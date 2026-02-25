O agente de Florian Wirtz ainda “deseja” a transferência para o Real Madrid, revelando o apelo feito a Florentino Perez antes da mudança do meio-campista para o Liverpool

O agente de Wirtz, Volker Struth, revelou agora que o jogador de 22 anos poderia ter se juntado ao Real Madrid em vez do Liverpool.

Ele disse ao Bild: “Durante o período em que se discutia uma transferência para o Liverpool ou o Bayern, liguei para Xabi Alonso e disse-lhe: ‘Tem de levar o rapaz do Leverkusen consigo para o Real’. Xabi respondeu: ‘Não precisa de me dizer isso, tem de dizer ao Florentino Perez (presidente do Real Madrid).’

“Então, eu realmente enviei uma mensagem para ele: ‘Caro Florentino, já lhe disse muitas vezes: tenho aqui um jogador que recomendo fortemente. Florian Wirtz torna qualquer time do mundo melhor’”.

Struth continuou dizendo que ainda espera que Wirtz consiga garantir uma transferência para o Santiago Bernabeu no futuro. Ele disse ao podcast Phrasenmaher: “Naquele ano, simplesmente não era o momento certo devido ao elenco e ao orçamento. Mesmo os cofres do Real Madrid nem sempre estão cheios. Mas meu desejo continua sendo que Florian jogue lá um dia.

“Não estive suficientemente envolvido nas ofertas que estavam em cima da mesa. O meu maior desejo, claro, teria sido ter Florian no Real Madrid para ver – e acho que não sou o único. Também acho que ele estaria em muito boas mãos lá. Ele está indo muito bem no Liverpool agora, é um jogador muito jovem e quem sabe o que pode acontecer na sua carreira.”