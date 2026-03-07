Getty Images Sport
O Arsenal faz história com o jovem prodígio Max Dowman a estrear-se no onze inicial num jogo da FA Cup contra o Mansfield
O Arsenal faz história “rara”
Arteta continuou sua política ousada de integrar jovens jogadores ao time titular, colocando Dowman como titular na partida da FA Cup contra o Mansfield, da League One. Arteta também escalou o zagueiro Marli Salmon, de 16 anos, desde o início.
A presença dos dois jovens no time titular fez história, pois o Arsenal se tornou o primeiro time da Premier League a escalar dois jogadores com 16 anos ou menos como titulares em qualquer competição.
A confiança de Arteta nos jovens jogadores
A decisão de colocar Dowman e Salmon na escalação inicial segue uma rápida ascensão que começou durante a pré-temporada do clube na Ásia em 2025. Enquanto Dowman fez sua estreia profissional em agosto de 2025, na vitória por 5 a 0 sobre o Leeds United pela Premier League, o zagueiro fez sua estreia no time principal em dezembro,na vitória do Arsenal por 3 a 0 sobre o Club Brugge pela Liga dos Campeões.
Grande elogio ao trabalho árduo de Hale End
Em agosto do ano passado, Arteta elogiou o excelente trabalho realizado pela academia do clube, dizendo: “Isso mostra o trabalho árduo que tem sido feito na academia ao longo dos anos.
“Especialmente porque esses jogadores estão entrando no time principal e atuando no mais alto nível sem nenhuma experiência profissional. E isso é muito diferente de outros jogadores de grandes clubes que jogam aos 17, 18, 19, 20 anos com muita experiência anterior, jogando em vários times.
“Então, isso mostra mais uma vez o que a academia tem feito, a preparação desses jovens jogadores, sua maturidade e também a qualidade que temos neste elenco para apoiar os jovens jogadores, para que eles se sintam confortáveis e tenham um desempenho imediato no mais alto nível. Portanto, isso é um mérito de todos no clube.”
Corrida de alto risco para os Gunners
O Arsenal está atualmente no topo da tabela da Premier League, com sete pontos de vantagem sobre o Manchester City, embora seus rivais pelo título tenham um jogo a menos. Após esta partida da copa, os Gunners mudarão seu foco para o cenário europeu, com a equipe de Arteta enfrentando o Bayer Leverkusen na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Dowman, sem dúvida, buscará continuar contribuindo para a equipe principal dos Gunners pelo restante da temporada, após se recuperar de uma lesão.
