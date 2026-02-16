Getty Images
Traduzido por
O agente de Jurgen Klopp revela que o ex-treinador do Liverpool foi abordado pelo Manchester United e pelo Chelsea após sua saída de Anfield
Klopp ficou sem energia no Liverpool
Klopp alcançou grande sucesso durante seu tempo no Liverpool, vencendo a Liga dos Campeões em 2019 e, em seguida, levando o Liverpool ao seu primeiro título da liga em 30 anos em 2019-20. O técnico alemão também venceu a FA Cup, a League Cup e a Copa do Mundo de Clubes durante seu tempo com os Reds, antes de chocar os fãs em todo o mundo ao anunciar sua saída em 2024. Klopp explicou por que estava saindo em uma declaração emocionada, dizendo: “Eu já havia informado o clube em novembro. Entendo que seja um choque para muitas pessoas neste momento, quando ouvem isso pela primeira vez, mas obviamente posso explicar — ou pelo menos tentar explicar. Amo absolutamente tudo neste clube, amo tudo nesta cidade, amo tudo em nossos torcedores, amo a equipe, amo a comissão técnica. Amo tudo. Mas o fato de ainda assim tomar essa decisão mostra que estou convencido de que é a decisão que tenho que tomar. É que estou, como posso dizer, ficando sem energia. Não tenho nenhum problema agora, obviamente, já sabia há muito tempo que teria que anunciar isso em algum momento, mas estou absolutamente bem agora. Sei que não posso fazer esse trabalho repetidamente.”
- Getty Images
Klopp é pretendido pelo Chelsea e pelo Manchester United
Kosicke revelou agora como os clubes têm tentado convencer Klopp a voltar ao comando técnico, afirmando que ele já recusou propostas de dois rivais do Liverpool na Premier League: Ele disse ao Transfermarkt: “Até mesmo o Chelsea e o Manchester United fizeram propostas, embora Jürgen tenha afirmado claramente que não treinaria nenhum outro clube na Inglaterra. Essas propostas continuam chegando. Ele está extremamente feliz com o que conquistou. E ainda é maravilhoso entrar para a história como um dos poucos treinadores que treinaram apenas três clubes e nunca foram demitidos.
Talvez em algum momento ele diga que precisa sentir o cheiro do vestiário novamente. Mas, no momento, ele está muito, muito feliz em sua função. Antes de ingressar na Red Bull, Jürgen poderia ter treinado os EUA ou a Inglaterra. Provavelmente também a Alemanha, se Julian Nagelsmann já não estivesse lá.”
Klopp voltará a treinar?
Klopp falou sobre como tem aproveitado a vida longe do banco de reservas e não sente falta do futebol desde que assumiu o comando do Red Bull. Em setembro, ele foi questionado pelo The Athletic se pretende continuar afastado das linhas laterais e respondeu: “É o que eu acho. Mas nunca se sabe. Tenho 58 anos. Se eu recomeçasse aos 65, todos diriam: 'Você disse que nunca mais faria isso!'. Er, desculpe, eu pensei 100% (quando disse isso)! É o que penso agora. Não sinto falta de nada.”
- Getty Images Sport
O que vem a seguir?
Klopp pode estar fora do mundo do futebol por enquanto, mas seu nome continua surgindo sempre que há vagas para treinadores. Ele já foi associado a um retorno sensacional a Anfield nesta temporada, em meio à incerteza sobre a posição de Arne Slot no Liverpool. A equipe do holandês tem defendido mal o título da Premier League, apesar dos pesados investimentos feitos no verão, e atualmente ocupa a sexta posição na tabela.
Publicidade