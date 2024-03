NXGN 2024: as 50 maiores promessas do futebol

As listas anuais NXGN estão de volta para mais um ano, destacando 50 dos talentos mais incríveis nascidos após em 2005

A expectativa é alta com a nova geração de craques para 2024, e a GOAL classifica as principais promessas do futebol masculino e feminino do mundo, dando destaque a futuros nomes que seguirão os passos de gente como Jude Bellingham, Rodrygo, Jadon Sancho e Lena Oberdorf ao serem reconhecidos como os melhores jovens atletas de futebol do planeta.

Abrangendo todos os cinco continentes e representando 17 países diferentes, a lista NXGN é global, apresentando estrelas internacionais quase estabelecidas, jogadores que já ganharam títulos e nomes que estão prontos para brilhar em grandes torneios já nesta metade da temporada.

Então, sem mais delongas, aqui está a lista NXGN de 2024, classificando os 50 principais talentos jovens nascidos a partir de 1º de janeiro de 2005...