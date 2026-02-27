Goal.com
O Arsenal descobre o preço de Anthony Gordon, enquanto os Gunners pretendem superar o Liverpool e o Manchester United na disputa pela estrela do Newcastle

O Arsenal estaria se preparando para uma abordagem no verão para o ala do Newcastle, Anthony Gordon, com os Gunners confiantes de que podem vencer uma disputada corrida de transferências pelo jogador da seleção inglesa. O Liverpool e o Manchester United demonstraram interesse no atacante de 25 anos, que teria um preço de £ 75 milhões (US$ 101 milhões).

  • O Newcastle quer cerca de 95 milhões de libras pela venda de Gordon.

    De acordo com o The Sun, o Arsenal acredita que esse valor será suficiente para tirar Gordon do St James' Park. Eles estão dispostos a pagar, já que Mikel Arteta busca reforçar ainda mais seu ataque no Emirates Stadium.

    Qualquer acordo envolvendo Gordon indicaria uma saída do norte de Londres, com jogadores como Gabriel Martinelli e Leandro Trossard enfrentando ainda mais concorrência pela vaga na lateral esquerda. No entanto, o Newcastle precisará ser convencido a reduzir suas exigências.

    Alega-se que eles querem cerca de £ 95 milhões (US$ 128 milhões) pela venda de Gordon, mas, com dois anos restantes em seu contrato atual, o Arsenal está confiante de que ele pode ser adquirido por menos do que isso. Arteta é considerado um “admirador de longa data de Gordon desde sua passagem pelo Everton”.

    Como Gordon reagiu às especulações sobre a transferência

    Não é a primeira vez que Gordon vê uma possível saída do Tyneside. Em 2024, especulou-se sobre um retorno às suas raízes em Merseyside, no clube da sua infância, o Liverpool, com um verão difícil, que incluiu a participação no Campeonato Europeu com a Inglaterra, a perturbar a cabeça do veloz ala.

    Gordon disse ao Daily Mail: “Foi difícil para mim porque, primeiro, eu tinha o Euro, que foi horrível para mim mentalmente. Eu estava lá, mas não estava jogando. Depois, eu tinha a questão da transferência. Com as regras de lucro e sustentabilidade (PSR), achei que iria sair em algum momento da janela de transferências. Isso não aconteceu. Tive que aceitar essa ideia [de me juntar ao Liverpool] para começar, e depois aceitá-la novamente [quando não aconteceu] foi difícil. Sou um ser humano. É realmente difícil.”

    Novas especulações sobre uma possível transferência para o Liverpool foram minimizadas, com Gordon dizendo no início de 2026, quando questionado sobre seu futuro: “É a mesma coisa de sempre. Não ouvi nada, eles podem querer me contar antes de contar para vocês (a mídia). Já passei por tantas transferências que sei que tudo isso é um monte de bobagem.

    “Estou focado em mim e na equipe, estou focado no presente. Quando você olha muito para o futuro, começa a ter um desempenho abaixo do esperado. E acredite, já fiz isso (antes) e não vou fazer agora.”

  • Por que Gordon agrada ao técnico do Arsenal, Arteta

    Arteta gosta da versatilidade de Gordon, que tem sido utilizado como falso nove pelo Newcastle nesta temporada e daria mais profundidade ao elenco do Arsenal. A expectativa é que ele garanta uma vaga na seleção inglesa para a Copa do Mundo neste verão.

    Resta saber se Gordon será transferido antes ou depois do torneio na América do Norte. Embora o Arsenal esteja supostamente pronto para intensificar seu interesse, será necessário levantar fundos com vendas antes de investir novamente.

    Liverpool e Manchester United continuam na disputa por Gordon

    Arteta recebeu um orçamento de £ 250 milhões (US$ 337 milhões) no verão passado, elevando seus gastos totais como técnico do Arsenal para mais de £ 1 bilhão (US$ 1,3 bilhão). Ben White está entre aqueles considerados excedentes no Emirates. Christian Norgaard também pode ser transferido, já que o meio-campista dinamarquês ainda não estreou na Premier League nesta temporada.

    O suposto interesse do Arsenal em Gordon terá sido notado em Anfield e Old Trafford, já que Liverpool e United elaboram seus próprios planos de contratação. Eles não facilitarão a vida de um rival doméstico se uma disputa por transferências for desencadeada, com um jogador comprovadamente bom na Premier League aparentemente disponível se o preço for justo.

