ter sido expulso porque acertou o rosto de Rico com o joelho.”
Castaño condena ato brutal de agressão
Personalidades da mídia espanhola também criticaram duramente o incidente. O renomado comentarista Juanma Castano juntou-se ao coro de desaprovação, descrevendo a falta com os termos mais severos possíveis para seu público. “Uma das faltas mais brutais que já vimos”, disse Castaño durante sua análise pós-jogo. “É um ato de agressão que poderia ter continuado por vários jogos.”
A partida terminou em mais caos, com ambas as equipes reduzidas a 10 jogadores nos momentos finais do tempo adicional, embora nenhuma das expulsões estivesse relacionada ao incidente com Rudiger. Franco Mastantuono recebeu um cartão vermelho direto por linguagem abusiva contra o árbitro, um sinal da imensa pressão que recai atualmente sobre o técnico Álvaro Arbeloa. Enquanto isso, Adrian Liso, do Getafe, foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por perda de tempo, embora sua saída não tenha prejudicado as comemorações da equipe visitante, que se afastou ainda mais da zona de rebaixamento.
Real Madrid em turbulência com a reviravolta dos torcedores
Além do drama disciplinar, o clima no Santiago Bernabeu tornou-se tóxico, com os torcedores locais vendo seu time ficar quatro pontos atrás do líder da La Liga, o Barcelona. Gritos de “Florentino renuncie” ecoaram pelo estádio, dirigidos ao presidente do clube, Florentino Perez, enquanto muitos torcedores optaram por deixar o local bem antes do fim dos 90 minutos. A derrota marca um ponto baixo significativo para a gestão de Arbeloa, com a equipe agora enfrentando um confronto decisivo contra o Celta Vigo antes de um difícil confronto pela Liga dos Campeões contra o Manchester City.
Por enquanto, Rudiger continua disponível para ser escalado, mas a controvérsia em torno de sua entrada “brutal” provavelmente não desaparecerá tão cedo.
