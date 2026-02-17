Getty Images
O astro da Inter, Alessandro Bastoni, pede desculpas após receber ameaças de morte por ter comprado um cartão vermelho da Juventus, o que gerou grande controvérsia na Série A
Bastoni no centro da polêmica do Derby d'Italia
Apesar da vitória por 3 a 2, o clima dentro e fora do Nerazzurri era misto devido ao controverso cartão vermelho que ganhou destaque nas redes sociais. Kalulu foi expulso por duas infrações passíveis de cartão, com o segundo cartão amarelo sendo dado depois que Bastoni se jogou antecipando uma falta do jogador da Juventus, que nunca aconteceu.
O francês ficou atônito e saiu do campo com relutância. O próprio Bastoni já tinha recebido um cartão amarelo e, se o árbitro tivesse percebido a simulação, teria expulsado o jogador do Inter. O que piorou a situação foi a reação do italiano ao cartão vermelho. Bastoni comemorou abertamente a decisão, o que gerou críticas severas online e na imprensa, com os olhos do mundo voltados para a divisão e, em particular, para os padrões de arbitragem, que se tornaram um assunto cada vez mais popular entre os torcedores nesta temporada.
Jogador do Inter fala sobre incidente polêmico
Desde a partida no sábado, Bastoni permaneceu em silêncio, mas na tarde de terça-feira, ele se juntou ao seu técnico, Cristian Chivu, para a coletiva de imprensa pré-jogo antes da partida de quarta-feira pela Liga dos Campeões contra o Bodo/Glimt. À mídia, ele pediu desculpas pela forma como comemorou, mas não pelo incidente em si.
Ele disse: “Eu quis vir aqui porque aconteceu muito, muito mais do que eu poderia imaginar ou prever depois do sábado. Esperei alguns dias para analisar o que aconteceu.
O que senti foi um contato com meu braço, que ficou mais evidente quando assisti novamente. Estou aqui para assumir a responsabilidade. O que lamento é meu comportamento posterior. Um ser humano tem o direito de cometer erros, mas também o dever de reconhecê-los. É por isso que estou aqui. Lamento ter reagido daquela forma, é certo assumir a responsabilidade por isso.
Mas minha carreira e meu caráter não devem ser definidos por um incidente como esse. Não achei que causaria tanto alvoroço, percebi muita hipocrisia, ouvi pessoas de dentro dizendo coisas que não deveriam ser ditas nem no céu nem na terra. Agradeço àqueles que apenas me chamaram de ‘idiota’ e deixaram por isso mesmo.”
Jogador da seleção italiana revela ter recebido ameaças de morte
Bastoni revelou ainda que ele e sua família — incluindo sua esposa e filha — receberam ameaças de morte após o incidente em Milão. O jogador de 26 anos afirmou que os abusos online não o afetaram muito e que foi por isso que ele não se pronunciou antes para esclarecer a situação.
Ele acrescentou: “Não, isso não me afetou muito. Somos pessoas expostas. Estamos acostumados com esse tipo de ataque da mídia, e o presidente (do clube) explicou isso corretamente.
Sou capaz de lidar com a situação, sinto mais pena da minha esposa e filha, que receberam ameaças de morte. Também sinto pena do árbitro, La Penna, e de todos que não estão acostumados a ser expostos dessa forma.”
O que vem a seguir?
O Inter e Bastoni esperam deixar o passado para trás e se concentrar totalmente nas próximas semanas da campanha europeia. Apesar de estar oito pontos à frente do rival AC Milan na liderança da Série A, o gigante italiano terminou fora dos oito primeiros colocados da Liga dos Campeões, caindo para a repescagem contra o Bodo/Glimt.
A equipe jogará a primeira partida na Noruega na quarta-feira, antes de voltar à Itália para o jogo de volta. O Nerazzurri não subestimará seu adversário, que conquistou pontos contra o Manchester City no início da campanha.
