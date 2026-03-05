“Nunca tive ódio pelo Tottenham!” – Ícone do Arsenal surpreendentemente insiste que NÃO quer que o Spurs seja rebaixado

Apesar de seu status de ícone no Arsenal, Wright revelou que não compartilha do desprezo virulento que muitos torcedores têm pelos vizinhos. Falando no podcast The Overlap, ele expressou preocupação com a trajetória do time, afirmando que espera que eles permaneçam na primeira divisão.

Wright explicou sua posição, afirmando: “As pessoas falam que o Tottenham vai cair nesta temporada, há uma chance. Eu não gostaria de ver o Tottenham cair. Neste momento, eu os assisti outro dia, eles poderiam cair, com certeza. Mas eu não gostaria de ver isso. Nunca tive ódio pelo Tottenham. Quando era mais jovem, sempre fui fã do Glenn Hoddle. Eu amava o Glenn Hoddle e ainda amo.”