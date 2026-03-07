O Arsenal faz história com o jovem prodígio Max Dowman a estrear-se no onze inicial num jogo da FA Cup contra o Mansfield

Em agosto do ano passado, Arteta elogiou o excelente trabalho realizado pela academia do clube, dizendo: “Isso mostra o trabalho árduo que tem sido feito na academia ao longo dos anos.

“Especialmente porque esses jogadores estão entrando no time principal e atuando no mais alto nível sem nenhuma experiência profissional. E isso é muito diferente de outros jogadores de grandes clubes que jogam aos 17, 18, 19, 20 anos com muita experiência anterior, jogando em vários times.

“Então, isso mostra mais uma vez o que a academia tem feito, a preparação desses jovens jogadores, sua maturidade e também a qualidade que temos neste elenco para apoiar os jovens jogadores, para que eles se sintam confortáveis e tenham um desempenho imediato no mais alto nível. Portanto, isso é um mérito de todos no clube.”