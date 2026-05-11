Segundo informações do jornal espanhol AS, os Reds entraram em contato com o Real Madrid para se informar sobre o espanhol e conhecer os bastidores da breve e decepcionante passagem de Alonso como técnico no Bernabéu.
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O assunto é Xabi Alonso! O Liverpool teria entrado em contato com o Real Madrid
Em Anfield, querem entender exatamente por que o ex-meio-campista estratégico fracassou de forma retumbante em Madri, antes de confiar a ele o legado de Arne Slot. Afinal, a situação às margens do rio Mersey é precária.
Após uma temporada desastrosa, na qual o Liverpool se depara com um cenário desolador apesar de investimentos de mais de 400 milhões de euros, a era de Slot está com os dias contados. Há já algum tempo que Alonso é considerado por muitos como o principal candidato ao cargo de treinador do LFC.
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Arne Slot está sob pressão no Liverpool FC
Slot tem contrato com o Liverpool até 2027. Após uma excelente temporada de estreia, na qual conquistou o título do campeonato inglês com os Reds sem grandes dificuldades, as coisas não estão indo nada bem nesta temporada.
Em todas as três competições de copa (Liga dos Campeões, FA Cup, Copa da Liga), a equipe foi eliminada precocemente e, no campeonato, também está fora da briga pelo título. Com 20 pontos de diferença para o líder Arsenal, o LFC ocupa apenas a quarta posição; ainda assim, a classificação para a Liga dos Campeões está relativamente garantida, com quatro pontos de vantagem sobre o primeiro colocado fora da zona de classificação para a competição.
No entanto, nas últimas semanas e meses, choveu críticas, em parte severas, a Slot e ao seu estilo de jogo. A mídia inglesa noticiou que o clube estaria, pelo menos, considerando uma mudança no cargo de treinador.
Alonso e a divisão no vestiário do Real
Segundo várias reportagens da mídia, Alonso havia dividido profundamente o vestiário do Real Madrid. A situação vinha se deteriorando gradualmente desde outubro passado, quando vários jogadores importantes, entre eles Vinicius Júnior e Fede Valverde, passaram a manifestar cada vez mais abertamente seu descontentamento com os métodos de Alonso, que incluíam intensas sessões táticas e análises de vídeo.
No entanto, havia também um grupo que se adaptava muito bem às medidas de Alonso e apoiava sua abordagem de mudar radicalmente o sistema e o estilo de jogo. Para eles, as reclamações constantes, especialmente de Vinicius, eram apenas um pretexto, pois o status do brasileiro sob o comando de Alonso já não era o mesmo que tinha sob o antecessor Carlo Ancelotti.
A falta de respeito por parte de um grupo de jogadores teria sido tão grande em relação a Alonso que alguns jogadores teriam até fingido dormir nas reuniões táticas e conversado durante as palestras de Alonso. Isso teria causado não apenas profunda irritação entre os defensores de Alonso na equipe, mas também levado a um surto do técnico, que continua sem clube. “Eu não sabia que tinha vindo para um jardim de infância”, teria gritado Alonso, perplexo, em determinado momento.