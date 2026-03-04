Getty Images Sport
O astro do Bayern de Munique afirma que Vincent Kompany “sabe o que me motiva” e revela o papel “importante” do técnico em sua ascensão ao estrelato
O efeito Kompany: levando Pavlovic para o próximo nível
Pavlovic, de 21 anos, já disputou 32 partidas pelo Bayern em todas as competições nesta temporada, sendo titular em 25 delas, enquanto o Bayern continua impressionando na Bundesliga, na Liga dos Campeões e na DFB-Pokal. Sua ascensão ao estrelato no gigante bávaro é uma prova de seu talento, mas ele insiste que o técnico belga Kompany merece grande parte do crédito.
Em entrevista à Sky Sport, Pavlovic destacou como o técnico belga tem sido fundamental para refinar seu jogo, principalmente na defesa. “Vincent Kompany tem uma influência muito grande. Ele simplesmente sabe como eu jogo futebol, como eu penso e também me levou a outro nível defensivamente. É por isso que ele é muito importante e é muito divertido jogar sob o comando dele”, explicou o meio-campista.
Desmentindo os rumores de saída
Apesar de seu status atual como figura-chave do recordista alemão, Pavlovic teve que se pronunciar sobre rumores de longa data sobre sua passagem pela academia do clube. Relatos anteriores sugeriam que o meio-campista havia considerado deixar o clube durante sua passagem pelas categorias sub-15 e sub-16 devido à falta de desenvolvimento físico em comparação com seus colegas.
No entanto, o jogador de 21 anos foi rápido em desmentir essas alegações, insistindo que sua lealdade ao clube nunca vacilou. “Isso é um boato falso. Nunca pensei em deixar o Bayern. Sempre quis ter sucesso aqui, nunca desisti e sempre continuei em frente. Mesmo quando passei por momentos mais difíceis por ser pequeno, fisicamente ainda muito pequeno. Mas, para mim, deixar o FC Bayern não era uma opção”, afirmou Pavlovic com firmeza.
A mentalidade vencedora
Essa resiliência faz parte de uma estrutura psicológica mais ampla que Pavlovic atribui à sua educação. O meio-campista acredita que sua teimosa recusa em aceitar a derrota foi o principal motivador por trás de sua transição de um jogador promissor da academia para um jogador da seleção alemã. Essa mentalidade de “vencedor” é algo que ele carrega consigo sempre que entra em campo pelo gigante da Bundesliga.
“Esse sempre foi o meu lema, mesmo quando eu era pequeno. Que eu sempre quero vencer, sempre quero conquistar tudo. Eu também herdei isso da educação que recebi dos meus pais. É por isso que sempre tenho um lema: ser um vencedor, não um perdedor”, acrescentou, ilustrando a mentalidade de elite necessária para sobreviver em um clube como o Bayern de Munique.
Elogios a Lennart Karl
Pavlovic também reservou um tempo para discutir o surgimento da mais recente sensação adolescente do Bayern, Lennart Karl. O jovem atacante recentemente entrou para o time principal, e Pavlovic, que seguiu um caminho semelhante, está acompanhando de perto seu desenvolvimento, oferecendo conselhos sobre como lidar com as inevitáveis pressões do futebol profissional em uma idade tão jovem.
“Acredito que a rapidez com que Lennart Karl chegou aos profissionais aqui e também se tornou um jogador regular em muitos jogos é algo que ninguém jamais conseguiu tão cedo. É por isso que é muito notável, especialmente nessa idade. O que sempre digo a ele é que não deve descansar e deve continuar trabalhando todos os dias. Ele deve jogar e simplesmente dar o seu melhor. É claro que também há fases mais difíceis, por exemplo, quando você não joga com tanta frequência. Mas isso simplesmente faz parte e todo mundo passa por isso em algum momento”, concluiu Pavlovic.
