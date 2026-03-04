O Arsenal Invincible afirma que NINGUÉM poderia fazer um trabalho melhor do que Mikel Arteta como técnico, que deve permanecer no cargo mesmo que o time não consiga conquistar o título da Premier League

A grama nem sempre é mais verde, com o ex-atacante do Arsenal Aliadiere - falando através do Gambling.com, os especialistas em cassinos online do Reino Unido - dizendo ao GOAL quando questionado se os Gunners têm o homem certo no comando: “Cem por cento. Para mim, um milhão por cento. Eu só olho para o progresso e olho para o elenco. Estamos melhores do que no ano passado? Sim, estamos. Somos um elenco melhor do que no ano passado? Sim. Você acha que Arteta, como técnico no momento, é melhor do que o que ele conquistou e fez no ano passado? Sim, ele é.

Porque se no início da temporada você dissesse a qualquer torcedor do Arsenal que em março ainda estaríamos disputando quatro troféus, tudo. Espere um minuto, é perfeito, certo? Poderíamos já ter sido eliminados de duas copas, ou três. Poderíamos estar fora de tudo. E ainda estamos disputando e em um nível de ponta também. Não estamos disputando a cinco, seis, sete pontos da liderança. Não, estamos na liderança com cinco pontos de vantagem, que podem ser dois. Estamos no topo da Liga dos Campeões, temos um bom empate que nos permite avançar e chegar até o fim. Temos um bom empate na FA Cup e na final da Carabao Cup.

Para mim, já é um grande sucesso e sei que vocês querem ganhar troféus e acredito que vamos conseguir até o final desta temporada. Para mim, não há dúvida de que Mikel é o homem certo e ele continuará melhorando e tornando esse time e esse elenco cada vez melhores. Não consigo imaginar ninguém chegando e fazendo um trabalho melhor.”