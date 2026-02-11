O Al-Nassr consegue novamente sem CR7! O gigante saudita vence por 1 a 0 o Arkadag na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões da AFC, com Cristiano Ronaldo ausente do time antes do retorno.

Levou apenas 19 minutos para os visitantes sauditas assumirem a liderança. Uma bela combinação no meio de campo terminou com Angelo lançando Abdullah Al Hamdan para o gol com um passe preciso para um finalização habilidosa.

Angelo quase fez o 2 a 0 aos 30 minutos, quando recebeu um passe preciso na área, mas seu chute saiu um pouco à direita do gol.

Al Hamdan poderia ter dobrado a vantagem aos 10 minutos do segundo tempo com um chute à queima-roupa, mas a bola foi direto para o goleiro Rasul Caryyev, que conseguiu desviar para escanteio.

Abdulrahman Abdullah Ghareeb também teve uma grande chance de dar ao Nassr uma vantagem de 2 a 0 no final da primeira partida, mas de alguma forma ele chutou por cima do gol em um lance de um contra um à queima-roupa.

O Nassr agora leva uma vantagem de 1 a 0 para a Arábia Saudita, após um bom trabalho, realizado sem a presença de Ronaldo. Ele estará de volta ao time neste fim de semana, no entanto.