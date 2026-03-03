O agente do ex-jogador do Inter afirma que o atacante quer deixar o clube atual para jogar pela seleção do Irã em meio ao conflito com os EUA e Israel

Em uma declaração firme destinada a acabar com a crescente incerteza em torno do futuro do jogador de 33 anos, Pastorello insistiu que as notícias eram totalmente infundadas. O agente italiano destacou que as citações e intenções atribuídas ao astro do Olympiakos não correspondiam aos compromissos profissionais reais do jogador nem à sua mentalidade atual. Ao abordar a situação diretamente pelo Instagram, o representante teve como objetivo tranquilizar os torcedores na Grécia, garantindo que o artilheiro continua sendo uma peça fundamental do time que atualmente lidera a tabela da Superliga.

A declaração completa de Pastorello dizia: “Nas últimas horas, circularam declarações atribuídas a Mehdi Taremi que não refletem a realidade da situação. O jogador está totalmente focado em seu trabalho, em Atenas, e em sua trajetória profissional, com comprometimento e determinação. Em um período delicado como este, é importante evitar interpretações fora de contexto ou reconstruções imprecisas. Contamos com o senso de responsabilidade e respeito de todos.”