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O Al-Ittihad diante de uma encruzilhada: o sonho acabou antes de começar?

Especiais e Opinião
Al-Ittihad x Al-Kholood
Al-Ittihad
Al-Kholood
Campeonato Saudita
J. Wissing
Arábia Saudita
Alemanha

Choque enorme

O empate do Al-Ittihad com o Al-Khaleej por 1 a 1, na noite de sábado, não representou apenas a perda de dois pontos na rodada de abertura da Liga Roshn, mas funcionou como um sinal de alerta precoce para uma equipe que entrou na nova temporada em meio a grandes esperanças de apresentar uma imagem completamente diferente daquela mostrada no período recente.

Apenas alguns dias antes, a torcida do "Al-Ittihad" vivia um clima de otimismo após a grande vitória sobre o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, por quatro a zero, no playoff da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, uma partida que parecia trazer consigo a promessa de uma nova temporada, mas o tropeço diante do Al-Khaleej rapidamente trouxe de volta muitos pontos de interrogação.

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    Os quatro gols do Al-Jazira: começo de verdade ou exceção?

    O problema não está no fato de o Al-Ittihad ter empatado com o Al-Khaleej, pois a temporada ainda está no início, e não é lógico emitir um julgamento definitivo sobre uma equipe a partir de uma única partida. Mas o que chama atenção é que o cenário traz de volta à memória um problema do qual o "Decano" há muito sofre: apresentar uma grande partida e depois tropeçar de forma surpreendente, como se as vitórias não se convertessem em um estado contínuo.

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    Os quatro gols marcados sobre o Al-Jazira elevaram consideravelmente o nível das expectativas e fizeram a torcida esperar a manutenção do mesmo desempenho no Campeonato, mas o confronto contra o Al-Khaleej revelou que o caminho ainda é longo, e que o Al-Ittihad precisa de mais do que uma noite excepcional para provar que se tornou uma equipe capaz de competir com constância.

    Ao mesmo tempo, não se pode ignorar as circunstâncias vividas no confronto contra o Al-Khaleej, sobretudo a expulsão de Danilo Pereira, um lance que afetou diretamente os rumos da partida e obrigou o Al-Ittihad a completar uma parte importante dela com dez jogadores, o que deu ao adversário a chance de reagir e arrancar o empate.

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    Mas mesmo levando em conta a expulsão, os indicadores atuais merecem atenção. O Al Ittihad ainda precisa de mais reforços, e a diferença entre as ambições da torcida e o que o elenco possui atualmente parece evidente, algo expresso por diversos especialistas em futebol.

    Mohamed Noor, ídolo do Al Ittihad, não se limitou a falar sobre a necessidade de contratações, mas também apontou o clima de descontentamento entre os torcedores, ressaltando que o Al Ittihad "não recebeu o apoio que lhe permitiria atrair jogadores", e que a limitação dos recursos financeiros torna o processo de montar um time forte ainda mais complexo.

    E é aí que reside o verdadeiro problema; o Al Ittihad não precisa apenas recuperar seu nível técnico, mas também montar um elenco capaz de aguentar uma temporada longa e competir com clubes que têm amplas opções, pois depender de um grupo limitado de jogadores pode ser suficiente para fazer uma grande partida, mas não garante a constância.

  • O julgamento está adiado, mas o alerta está presente

    É muito cedo para dizer que o sonho acabou ou que o novo projeto do Al-Ittihad fracassou, pois a equipe disputou apenas uma partida no campeonato, e ainda tem dezenas de jogos pela frente para corrigir o rumo. Além disso, as circunstâncias que cercam o início da temporada são diferentes das do meio dela, e o elenco pode mudar antes do fechamento da janela de transferências.

    Em contrapartida, é difícil ignorar o que os primeiros indicadores apontam. O Al-Ittihad precisa transformar os quatro gols marcados sobre o Al-Jazira em um verdadeiro ponto de partida, e não em um mero momento passageiro, e provar que o empate com o Al-Khaleej foi resultado de circunstâncias excepcionais, e não a continuidade de um padrão antigo que se repete após cada grande vitória.

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    A torcida agora não busca um milagre, e sim sinais claros de que a equipe está seguindo na direção certa: reforços de qualidade, estabilidade técnica, capacidade de manter o nível e uma personalidade mais forte nos jogos que deveria decidir.

    O Al-Ittihad não está diante de um veredito final, mas certamente está diante de uma encruzilhada precoce: ou trata o tropeço diante do Al-Khaleej como um alerta que merece ser resolvido, e transforma os quatro gols sobre o Al-Jazira em um verdadeiro ponto de partida, ou permite que a temporada siga da mesma forma que sua torcida se acostumou a ver, uma vitória que eleva as esperanças e, em seguida, um tropeço que devolve todos ao ponto de partida.

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