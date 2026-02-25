Getty Images
O agente de Florian Wirtz ainda “deseja” a transferência para o Real Madrid, revelando o apelo feito a Florentino Perez antes da mudança do meio-campista para o Liverpool
Wirtz faz parte do grande verão do Liverpool
Wirtz fez parte de um verão de grandes investimentos em Anfield, quando os Reds gastaram muito para reforçar seu elenco. O astro alemão chegou após brilhar na equipe de Alonso no Bayer Leverkusen e se juntou aos Reds junto com outros grandes nomes, incluindo Alexander Isak, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong e Milos Kerkez. Apesar do investimento generoso no elenco, a equipe de Arne Slot tem enfrentado dificuldades na defesa do título da Premier League e atualmente ocupa a sexta posição na tabela, 16 pontos atrás do líder Arsenal. Wirtz teve dificuldades para causar impacto nos primeiros meses da campanha após sua transferência, enquanto Isak também não conseguiu justificar seu alto valor de transferência e, desde então, ficou de fora devido a uma lesão grave que exigiu cirurgia.
O agente de Wirtz fala sobre o Real Madrid
O agente de Wirtz, Volker Struth, revelou agora que o jogador de 22 anos poderia ter se juntado ao Real Madrid em vez do Liverpool.
Ele disse ao Bild: “Durante o período em que se discutia uma transferência para o Liverpool ou o Bayern, liguei para Xabi Alonso e disse-lhe: ‘Tem de levar o rapaz do Leverkusen consigo para o Real’. Xabi respondeu: ‘Não precisa de me dizer isso, tem de dizer ao Florentino Perez (presidente do Real Madrid).’
“Então, eu realmente enviei uma mensagem para ele: ‘Caro Florentino, já lhe disse muitas vezes: tenho aqui um jogador que recomendo fortemente. Florian Wirtz torna qualquer time do mundo melhor’”.
Struth continuou dizendo que ainda espera que Wirtz consiga garantir uma transferência para o Santiago Bernabeu no futuro. Ele disse ao podcast Phrasenmaher: “Naquele ano, simplesmente não era o momento certo devido ao elenco e ao orçamento. Mesmo os cofres do Real Madrid nem sempre estão cheios. Mas meu desejo continua sendo que Florian jogue lá um dia.
“Não estive suficientemente envolvido nas ofertas que estavam em cima da mesa. O meu maior desejo, claro, teria sido ter Florian no Real Madrid para ver – e acho que não sou o único. Também acho que ele estaria em muito boas mãos lá. Ele está indo muito bem no Liverpool agora, é um jogador muito jovem e quem sabe o que pode acontecer na sua carreira.”
A melhoria de Wirtz é motivo de elogios
Após um início lento, Wirtz marcou quatro gols e deu duas assistências nos últimos nove jogos pelo Liverpool, ganhando elogios do seu técnico.
“Em primeiro lugar, o crédito vai para o jogador, porque é ele que tem que fazer o trabalho”, disse Slot aos repórteres. “Não só em campo, mas também na academia. Então, como técnico, mesmo que ele esteja com um pouco de dificuldade no início, você tem que continuar colocando-o para jogar, porque essa é a única maneira de ele melhorar. Ele é um exemplo disso.
Acho que ele não melhorou muito com a bola, porque desde o início ele era especial. Talvez agora ele tenha uma conexão melhor com seus companheiros, porque eles têm jogado cada vez mais juntos. É fora da bola que vejo a maior melhora nele e em alguns outros, e essa combinação deixa você pronto para a Premier League.”
O que vem a seguir?
Wirtz perdeu a vitória do Liverpool sobre o Nottingham Forest na última partida após sofrer uma contusão durante o aquecimento. Slot confirmou após a vitória que Wirtz ficou de fora devido a um problema nas costas, que não parece ser grave. A esperança é que Wirtz se recupere a tempo de jogar contra o West Ham no sábado, em Anfield.
