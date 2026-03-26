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England women's wonderkids NXGN GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

NXGN 2026: Lola Brown, Laila Harbert e 10 jovens promessas inglesas que os torcedores das Lionesses PRECISAM conhecer

NXGN
Inglaterra F
WSL
L. Harbert
L. Brown
C. Wellesley-Smith
C. Sarwie
J. Anderson
R. Maltby
Arsenal Women
Chelsea FC Women
Aston Villa Women
Leicester City WFC
Liverpool FC Women
Valadares Gaia
Manchester United Women
N. Las
Z. Shaw
E. Parkinson
O. Junaid
Especiais e Opinião
Análises

Duas promessas da Inglaterra entraram na lista do NXGN Feminino 2026, mas isso é apenas a ponta do iceberg quando se trata do talento que está surgindo em uma das melhores e mais bem-sucedidas nações do futebol feminino. As Lionesses de Sarina Wiegman conquistaram dois títulos consecutivos do Campeonato Europeu e chegaram à final da última Copa do Mundo, e parece que estão preparadas para o sucesso futuro, com a qualidade que vem surgindo nas categorias de base.

Isso fica evidente apenas ao analisar os resultados das seleções juvenis nos últimos tempos. Depois de superar a campanha que levou às semifinais do Euro Sub-17 em 2023 ao chegar à final em 2024, a Inglaterra terminou em quarto lugar na Copa do Mundo Sub-17 no final daquele ano, apesar de ter sido sua primeira participação no torneio desde 2016. Houve sucesso também para a seleção sub-19, que chegou às semifinais do Euro no ano passado e garantiu uma vaga na Copa do Mundo Sub-20 pela primeira vez desde 2018, torneio que será disputado ainda este ano.

Não é de se admirar, então, que Wiegman esteja ansiosa para dar uma olhada em algumas das jogadoras envolvidas nesses sucessos em sua seleção principal. A treinadora das Lionesses concedeu muitas primeiras convocações e estreias no ano passado, com Michelle Agyemang, que ficou em 10º lugar na lista NXGN 2025, sendo a revelação da Inglaterra nos últimos 12 meses. Com esse caminho estabelecido, os treinadores das equipes de base estão perguntando às suas jogadoras quem será a próxima — e há muitas candidatas também.

Então, quem são as potenciais futuras Lionesses que os fãs do futebol feminino na Inglaterra devem ficar de olho? A GOAL seleciona 10 jogadoras, nascidas em ou após 1º de janeiro de 2007, que podem se tornar estrelas...

  • Jessica Anderson Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Jessica Anderson (Manchester United)

    Desde o início do ano, os torcedores do Manchester United tiveram a oportunidade de ver alguns lampejos do talento promissor que vem surgindo da famosa base do clube. Layla Drury, titular nas seleções juvenis do País de Gales e que acaba de aceitar uma convocação para a seleção sub-19 da Inglaterra, marcou um gol em sua estreia na vitória sobre o Burnley pela FA Cup, em janeiro. Em seguida, no mês passado, Jessica Anderson, que marcou na pré-temporada contra o Real Betis, teve sua primeira participação em uma partida oficial na fase eliminatória da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid.

    Anderson tem sido uma presença constante nas seleções juvenis da Inglaterra nos últimos dois anos e passou grande parte da temporada atual treinando com o time principal do United, mostrando ao técnico Marc Skinner do que é capaz. Há muito vista como meio-campista, ela tem sido colocada mais à frente no ataque recentemente, e foi pela lateral que fez sua estreia pelos Red Devils, mostrando excelente trabalho de pés e um ritmo de jogo contagiante que sempre foi evidente, independentemente de sua posição em campo, além de uma capacidade física bastante impressionante para uma jogadora de 17 anos.

    O desenvolvimento que Anderson teve nesta temporada também não passou despercebido pela Inglaterra, e ela foi promovida para a seleção sub-20 nos últimos treinamentos.

    • Publicidade
  • Lola Brown Chelsea Women WSL trophy 2024-25Getty Images

    Lola Brown (Chelsea)

    É difícil não ficar animado ao ver Lola Brown jogar futebol. Uma ponta direta, positiva e habilidosa — qualidades que se destacaram na campanha da Inglaterra até a final do Euro Sub-17 de 2024, torneio no qual ela foi eleita para o time ideal —, Brown teve participações brilhantes pelo Chelsea na última temporada e mostrou exatamente por que a treinadora Sonia Bompastor acredita que ela é um dos melhores jovens talentos que estão surgindo na Inglaterra. O fato de Bompastor ter elogiado Brown por ter a mentalidade certa para o sucesso diz muito sobre sua personalidade também.

    Agora emprestada ao Crystal Palace, da segunda divisão, Brown espera que a exposição regular ao futebol profissional possa ajudar no seu desenvolvimento físico, um passo que a ajudará a trazer seu jogo dinâmico pela lateral e sua finalização surpreendentemente eficiente para o futebol feminino de forma mais eficaz.

  • Laila Harbert England Women 2026Getty Images

    Laila Harbert (Arsenal)

    Parece que Laila Harbert tem tudo para se destacar no futebol de alto nível. Tecnicamente excelente e com uma compreensão cada vez maior do jogo, a meio-campista defensiva está se desenvolvendo fisicamente à medida que acumula diferentes experiências, tendo passado um tempo na segunda divisão inglesa com o Watford e o Southampton antes de uma transferência temporária para os Estados Unidos com o Portland Thorns, onde aprendeu muito com as estrelas da seleção feminina dos EUA, Sam Coffey e Olivia Moultrie.

    Líder nata que já vestiu a braçadeira de capitã nas categorias de base da Inglaterra, Harbert está agora emprestada ao Everton, buscando continuar seu progresso rumo ao objetivo de longo prazo de conquistar uma vaga no time titular do Arsenal. Ela já teve participações anteriores, integrando a lista de convocadas para partidas da Liga dos Campeões e jogando em um amistoso na Austrália, e uma iminente renovação no elenco dos Gunners pode abrir caminho para mais oportunidades.

  • Omotara Junaid England Women 2026Getty Images

    Omotara Junaid (Universidade Estadual da Flórida)

    Embora muitos dos melhores talentos americanos continuem a dar o salto direto para a NWSL, em vez de seguirem o caminho tradicional pelo sistema universitário, esta última opção ainda tem grande valor e continua a atrair excelentes jogadoras — e não apenas dos Estados Unidos. Omotara Junaid, formada na base do Arsenal e estrela das seleções de base da Inglaterra, é uma das jogadoras estrangeiras que optou por esse caminho recentemente, tendo iniciado sua trajetória na Universidade Estadual da Flórida no ano passado.

    Uma meio-campista versátil que atua de ponta a ponta e também pode jogar pelas laterais, seja em função ofensiva ou como lateral, Junaid — que também tem direito a representar a Nigéria — se destacou nas categorias de base do Arsenal, ganhando oportunidades com o time principal em amistosos de pré-temporada e chegando a ser capitã da seleção sub-21 com apenas 16 anos. Será fascinante ver como a exposição a um estilo totalmente diferente e a experiência fora de campo impactarão seu promissor desenvolvimento.

  • Nelly Las Leicester Women 2024-25Getty Images

    Nelly Las (Leicester City)

    A última temporada foi uma espécie de mini-deslanche para Nelly Las. Em meio a lesões, a versátil jogadora de linha lateral teve inúmeras oportunidades vindas do banco de reservas pela ex-técnica do Leicester, Amandine Miquel, além de algumas partidas como titular, e aproveitou ao máximo seus minutos em campo, demonstrando seu potencial em atuações cheias de ação. O destaque, sem dúvida, foi o gol marcado contra o Manchester City no Etihad Stadium.

    Embora não queira ignorar a “boa qualidade com a bola” que Las possui, Miquel observou que “sua qualidade física em termos de velocidade e a capacidade de repetir essas jogadas em alta velocidade várias vezes em um curto espaço de tempo são definitivamente algo que está fazendo uma grande diferença no jogo atualmente”. As oportunidades não têm sido tão abundantes nesta temporada, o que levou a uma transferência por empréstimo para o Ipswich em janeiro, mas isso não deve ser uma preocupação a longo prazo para uma jogadora cujo impacto na seleção inglesa também tem sido considerável, tendo sido nomeada para a Seleção do Torneio da Eurocopa Sub-17 quando as Young Lionesses chegaram à final em 2024.

  • Rachel Maltby Aston Villa Women 2025-26Getty Images

    Rachel Maltby (Aston Villa)

    As Lionesses há muito enfrentam um problema na lateral esquerda, já que simplesmente não tem havido muitas jogadoras inglesas atuando nessa posição de forma natural ou regular ao longo dos anos. A ascensão de Rachel Maltby, portanto, é uma verdadeira bênção. Embora atue na função um pouco diferente de lateral-esquerda, nenhuma inglesa disputou mais minutos nessa posição na Superliga Feminina nesta temporada do que a jogadora de 19 anos, que ainda está aprendendo o ofício, mas o faz muito bem.

    Com um bom finalização, graças às suas experiências anteriores como jogadora mais ofensiva, e um excelente preparo físico, a inteligência tática de Maltby só vem melhorando à medida que ela acumula mais tempo de jogo no mais alto nível. Destaque na campanha da Inglaterra até as semifinais da Copa do Mundo Feminina Sub-17 em 2024, ela espera causar um impacto semelhante na edição Sub-20 no final deste ano.

  • Erica Parkinson England Women 2025Getty Images

    Erica Parkinson (Valadares Gaia)

    Provavelmente não há nenhuma jovem jogadora mais intrigante surgindo nas categorias de base da Inglaterra neste momento do que Erica Parkinson. Nascida em Cingapura, filha de pai inglês e mãe japonesa, Parkinson vem se destacando em Portugal com o Valadares Gaia, a ponto de ter sido eleita a Melhor Jovem Jogadora da Liga BPI no final da última temporada. Nesta temporada, ela já está a caminho de superar os quatro gols e três assistências que a ajudaram a conquistar esse prêmio.

    Meia criativa e ágil, Parkinson é hipnotizante de se assistir. Ela desliza pelo campo de maneira cativante, criando chances à vontade e nunca recusando uma oportunidade de chutar. Isso não quer dizer, porém, que ela seja uma jogadora de luxo. A jogadora de 17 anos também trabalha duro fora da bola e conseguiu se destacar como a melhor jogadora em campo ao representar a seleção sub-23 da Inglaterra, apesar de ser muito mais jovem do que a maioria. Elegível para quatro seleções nacionais diferentes, Parkinson está comprometida em representar a Inglaterra, para grande alegria das Lionesses.

  • Chloe Sarwie Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Chloe Sarwie (Chelsea)

    Considerando que ela já foi diretora da base do Lyon, não é surpresa que Bompastor não tenha hesitado em dar oportunidades aos jovens talentos do Chelsea. Mas o fato de ela ter considerado adequado integrar Chloe Sarwie ao elenco principal nesta temporada, com apenas 16 anos, também é prova da qualidade e maturidade que a jovem lateral já demonstra — características que também lhe renderam oportunidades na seleção sub-23 da Inglaterra nessa mesma idade precoce.

    O mais impressionante é que Sarwie não pareceu deslocada em nenhum dos dois ambientes. Ela é bem preparada defensivamente e uma excelente dribladora, o que a torna uma verdadeira ameaça no ataque. Mais uma jovem lateral-esquerda promissora em um país há muito tempo carente delas; será interessante acompanhar seu desenvolvimento nos próximos anos. É de se esperar que Sarwie seja emprestada em breve pelo Chelsea, mas ela também atua em uma posição em que surgiram oportunidades, e continuam a se apresentar, com os Blues.

  • Zara Shaw Liverpool Women 2024-25Getty Images

    Zara Shaw (Liverpool)

    Nenhuma jogadora desta lista teve mais azar recentemente no futebol do que Zara Shaw. Em 2023, aos 16 anos, ela estava conquistando espaço no time principal do Liverpool, chamando muita atenção na pré-temporada após ter se destacado no Campeonato Europeu Sub-17. Então, uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) surgiu e interrompeu sua trajetória. Shaw voltaria aos gramados antes do fim da temporada 2023-24, para depois se destacar na Copa do Mundo Sub-17 no final daquele ano, mas sofreria outra lesão no LCA antes do fim da temporada 2024-25.

    É realmente uma pena, pois estamos falando de um dos maiores talentos que surgiram nas categorias de base da Inglaterra. Frequentemente atuando como zagueira central pela seleção, mas regularmente escalada como meio-campista pelos Reds, Shaw possui uma compreensão maravilhosa do jogo que lhe permite ser tão adaptável, enquanto suas qualidades técnicas são fantásticas. Já capaz de lidar fisicamente com o futebol profissional, a esperança é que essa má sorte se revele apenas um pequeno obstáculo no caminho para se tornar uma figura de destaque pela Inglaterra e pelo Liverpool nos próximos anos.

  • Cecily Wellesley-Smith England Women 2026Getty Images

    Cecily Wellesley-Smith (Arsenal)

    Cecily Wellesley-Smith teve um percurso diferente até chegar ao futebol feminino profissional em comparação com outras jogadoras de sua idade, já que aos 16 anos já jogava na equipe principal de um clube da terceira divisão inglesa. Formada no centro de formação regional do Oxford United, a zagueira central impressionou tanto após sua estreia na equipe principal que logo assinou contrato com o Arsenal.

    Um dos principais talentos das seleções de base da Inglaterra, tendo sido eleita para a Seleção do Torneio no Euro Sub-17 de 2024, o Arsenal tem se empenhado em dar a Wellesley-Smith mais experiência em um nível mais alto nos últimos tempos, depois que ela inicialmente passou um período de volta ao Oxford. Foi difícil conseguir minutos no Leicester na primeira metade desta temporada, mas a situação já mudou desde o início do ano, com a adolescente tendo mais oportunidades desde que se juntou ao time sueco Rosengard por empréstimo.