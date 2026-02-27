Getty
Traduzido por
O astro da seleção americana Brenden Aaronson deve provocar uma transferência milionária do Leeds neste verão, caso repita o desempenho do clube na Copa do Mundo
Aaronson recuperou-se de um início difícil para brilhar em Leeds
Aaronson passou por um batismo de fogo no futebol inglês ao concluir uma transferência de £ 25 milhões (US$ 34 milhões) do Red Bull Salzburg em 2022. Ele marcou apenas um gol em sua campanha de estreia, que terminou com o rebaixamento da Premier League.
Um período de empréstimo ao Union Berlin trouxe mais frustração, mas Aaronson brilhou na Championship com o Leeds, ajudando o time a conquistar 100 pontos e o título da segunda divisão em 2024-25. Em meio a questionamentos sobre se ele era adequado para a vida na primeira divisão, o jogador de 25 anos marcou quatro gols nesta temporada e se tornou uma presença animada na equipe de Daniel Farke.
- Getty Images
Aaronson tem um futuro a longo prazo no Leeds?
Questionado sobre se Aaronson, que continua gerando rumores de saída, poderia agora ter um futuro de longo prazo no Leeds, Sharpe - falando em parceria com a BetBrain - disse ao GOAL: “Não vejo por que não. Acho que, às vezes, os momentos difíceis moldam o homem. Acho que ele superou esses momentos difíceis e isso provavelmente o tornou um jogador melhor e uma pessoa melhor. O Leeds United precisa de todos os jogadores talentosos que puder manter no momento.
“Daniel Farke está fazendo um trabalho fantástico depois do que ouvimos dizer que ele estava perto de ser demitido após alguns jogos. Ele certamente mudou o rumo da temporada - não apenas ele, mas o grupo de jogadores que ele tem. Eles começaram a acreditar em si mesmos, estão trabalhando muito - por ele e pelos torcedores - e parece que vão se manter na Premier League. Acho que Aaronson é um dos jogadores que eles precisam manter.”
Aaronson se aproxima dos últimos 12 meses de seu contrato
Aaronson está chegando ao último ano de seu contrato com o Leeds. Ele estará em destaque mundial ao representar os Estados Unidos em uma Copa do Mundo em casa. Questionado sobre se o Leeds poderia ser tentado a lucrar com a venda, Sharpe acrescentou: “Acho que eles provavelmente precisam de um pouco mais de força em profundidade. Se ele for à Copa do Mundo e tiver um bom desempenho, e eles receberem uma oferta absurda por ele e puderem contratar dois ou três jogadores com o que receberem por ele, então essa é certamente uma opção que eles precisam considerar.
Por outro lado, você não pode perder seus melhores jogadores. Depende dos planos de Daniel Farke e do que ele tem na manga para o final da temporada e a janela de transferências. É um equilíbrio para todas as equipes. Você quer manter seus melhores jogadores, mas também precisa de força para uma temporada realmente longa e difícil.”
- Getty
Ambição na Copa do Mundo com a seleção dos EUA
O ex-goleiro Brad Friedel, ex-estrela da seleção americana, já havia comentado com a GOAL sobre as perspectivas futuras de Aaronson, que está chegando ao fim do seu contratode 12 meses em West Yorkshire: “Ele descobriu como jogar na Premier League, isso é certo. Não acho que este seja apenas seu melhor momento no Leeds, acho que este é o melhor momento de sua carreira. Ele conseguiu isso em um momento muito bom, com a Copa do Mundo se aproximando!
Normalmente, se você tem um jogador como ele, não gostaria que ele chegasse a menos de 18/24 meses de contrato. Mas se você fosse o jogador e o agente, talvez quisesse ver como será a Copa do Mundo e como você se sairá lá.
“Muitos clubes não contratam mais jogadores com base na Copa do Mundo. Eles costumavam fazer isso com frequência, mas isso pode ser perigoso, porque às vezes os jogadores podem se destacar em quatro a oito jogos e parecer jogadores diferentes do que realmente são ao longo de uma temporada de nove meses.”
Aaronson tem tido um desempenho consistente ultimamente, com o plano de manter esses padrões até o final da temporada, garantindo assim um lugar nos planos de Mauricio Pochettino para a Copa do Mundo. Se ele continuar a impressionar, a expectativa é que o Leeds inicie negociações para a extensão do contrato em algum momento.
