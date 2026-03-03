Getty Images Sport
O agente do ex-jogador do Inter afirma que o atacante quer deixar o clube atual para jogar pela seleção do Irã em meio ao conflito com os EUA e Israel
Uma reviravolta chocante na carreira de Taremi
As alegações surgiram pela primeira vez na segunda-feira em vários meios de comunicação na Turquia e na Grécia, sugerindo que o experiente artilheiro pretendia se alistar no exército iraniano. A narrativa sugeria que essa decisão era uma resposta direta ao conflito crescente envolvendo Israel e os Estados Unidos, após a morte do líder supremo Ali Khamenei. No entanto, o representante do jogador agiu rapidamente para acabar com os rumores sobre um alistamento militar surpreendente. Federico Pastorello, que gerencia os negócios do atacante, usou as redes sociais para negar categoricamente que seu cliente tenha qualquer intenção de deixar Atenas para ir para o campo de batalha durante este período turbulento.
O agente Pastorello esclarece a situação
Em uma declaração firme destinada a acabar com a crescente incerteza em torno do futuro do jogador de 33 anos, Pastorello insistiu que as notícias eram totalmente infundadas. O agente italiano destacou que as citações e intenções atribuídas ao astro do Olympiakos não correspondiam aos compromissos profissionais reais do jogador nem à sua mentalidade atual. Ao abordar a situação diretamente pelo Instagram, o representante teve como objetivo tranquilizar os torcedores na Grécia, garantindo que o artilheiro continua sendo uma peça fundamental do time que atualmente lidera a tabela da Superliga.
A declaração completa de Pastorello dizia: “Nas últimas horas, circularam declarações atribuídas a Mehdi Taremi que não refletem a realidade da situação. O jogador está totalmente focado em seu trabalho, em Atenas, e em sua trajetória profissional, com comprometimento e determinação. Em um período delicado como este, é importante evitar interpretações fora de contexto ou reconstruções imprecisas. Contamos com o senso de responsabilidade e respeito de todos.”
O foco continua na disputa pelo título da Superliga Grega
O esclarecimento chega em um momento crucial para o Olympiakos, que atualmente está envolvido em uma acirrada disputa pelo título nacional com times como o AEK Atenas e o PAOK. Taremi tem sido uma figura vital para o clube sediado em Pireu, marcando 10 gols em 16 jogos do campeonato, e qualquer distração em relação à sua disponibilidade teria sido um golpe significativo para as aspirações do clube ao título.
O Olympiakos garantiu recentemente uma vitória difícil por 2 a 1 sobre o Panserraikos, resultado que o mantém firme na briga pelo título. Com um confronto importante contra o PAOK se aproximando, o clube e seus torcedores ficarão aliviados ao saber que seu atacante estrela não planeja sair. A situação da seleção iraniana continua sendo motivo de discussão em outros lugares, com indícios de que ela pode ficar de fora da Copa do Mundo de 2026, mas para Taremi, o futuro imediato está estritamente restrito aos estádios da primeira divisão grega.
Disputa pelo título x chamada às armas: o papel crucial de Taremi
Apesar da natureza sensível do conflito envolvendo o Irã, os EUA e Israel, a mensagem do lado de Taremi é de normalidade. O atacante, que se destacou como um artilheiro prolífico em Portugal antes de sua transferência de alto nível para o Inter e posterior mudança para a Grécia, deve continuar liderando o ataque dos vermelhos e brancos. Isso ocorre em um momento crucial, já que o Olympiakos está atualmente na liderança da Superliga Grega com 53 pontos, empatado com o AEK Atenas. À medida que a temporada entra em sua reta final, o clube contará com seu experiente artilheiro para se manter “totalmente focado” em marcar gols, em vez de responder a um chamado às armas.
