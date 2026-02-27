O Arsenal descobre o preço de Anthony Gordon, enquanto os Gunners pretendem superar o Liverpool e o Manchester United na disputa pela estrela do Newcastle

Não é a primeira vez que Gordon vê uma possível saída do Tyneside. Em 2024, especulou-se sobre um retorno às suas raízes em Merseyside, no clube da sua infância, o Liverpool, com um verão difícil, que incluiu a participação no Campeonato Europeu com a Inglaterra, a perturbar a cabeça do veloz ala.

Gordon disse ao Daily Mail: “Foi difícil para mim porque, primeiro, eu tinha o Euro, que foi horrível para mim mentalmente. Eu estava lá, mas não estava jogando. Depois, eu tinha a questão da transferência. Com as regras de lucro e sustentabilidade (PSR), achei que iria sair em algum momento da janela de transferências. Isso não aconteceu. Tive que aceitar essa ideia [de me juntar ao Liverpool] para começar, e depois aceitá-la novamente [quando não aconteceu] foi difícil. Sou um ser humano. É realmente difícil.”

Novas especulações sobre uma possível transferência para o Liverpool foram minimizadas, com Gordon dizendo no início de 2026, quando questionado sobre seu futuro: “É a mesma coisa de sempre. Não ouvi nada, eles podem querer me contar antes de contar para vocês (a mídia). Já passei por tantas transferências que sei que tudo isso é um monte de bobagem.

“Estou focado em mim e na equipe, estou focado no presente. Quando você olha muito para o futuro, começa a ter um desempenho abaixo do esperado. E acredite, já fiz isso (antes) e não vou fazer agora.”