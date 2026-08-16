O empate do Al-Ittihad com o Al-Khaleej por 1 a 1, na noite de sábado, não representou apenas a perda de dois pontos na rodada de abertura da Liga Roshn, mas funcionou como um sinal de alerta precoce para uma equipe que entrou na nova temporada em meio a grandes esperanças de apresentar uma imagem completamente diferente daquela mostrada no período recente.
Apenas alguns dias antes, a torcida do "Al-Ittihad" vivia um clima de otimismo após a grande vitória sobre o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, por quatro a zero, no playoff da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, uma partida que parecia trazer consigo a promessa de uma nova temporada, mas o tropeço diante do Al-Khaleej rapidamente trouxe de volta muitos pontos de interrogação.