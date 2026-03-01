Amorim chegou a Manchester com uma reputação estelar após conduzir o Sporting CP a vários troféus e pretendia revolucionar o estilo de jogo do United com sua abordagem moderna. No entanto, a transição para o futebol inglês revelou-se muito mais difícil do que qualquer um poderia imaginar. Durante seu turbulento mandato de 14 meses, o técnico de 41 anos venceu menos de um terço de suas 47 partidas na Premier League, ficando com uma decepcionante taxa de vitórias geral de 38,1%. A diretoria do clube acabou perdendo a paciência e o demitiu em janeiro, quando o desempenho da equipe continuava instável.

Apesar desses resultados inegavelmente ruins no papel, sua comissão técnica acredita firmemente que o projeto foi interrompido prematuramente. O plano tático que trouxe imenso sucesso a Amorim no Sporting CP, particularmente seu sistema característico de três zagueiros, teve dificuldade para se enraizar na Inglaterra. O time muitas vezes parecia desconectado em campo, aparentemente preso entre se adaptar totalmente a uma nova filosofia complexa e atender às demandas imediatas e de alta pressão de uma liga notoriamente implacável.