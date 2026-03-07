Getty/GOAL
O agente de Jurgen Klopp dá uma resposta definitiva às notícias de que ele quer o cargo no Real Madrid
Rumores sobre Klopp e Madrid negados
Klopp tem sido associado ao cargo no Santiago Bernabeu, com sugestões de que o Real Madrid vê o técnico alemão como o principal candidato para trazer estabilidade ao clube. No entanto, seu representante de longa data, Marc Kosicke, agiu rapidamente para silenciar os rumores sobre uma possível mudança para a La Liga, insistindo que seu cliente continua totalmente comprometido com seu projeto atual, longe das pressões do dia a dia da área técnica.
A posição definitiva do agente
Abordando os rumores crescentes, Kosicke foi firme em sua negação de quaisquer negociações em andamento. “Não há necessidade de responder a perguntas sobre assuntos que são apenas rumores. Ninguém nos contatou até o momento”, afirmou Kosicke. Ele esclareceu ainda mais a situação em relação à capital espanhola, acrescentando: “Jurgen Klopp está muito feliz com sua função atual na Red Bull, e o que está sendo dito sobre negociações para treinar o Real Madrid são apenas rumores por enquanto”.
A negação surge em meio a relatos de que o Atlético de Madrid também estava monitorando Klopp como um potencial sucessor de Diego Simeone. Embora Simeone tenha contrato até 2027, alguns veículos de comunicação afirmaram que a diretoria do Atlético está explorando uma mudança.
A hierarquia da Red Bull reage
O CEO da Red Bull, Oliver Mintzlaff, também rebateu as sugestões de que Klopp já estaria procurando uma maneira de rescindir seu contrato como diretor global de futebol. Mintzlaff foi contundente em sua avaliação dos rumores, afirmando: “Isso é um completo absurdo e totalmente inventado. Pelo contrário, estamos extremamente satisfeitos com o trabalho que Jurgen Klopp está fazendo.
Ele investe muito tempo e esforço, está em constante comunicação com nossos treinadores e diretores esportivos e continua a desenvolver nossa filosofia de futebol da Red Bull de forma sustentável. Estamos convencidos de que ele é a pessoa certa para este trabalho. É nisso que estamos colocando todo o nosso foco e energia.”
Klopp reflete sobre a vida após o Liverpool
Por sua vez, Klopp já admitiu anteriormente que está gostando da pausa da natureza implacável da gestão da Premier League e da Liga dos Campeões. “Adoro o que faço agora. Não sinto falta de treinar, não sinto mesmo. Treino agora, mas de forma diferente, não treino jogadores, e não sinto falta disso”, explicou Klopp há vários meses. Ele parece estar em paz com a sua decisão de se afastar do ambiente de alta pressão em que viveu durante quase uma década em Anfield.
“Sei que posso trabalhar como treinador, mas isso não significa que tenho que ser treinador pelo resto da vida. Quero fazer algo diferente”, disse Klopp recentemente ao The Athletic. “A Red Bull me deu uma oportunidade após muita coordenação entre nós. No momento, estou completamente satisfeito com este trabalho e não quero estar em nenhum outro lugar.”
