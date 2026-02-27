O astro da seleção americana Brenden Aaronson deve provocar uma transferência milionária do Leeds neste verão, caso repita o desempenho do clube na Copa do Mundo

O ex-goleiro Brad Friedel, ex-estrela da seleção americana, já havia comentado com a GOAL sobre as perspectivas futuras de Aaronson, que está chegando ao fim do seu contratode 12 meses em West Yorkshire: “Ele descobriu como jogar na Premier League, isso é certo. Não acho que este seja apenas seu melhor momento no Leeds, acho que este é o melhor momento de sua carreira. Ele conseguiu isso em um momento muito bom, com a Copa do Mundo se aproximando!

Normalmente, se você tem um jogador como ele, não gostaria que ele chegasse a menos de 18/24 meses de contrato. Mas se você fosse o jogador e o agente, talvez quisesse ver como será a Copa do Mundo e como você se sairá lá.

“Muitos clubes não contratam mais jogadores com base na Copa do Mundo. Eles costumavam fazer isso com frequência, mas isso pode ser perigoso, porque às vezes os jogadores podem se destacar em quatro a oito jogos e parecer jogadores diferentes do que realmente são ao longo de uma temporada de nove meses.”

Aaronson tem tido um desempenho consistente ultimamente, com o plano de manter esses padrões até o final da temporada, garantindo assim um lugar nos planos de Mauricio Pochettino para a Copa do Mundo. Se ele continuar a impressionar, a expectativa é que o Leeds inicie negociações para a extensão do contrato em algum momento.