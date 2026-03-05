Getty Images Sport
“Nunca tive ódio pelo Tottenham!” – Ícone do Arsenal surpreendentemente insiste que NÃO quer que o Spurs seja rebaixado
Vida no limite: a realidade do rebaixamento do Spurs
Após a vitória do West Ham sobre o Fulham e o empate do Nottingham Forest contra o Manchester City, o Tottenham está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. Com um confronto monumental contra o Crystal Palace na noite de quinta-feira, a ameaça do Campeonato está se tornando uma realidade distinta para os Lilywhites, que buscam desesperadamente garantir sua permanência na primeira divisão.
O surpreendente ponto fraco de Wright
Apesar de seu status de ícone no Arsenal, Wright revelou que não compartilha do desprezo virulento que muitos torcedores têm pelos vizinhos. Falando no podcast The Overlap, ele expressou preocupação com a trajetória do time, afirmando que espera que eles permaneçam na primeira divisão.
Wright explicou sua posição, afirmando: “As pessoas falam que o Tottenham vai cair nesta temporada, há uma chance. Eu não gostaria de ver o Tottenham cair. Neste momento, eu os assisti outro dia, eles poderiam cair, com certeza. Mas eu não gostaria de ver isso. Nunca tive ódio pelo Tottenham. Quando era mais jovem, sempre fui fã do Glenn Hoddle. Eu amava o Glenn Hoddle e ainda amo.”
Agitação fora de campo no Spurs
A temporada de pesadelo foi agravada por mudanças estruturais. Daniel Levy deixou o cargo de presidente em setembro, mas a mudança pouco contribuiu para melhorar o clima entre a torcida insatisfeita. As contratações também foram criticadas, com apenas Conor Gallagher e o jovem brasileiro Souza chegando em janeiro.
A necessidade de novas energias
Wright acredita que, para o Tottenham voltar a rivalizar verdadeiramente com o Arsenal ou o Manchester City, é necessária uma mudança fundamental na propriedade. Ele argumentou que a saída de Levy apenas expôs questões mais profundas relacionadas com a gestão da família Lewis.
Wright concluiu: “Agora que Daniel Levy se foi, eles não podem mais culpá-lo. A culpa é da família Lewis. Eles precisam mudar a propriedade. É necessário um proprietário que tenha a energia de [Roman] Abramovich. Ele quer vencer em campo e o Tottenham tem tudo o que é necessário para isso.”
