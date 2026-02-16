O agente de Jurgen Klopp revela que o ex-treinador do Liverpool foi abordado pelo Manchester United e pelo Chelsea após sua saída de Anfield

Kosicke revelou agora como os clubes têm tentado convencer Klopp a voltar ao comando técnico, afirmando que ele já recusou propostas de dois rivais do Liverpool na Premier League: Ele disse ao Transfermarkt: “Até mesmo o Chelsea e o Manchester United fizeram propostas, embora Jürgen tenha afirmado claramente que não treinaria nenhum outro clube na Inglaterra. Essas propostas continuam chegando. Ele está extremamente feliz com o que conquistou. E ainda é maravilhoso entrar para a história como um dos poucos treinadores que treinaram apenas três clubes e nunca foram demitidos.

Talvez em algum momento ele diga que precisa sentir o cheiro do vestiário novamente. Mas, no momento, ele está muito, muito feliz em sua função. Antes de ingressar na Red Bull, Jürgen poderia ter treinado os EUA ou a Inglaterra. Provavelmente também a Alemanha, se Julian Nagelsmann já não estivesse lá.”