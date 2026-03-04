O astro do Bayern de Munique afirma que Vincent Kompany “sabe o que me motiva” e revela o papel “importante” do técnico em sua ascensão ao estrelato

Pavlovic, de 21 anos, já disputou 32 partidas pelo Bayern em todas as competições nesta temporada, sendo titular em 25 delas, enquanto o Bayern continua impressionando na Bundesliga, na Liga dos Campeões e na DFB-Pokal. Sua ascensão ao estrelato no gigante bávaro é uma prova de seu talento, mas ele insiste que o técnico belga Kompany merece grande parte do crédito.

Em entrevista à Sky Sport, Pavlovic destacou como o técnico belga tem sido fundamental para refinar seu jogo, principalmente na defesa. “Vincent Kompany tem uma influência muito grande. Ele simplesmente sabe como eu jogo futebol, como eu penso e também me levou a outro nível defensivamente. É por isso que ele é muito importante e é muito divertido jogar sob o comando dele”, explicou o meio-campista.