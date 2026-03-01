Getty Images Sport
O assistente de Ruben Amorim afirma que o treinador precisava de mais tempo para “implementar suas ideias” no Manchester United
Lutas táticas em Old Trafford
Amorim chegou a Manchester com uma reputação estelar após conduzir o Sporting CP a vários troféus e pretendia revolucionar o estilo de jogo do United com sua abordagem moderna. No entanto, a transição para o futebol inglês revelou-se muito mais difícil do que qualquer um poderia imaginar. Durante seu turbulento mandato de 14 meses, o técnico de 41 anos venceu menos de um terço de suas 47 partidas na Premier League, ficando com uma decepcionante taxa de vitórias geral de 38,1%. A diretoria do clube acabou perdendo a paciência e o demitiu em janeiro, quando o desempenho da equipe continuava instável.
Apesar desses resultados inegavelmente ruins no papel, sua comissão técnica acredita firmemente que o projeto foi interrompido prematuramente. O plano tático que trouxe imenso sucesso a Amorim no Sporting CP, particularmente seu sistema característico de três zagueiros, teve dificuldade para se enraizar na Inglaterra. O time muitas vezes parecia desconectado em campo, aparentemente preso entre se adaptar totalmente a uma nova filosofia complexa e atender às demandas imediatas e de alta pressão de uma liga notoriamente implacável.
Candido fala sobre o processo
Adelio Candido, um membro confiável e importante da equipe técnica de Amorim, compartilhou recentemente suas reflexões sobre a passagem mal sucedida durante uma entrevista perspicaz ao jornal português A Bola.
Sua principal frustração decorreu da grave falta de tempo para executar seus planos. “Em Manchester, gostei muito da cidade e da forma como os torcedores vivem e respiram futebol, mais focados no projeto do que nos resultados imediatos. O que menos gostei foi, sem dúvida, sentir que as nossas ideias não estavam a ser totalmente implementadas”, admitiu Candido abertamente. Esta revelação sincera destaca o dilema central que a equipa técnica enfrentou. Eles estavam desesperadamente a tentar construir uma identidade tática sustentável e de longo prazo numa instituição onde o sucesso imediato é constantemente exigido, tornando a paciência um luxo incrivelmente raro e caro.
Ruptura nas relações internas
Embora os resultados decepcionantes em campo tenham sido o principal catalisador da demissão de Amorim, questões fora do campo também tiveram um papel significativo em sua queda. Relatos indicaram que houve um notável esfriamento nas relações dentro da estrutura esportiva do Manchester United. Especificamente, uma quebra na comunicação entre o técnico e o diretor de futebol Jason Wilcox criou um ambiente de trabalho tenso e improdutivo nos bastidores.
Essa falta de sinergia interna tornou a posição de Amorim cada vez mais insustentável com o passar dos meses. Quando o departamento de recrutamento e a comissão técnica não estão perfeitamente alinhados, torna-se quase impossível estabelecer as bases sólidas necessárias para uma nova visão tática. O atrito interno significava que a estrutura de apoio necessária para “implementar essas ideias”, como Candido colocou, estava efetivamente desmoronando por baixo da superfície, deixando a equipe administrativa isolada.
Lições aprendidas para o futuro
Desde sua saída repentina de Old Trafford, Amorim manteve um silêncio digno, afastando-se dos holofotes da mídia para processar esse grande revés em sua carreira. No entanto, seu assistente permanece filosófico sobre a experiência, recusando-se a ver seu tempo em Manchester estritamente como um fracasso. Candido insiste que entrar na liga mais escrutinada do mundo proporcionou lições inestimáveis para toda a equipe técnica.
“Uma experiência é sempre uma experiência”, observou Candido, abraçando a curva de aprendizado íngreme. “Mesmo que as pessoas achem que nosso trabalho foi bom ou ruim, sempre aprendemos algo no final.” Ele reconheceu que só o tempo dirá como esse capítulo de grande visibilidade afetará suas perspectivas futuras. À medida que o United segue em frente sob uma nova liderança, a era Amorim serve como um forte lembrete dos imensos desafios envolvidos na modernização do Teatro dos Sonhos.
