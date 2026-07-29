O clube Al Hilal pode estar prestes a tomar uma decisão que levantará muitos pontos de interrogação, caso opte por abrir mão de um dos seus elementos mais destacados e mais estáveis nos últimos anos. Enquanto as atenções se voltam para o futuro do goleiro marroquino Yassine Bounou, os últimos acontecimentos levantam uma pergunta importante: estará o clube saudita perto de dispensar um valor técnico que ainda goza da estima dos clubes de elite da Europa?
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O Al-Hilal se arrepende? Juventus multiplica em 65% o valor de Bono
O interesse da Juventus reavalia todo o cenário
O site do canal Al Jazeera afirmou: "Relatos da imprensa revelaram o interesse da Juventus em contratar o goleiro marroquino Yassine Bounou, num momento em que aumentam as especulações sobre o seu futuro no Al Hilal, que estuda mantê-lo inscrito apenas nas competições continentais após a recuperação de Mohammed Al Owais".
A conta do canal no X apontou que o clube italiano quer contar com Bounou por cerca de 9 milhões de euros.
Esclareceu ainda que o goleiro marroquino recusa o cenário do Al Hilal de inscrevê-lo apenas nas competições continentais, o que torna a sua saída durante o verão uma possibilidade concreta, apesar de estar ligado a um contrato que se estende até o verão de 2028.
A quantia de 9 milhões de euros não parece excepcional no mercado de transferências, mas torna-se um número completamente diferente quando associada ao nome de um goleiro que chegou aos 35 anos. A questão aqui não diz respeito apenas ao valor de uma transação, mas à maneira como um clube do tamanho da Juventus enxerga um jogador que deveria estar, segundo a lógica do mercado, na última fase da sua carreira.
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Oferta na direção oposta: uma diferença difícil de ignorar
Desde sua transferência para o Al-Hilal no verão de 2023, o valor de mercado de Yassine Bounou no site Transfermarkt seguiu uma trajetória de queda. Ele caiu dos 12 milhões de euros no momento de sua assinatura para 9 milhões em meados de 2024, depois para 7 milhões no fim do mesmo ano, antes de recuar para 6,5 milhões e, em seguida, 5,5 milhões de euros em meados de 2025.
Essa queda parece natural em um mercado que se baseia mais no fator idade e no potencial de revenda do que no desempenho atual. Mas uma oferta no valor de 9 milhões de euros — caso os relatos estejam corretos — significa que a Juventus está disposta a pagar uma quantia cerca de 65% superior à última avaliação de mercado do goleiro marroquino, uma diferença difícil de ignorar.
O valor de mercado nem sempre equivale ao valor técnico
Especificamente na posição de goleiro, as coisas nem sempre seguem as regras tradicionais do mercado de transferências. O goleiro não perde seu valor técnico na mesma velocidade que um meio-campista ou um atacante, pois a experiência, o posicionamento e a leitura de jogo se tornam mais importantes com o passar dos anos. Por isso, goleiros como Gianluigi Buffon, Manuel Neuer e Iker Casillas continuaram competindo no mais alto nível depois de ultrapassarem os 33 anos, apesar da queda gradual em seus valores de mercado.
Assim, qualquer proposta por Bono não reflete necessariamente seu valor no mercado de revenda, mas sim a confiança do clube que o deseja em sua prontidão imediata e em sua capacidade de contribuir desde o primeiro dia.
Um valor que não se mede por números nem por idade
Se a Juventus já está disposta a pagar esse valor, talvez não esteja em busca de um futuro de longo prazo, mas sim adquirindo uma "garantia técnica" pronta. Bono não chega apenas com sua experiência no Campeonato Saudita, mas traz em seu currículo uma presença marcante na Copa do Mundo, experiências europeias bem-sucedidas especialmente com o Sevilla, títulos em todos os níveis e um histórico repleto de grandes jogos. E esse tipo de jogador às vezes é difícil de mensurar pelos números apresentados pelos sites de avaliação e estatísticas.
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