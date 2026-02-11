Getty Images Sport
O astro do Everton, Jack Grealish, recebe uma pesada multa judicial depois que seu Lamborghini de £ 210 mil passa um semáforo vermelho
Grealish condenado por não identificar motorista
Grealish recebeu uma multa significativa e pontos de penalidade em sua carteira de motorista após uma infração de trânsito envolvendo seu supercarro de luxo. O jogador de 30 anos, atualmente jogando no Goodison Park por empréstimo do Manchester City, enfrentou um processo judicial pela Polícia de Merseyside depois que seu Lamborghini foi flagrado por câmeras cometendo uma infração de trânsito no final do ano passado.
O caso foi julgado no Tribunal de Magistrados de Liverpool na semana passada em um “procedimento de justiça única” a portas fechadas, um método usado para lidar com infrações criminais menores sem que o réu precise estar presente no tribunal. Grealish foi considerado culpado não pela infração de trânsito em si, mas por não fornecer informações relacionadas à identificação do motorista quando solicitado pelas autoridades.
O magistrado Paul Farquhar aplicou seis pontos de penalidade na carteira de habilitação do jogador da seleção inglesa. Além dos pontos, Grealish recebeu uma multa financeira no valor total de £ 1.044. Esse valor incluiu uma multa de £ 660, £ 120 em custas processuais e uma sobretaxa de £ 264 para a vítima. A acusação original de avançar o sinal vermelho foi retirada pela polícia após a condenação por não identificar o motorista.
O incidente ocorreu na noite anterior ao confronto com o Aston Villa.
O tribunal ouviu detalhes específicos sobre a noite do incidente, que ocorreu poucas horas antes de Grealish entrar em campo em uma partida importante da Premier League. Kevin Scott, gerente da unidade de segurança viária da Polícia de Merseyside, prestou depoimento detalhando que o Lamborghini azul-celeste, avaliado em £ 210.000, foi avistado na Leeds Street e na Vauxhall Road, nos arredores do centro da cidade de Liverpool.
“Às 23h36 do dia 12 de setembro de 2025, um veículo Lamborghini... estava trafegando pela Leeds Street/Vauxhall Road, em Liverpool, Merseyside, quando passou pelo semáforo 1,4 segundos após ele ter mudado para vermelho”, afirmou Scott em seu depoimento por escrito.
A infração ocorreu na véspera do confronto do Everton em casa contra o Aston Villa, antigo clube de Grealish. O meio-campista jogou na partida do dia seguinte, que terminou em um empate sem gols por 0 a 0. Após o incidente, a polícia enviou uma Notificação de Intenção de Processo a um endereço em Manchester, solicitando ao proprietário registrado que identificasse o motorista. Como não houve resposta, uma segunda carta foi enviada a uma propriedade de £ 5,6 milhões em Cheshire em novembro. Grealish não atendeu a essas solicitações, o que levou ao processo judicial.
Temporada encerrada para o craque emprestado
A dor de cabeça jurídica coroa uma semana infeliz para o meio-campista ofensivo, que confirmou na segunda-feira que sua campanha 2025-26 chegou a um fim prematuro. Grealish foi submetido a uma cirurgia para reparar uma fratura por estresse no pé, uma lesão que o manterá afastado dos gramados pelo restante de seu período de empréstimo ao Everton.
Em seu leito hospitalar, Grealish compartilhou uma atualização sombria com seus milhões de seguidores no Instagram. “Não queria que a temporada terminasse assim, mas futebol é assim mesmo, estou arrasado”, escreveu ele, acompanhando a legenda com uma foto sua se recuperando após a cirurgia.
A lesão é um duro golpe para o Everton, que esperava que a criatividade do jogador de £ 100 milhões ajudasse a afastá-los do perigo nos últimos meses da temporada. Em vez disso, Grealish enfrenta um longo período de reabilitação enquanto se prepara para retornar ao seu clube original, o Manchester City, no verão.
Transferência recorde e incerteza quanto ao futuro
Grealish continua sendo o jogador de futebol britânico mais caro da história, após sua transferência de £ 100 milhões do Aston Villa para o Etihad Stadium em 2021. No entanto, seu tempo em Merseyside tem sido misto, e essa última distração fora de campo se soma a um período turbulento em sua carreira.
Embora a multa de £ 1.044 represente uma fração do salário semanal do astro, o acúmulo de seis pontos de penalidade é uma sanção significativa. Grealish foi um dos 2.101 réus processados por infrações semelhantes na semana passada, destacando uma repressão à segurança no trânsito na região.
À medida que ele começa sua recuperação da cirurgia, o foco se voltará para seu futuro no clube. Com seu empréstimo ao Everton efetivamente encerrado e questões pendentes sobre seu papel de longo prazo no Manchester City, o jogador de 30 anos enfrenta um verão crucial assim que recuperar a forma física. Por enquanto, no entanto, ele deve lidar com as consequências de uma noite cara nas ruas de Liverpool.
