NXGN 2026: Lola Brown, Laila Harbert e 10 jovens promessas inglesas que os torcedores das Lionesses PRECISAM conhecer

Isso fica evidente apenas ao analisar os resultados das seleções juvenis nos últimos tempos. Depois de superar a campanha que levou às semifinais do Euro Sub-17 em 2023 ao chegar à final em 2024, a Inglaterra terminou em quarto lugar na Copa do Mundo Sub-17 no final daquele ano, apesar de ter sido sua primeira participação no torneio desde 2016. Houve sucesso também para a seleção sub-19, que chegou às semifinais do Euro no ano passado e garantiu uma vaga na Copa do Mundo Sub-20 pela primeira vez desde 2018, torneio que será disputado ainda este ano.

Não é de se admirar, então, que Wiegman esteja ansiosa para dar uma olhada em algumas das jogadoras envolvidas nesses sucessos em sua seleção principal. A treinadora das Lionesses concedeu muitas primeiras convocações e estreias no ano passado, com Michelle Agyemang, que ficou em 10º lugar na lista NXGN 2025, sendo a revelação da Inglaterra nos últimos 12 meses. Com esse caminho estabelecido, os treinadores das equipes de base estão perguntando às suas jogadoras quem será a próxima — e há muitas candidatas também.

Então, quem são as potenciais futuras Lionesses que os fãs do futebol feminino na Inglaterra devem ficar de olho? A GOAL seleciona 10 jogadoras, nascidas em ou após 1º de janeiro de 2007, que podem se tornar estrelas...