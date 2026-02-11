O astro do Everton, Jack Grealish, recebe uma pesada multa judicial depois que seu Lamborghini de £ 210 mil passa um semáforo vermelho

Grealish recebeu uma multa significativa e pontos de penalidade em sua carteira de motorista após uma infração de trânsito envolvendo seu supercarro de luxo. O jogador de 30 anos, atualmente jogando no Goodison Park por empréstimo do Manchester City, enfrentou um processo judicial pela Polícia de Merseyside depois que seu Lamborghini foi flagrado por câmeras cometendo uma infração de trânsito no final do ano passado.

O caso foi julgado no Tribunal de Magistrados de Liverpool na semana passada em um “procedimento de justiça única” a portas fechadas, um método usado para lidar com infrações criminais menores sem que o réu precise estar presente no tribunal. Grealish foi considerado culpado não pela infração de trânsito em si, mas por não fornecer informações relacionadas à identificação do motorista quando solicitado pelas autoridades.

O magistrado Paul Farquhar aplicou seis pontos de penalidade na carteira de habilitação do jogador da seleção inglesa. Além dos pontos, Grealish recebeu uma multa financeira no valor total de £ 1.044. Esse valor incluiu uma multa de £ 660, £ 120 em custas processuais e uma sobretaxa de £ 264 para a vítima. A acusação original de avançar o sinal vermelho foi retirada pela polícia após a condenação por não identificar o motorista.