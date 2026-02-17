Desde a partida no sábado, Bastoni permaneceu em silêncio, mas na tarde de terça-feira, ele se juntou ao seu técnico, Cristian Chivu, para a coletiva de imprensa pré-jogo antes da partida de quarta-feira pela Liga dos Campeões contra o Bodo/Glimt. À mídia, ele pediu desculpas pela forma como comemorou, mas não pelo incidente em si.

Ele disse: “Eu quis vir aqui porque aconteceu muito, muito mais do que eu poderia imaginar ou prever depois do sábado. Esperei alguns dias para analisar o que aconteceu.

O que senti foi um contato com meu braço, que ficou mais evidente quando assisti novamente. Estou aqui para assumir a responsabilidade. O que lamento é meu comportamento posterior. Um ser humano tem o direito de cometer erros, mas também o dever de reconhecê-los. É por isso que estou aqui. Lamento ter reagido daquela forma, é certo assumir a responsabilidade por isso.

Mas minha carreira e meu caráter não devem ser definidos por um incidente como esse. Não achei que causaria tanto alvoroço, percebi muita hipocrisia, ouvi pessoas de dentro dizendo coisas que não deveriam ser ditas nem no céu nem na terra. Agradeço àqueles que apenas me chamaram de ‘idiota’ e deixaram por isso mesmo.”