O problema não está no fato de o Al-Ittihad ter empatado com o Al-Khaleej, pois a temporada ainda está no início, e não é lógico emitir um julgamento definitivo sobre uma equipe a partir de uma única partida. Mas o que chama atenção é que o cenário traz de volta à memória um problema do qual o "Decano" há muito sofre: apresentar uma grande partida e depois tropeçar de forma surpreendente, como se as vitórias não se convertessem em um estado contínuo.

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Os quatro gols marcados sobre o Al-Jazira elevaram consideravelmente o nível das expectativas e fizeram a torcida esperar a manutenção do mesmo desempenho no Campeonato, mas o confronto contra o Al-Khaleej revelou que o caminho ainda é longo, e que o Al-Ittihad precisa de mais do que uma noite excepcional para provar que se tornou uma equipe capaz de competir com constância.

Ao mesmo tempo, não se pode ignorar as circunstâncias vividas no confronto contra o Al-Khaleej, sobretudo a expulsão de Danilo Pereira, um lance que afetou diretamente os rumos da partida e obrigou o Al-Ittihad a completar uma parte importante dela com dez jogadores, o que deu ao adversário a chance de reagir e arrancar o empate.