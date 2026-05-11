O assunto é Xabi Alonso! O Liverpool teria entrado em contato com o Real Madrid

Segundo várias reportagens da mídia, Alonso havia dividido profundamente o vestiário do Real Madrid. A situação vinha se deteriorando gradualmente desde outubro passado, quando vários jogadores importantes, entre eles Vinicius Júnior e Fede Valverde, passaram a manifestar cada vez mais abertamente seu descontentamento com os métodos de Alonso, que incluíam intensas sessões táticas e análises de vídeo.

No entanto, havia também um grupo que se adaptava muito bem às medidas de Alonso e apoiava sua abordagem de mudar radicalmente o sistema e o estilo de jogo. Para eles, as reclamações constantes, especialmente de Vinicius, eram apenas um pretexto, pois o status do brasileiro sob o comando de Alonso já não era o mesmo que tinha sob o antecessor Carlo Ancelotti.

A falta de respeito por parte de um grupo de jogadores teria sido tão grande em relação a Alonso que alguns jogadores teriam até fingido dormir nas reuniões táticas e conversado durante as palestras de Alonso. Isso teria causado não apenas profunda irritação entre os defensores de Alonso na equipe, mas também levado a um surto do técnico, que continua sem clube. “Eu não sabia que tinha vindo para um jardim de infância”, teria gritado Alonso, perplexo, em determinado momento.