O astro da seleção americana Weston McKennie finalmente assinará novo contrato com a Juventus e se tornará um dos jogadores mais bem pagos do Allianz Stadium
McKennie renova com a Juventus até 2030
A Gazzetta dello Sport informa que McKennie concordou com uma extensão com a Juve até o verão de 2030. Seu contrato anterior expiraria no final da temporada 2025-26. Especulações sobre seu futuro têm sido intensas há algum tempo.
Os termos pessoais teriam sido acordados, com um anúncio oficial previsto para depois do confronto da Juve com o Galatasaray pela Liga dos Campeões na quarta-feira — com os Bianconeri perdendo por 5 a 2 no placar agregado, enquanto se preparam para receber os adversários turcos em Turim.
Estrela da seleção americana aproveita sua versatilidade
Alega-se que McKennie “acredita no projeto” que a Juve está montando e não tem vontade de assumir outro novo desafio. Ele tem desempenhado um papel de destaque no gigante da Série A sob o comando do técnico Luciano Spalletti.
A capacidade de McKennie de ocupar várias posições diferentes tem sido bem aproveitada, com o jogador de 27 anos capaz de alternar facilmente entre posições na defesa e no ataque. Ele atuou como lateral, ponta, meio-campista central e “falso nove” nesta temporada.
Essas qualidades teriam atraído olhares de admiração de clubes de todo o mundo. Em determinado momento, cogitou-se um retorno surpreendente à sua terra natal, na MLS, enquanto times da Espanha e da Inglaterra demonstraram interesse.
As negociações de transferências da Premier League estão chegando ao fim
O ex-astro da seleção americana Brad Friedel disse recentemente aoGOAL, quando questionado se McKennie poderia ser titular de um time importante da Premier League — depois de ter passado por uma temporada conturbada emprestado ao Leeds: “Ele deveria estar jogando em um clube incrível. Ele gosta de jogar com garra dentro e fora de campo, com certeza. Mas ele é talentoso, sem dúvida. Acho que a Premier League não conseguiu ver isso porque sua passagem pelo Leeds não foi das melhores, mas não acho que as pessoas devam julgá-lo apenas por isso, porque ele tem muito talento.”
Outra lenda dos Estados Unidos, Tab Ramos, acrescentou ao GOAL ao discutir o mesmo assunto: “Weston McKennie é um jogador que pode jogar em qualquer lugar, em qualquer posição em campo. Veja o que ele fez pela Juve nos últimos meses, eles o colocaram em todas as posições - da lateral direita ao meio-campo, passando pelo meio-campo ofensivo. Ele sempre acaba na área e é sempre perigoso. Ele sempre fez a diferença. Para ser justo, a recuperação da Juventus se deve em parte a Weston McKennie, ele tem sido muito bom para eles.
“Gostaria de vê-lo indo para a EPL? A Juventus é outro desses clubes - estamos falando de um grande clube em todo o mundo. Eu realmente acho que Weston McKennie pode melhorar qualquer time. Pessoalmente, gostaria de vê-lo de volta à EPL jogando por um clube que está lutando por títulos.”
Em busca da Copa do Mundo: McKennie fará parte dos planos de Pochettino
McKennie parece determinado a conquistar mais títulos com a Juventus, depois de já ter ajudado o clube a conquistar duas Copas da Itália e uma Supercopa. Ele está na Bianconeri desde 2020, tendo disputado 217 partidas até agora.
Seu valor para a causa coletiva está sendo reconhecido, com a Gazzetta informando que McKennie está prestes a receber um aumento salarial significativo. Ele não ficará no mesmo nível de Kenan Yildiz e Jonathan David, que estão no topo da escala salarial da Juve, mas deve ganhar cerca de € 4 milhões (£ 3 milhões/$ 5 milhões) por ano, com esses números sendo aumentados anualmente.
Enquanto espera terminar a temporada 2025-26 com uma nota positiva a nível de clube, com a Juve a perseguir a qualificação para a Liga dos Campeões, McKennie também está a contar os dias para o Mundial em casa com os Estados Unidos, que o verá tornar-se um líder em campo nos planos de Mauricio Pochettino.
