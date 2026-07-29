O site do canal Al Jazeera afirmou: "Relatos da imprensa revelaram o interesse da Juventus em contratar o goleiro marroquino Yassine Bounou, num momento em que aumentam as especulações sobre o seu futuro no Al Hilal, que estuda mantê-lo inscrito apenas nas competições continentais após a recuperação de Mohammed Al Owais".

A conta do canal no X apontou que o clube italiano quer contar com Bounou por cerca de 9 milhões de euros.

Esclareceu ainda que o goleiro marroquino recusa o cenário do Al Hilal de inscrevê-lo apenas nas competições continentais, o que torna a sua saída durante o verão uma possibilidade concreta, apesar de estar ligado a um contrato que se estende até o verão de 2028.

A quantia de 9 milhões de euros não parece excepcional no mercado de transferências, mas torna-se um número completamente diferente quando associada ao nome de um goleiro que chegou aos 35 anos. A questão aqui não diz respeito apenas ao valor de uma transação, mas à maneira como um clube do tamanho da Juventus enxerga um jogador que deveria estar, segundo a lógica do mercado, na última fase da sua carreira.

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