O astro da seleção americana Weston McKennie finalmente assinará novo contrato com a Juventus e se tornará um dos jogadores mais bem pagos do Allianz Stadium

O ex-astro da seleção americana Brad Friedel disse recentemente aoGOAL, quando questionado se McKennie poderia ser titular de um time importante da Premier League — depois de ter passado por uma temporada conturbada emprestado ao Leeds: “Ele deveria estar jogando em um clube incrível. Ele gosta de jogar com garra dentro e fora de campo, com certeza. Mas ele é talentoso, sem dúvida. Acho que a Premier League não conseguiu ver isso porque sua passagem pelo Leeds não foi das melhores, mas não acho que as pessoas devam julgá-lo apenas por isso, porque ele tem muito talento.”

Outra lenda dos Estados Unidos, Tab Ramos, acrescentou ao GOAL ao discutir o mesmo assunto: “Weston McKennie é um jogador que pode jogar em qualquer lugar, em qualquer posição em campo. Veja o que ele fez pela Juve nos últimos meses, eles o colocaram em todas as posições - da lateral direita ao meio-campo, passando pelo meio-campo ofensivo. Ele sempre acaba na área e é sempre perigoso. Ele sempre fez a diferença. Para ser justo, a recuperação da Juventus se deve em parte a Weston McKennie, ele tem sido muito bom para eles.

“Gostaria de vê-lo indo para a EPL? A Juventus é outro desses clubes - estamos falando de um grande clube em todo o mundo. Eu realmente acho que Weston McKennie pode melhorar qualquer time. Pessoalmente, gostaria de vê-lo de volta à EPL jogando por um clube que está lutando por títulos.”