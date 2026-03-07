O agente de Jurgen Klopp dá uma resposta definitiva às notícias de que ele quer o cargo no Real Madrid

Abordando os rumores crescentes, Kosicke foi firme em sua negação de quaisquer negociações em andamento. “Não há necessidade de responder a perguntas sobre assuntos que são apenas rumores. Ninguém nos contatou até o momento”, afirmou Kosicke. Ele esclareceu ainda mais a situação em relação à capital espanhola, acrescentando: “Jurgen Klopp está muito feliz com sua função atual na Red Bull, e o que está sendo dito sobre negociações para treinar o Real Madrid são apenas rumores por enquanto”.

A negação surge em meio a relatos de que o Atlético de Madrid também estava monitorando Klopp como um potencial sucessor de Diego Simeone. Embora Simeone tenha contrato até 2027, alguns veículos de comunicação afirmaram que a diretoria do Atlético está explorando uma mudança.