Getty
Traduzido por
O Arsenal Invincible afirma que NINGUÉM poderia fazer um trabalho melhor do que Mikel Arteta como técnico, que deve permanecer no cargo mesmo que o time não consiga conquistar o título da Premier League
Arsenal determinado a livrar-se do rótulo de “quase vencedor”
Arteta já saboreou triunfos na FA Cup e na Community Shield, mas viu seu time, montado a um custo elevado, ser rotulado como “quase vencedor”. Isso porque o Arsenal terminou como vice-campeão da primeira divisão inglesa em três temporadas consecutivas.
O time também chegou às semifinais das competições nacionais e europeias, mas viu seus sonhos coletivos de conquistar títulos importantes serem cruelmente frustrados. Arteta está sob pressão para cumprir as expectativas, com algumas perguntas sendo feitas sobre se mais decepções na busca por troféus levariam a uma mudança no banco de reservas do Emirates.
- Getty
Arteta está ciente da pressão sob a qual trabalha
O espanhol de 43 anos está plenamente consciente da necessidade de produzir resultados em um negócio orientado para os resultados e não vai fugir desse desafio. Ele afirmou, enquanto persegue os títulos da Premier League, da Liga dos Campeões, da FA Cup e da Carabao Cup: “Temos uma instrução muito clara. Temos que viver o presente. O que fizemos no passado é ótimo, mas temos que viver o presente, e o presente é lindo. Estamos exatamente onde queremos estar em todas as competições, mas ainda há muito a ser disputado e precisamos conquistar isso como fizemos nos últimos sete ou oito meses.”
O Arsenal tem sido acusado de desperdiçar oportunidades de conquistar troféus, deixando títulos nacionais escaparem de suas mãos. A força mental do time tem sido questionada, já que os Gunners muitas vezes falham quando as coisas ficam difíceis.
No entanto, eles são eternos candidatos aos maiores prêmios. Isso deve ser considerado um passo na direção certa, e Arteta merece muito crédito por reconstruir otime após a saída de Arsene Wenger e a passagem malfadada de Unai Emery no comando.
Arteta deve permanecer mesmo que o Arsenal não conquiste nenhum título?
A grama nem sempre é mais verde, com o ex-atacante do Arsenal Aliadiere - falando através do Gambling.com, os especialistas em cassinos online do Reino Unido - dizendo ao GOAL quando questionado se os Gunners têm o homem certo no comando: “Cem por cento. Para mim, um milhão por cento. Eu só olho para o progresso e olho para o elenco. Estamos melhores do que no ano passado? Sim, estamos. Somos um elenco melhor do que no ano passado? Sim. Você acha que Arteta, como técnico no momento, é melhor do que o que ele conquistou e fez no ano passado? Sim, ele é.
Porque se no início da temporada você dissesse a qualquer torcedor do Arsenal que em março ainda estaríamos disputando quatro troféus, tudo. Espere um minuto, é perfeito, certo? Poderíamos já ter sido eliminados de duas copas, ou três. Poderíamos estar fora de tudo. E ainda estamos disputando e em um nível de ponta também. Não estamos disputando a cinco, seis, sete pontos da liderança. Não, estamos na liderança com cinco pontos de vantagem, que podem ser dois. Estamos no topo da Liga dos Campeões, temos um bom empate que nos permite avançar e chegar até o fim. Temos um bom empate na FA Cup e na final da Carabao Cup.
Para mim, já é um grande sucesso e sei que vocês querem ganhar troféus e acredito que vamos conseguir até o final desta temporada. Para mim, não há dúvida de que Mikel é o homem certo e ele continuará melhorando e tornando esse time e esse elenco cada vez melhores. Não consigo imaginar ninguém chegando e fazendo um trabalho melhor.”
- Getty
Jogos do Arsenal em 2025-26: o destino de Arteta será decidido em uma sequência crucial
O Arsenal enfrentará o Bayer Leverkusen nas oitavas de final da Liga dos Campeões, após ter recebido um caminho favorável na competição, enquanto o Manchester City será enfrentado na final da Carabao Cup, em Wembley, no dia 22 de março.
O Arsenal enfrentará o Brighton na Premier League na quarta-feira, antes de viajar para Mansfield, da League One, para um confronto pela FA Cup. Arteta está entrando em outra fase decisiva da temporada, com seu futuro potencialmente sendo determinado pelo que acontecer nas próximas semanas e meses.
Publicidade