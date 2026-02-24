“Nunca senti um hálito tão ruim” – Ivan Toney critica adversário da Liga Profissional Saudita que pareceu tentar beijá-lo na última partida do Al-Ahli

Quando o jogo chegou ao seu final frenético, Harkass pareceu perder a calma, aproximando-se de Toney e fazendo repetidos gestos como se estivesse tentando beijar o atacante. O zagueiro também pressionou a testa contra a de Toney, numa demonstração de agressividade que beirou o surreal. Toney, que nunca se esquiva de um confronto, manteve-se firme e comemorou provocativamente na frente do jogador do Damac assim que o apito final confirmou os três pontos para seu time. As imagens dos dois envolvidos em um estranho abraço circularam rapidamente pela internet, gerando uma onda de perguntas dos torcedores.

Toney não demorou muito para dar sua versão da história, indo ao X para fazer uma crítica mordaz ao encontro. Em resposta a um clipe do incidente, o atacante de 29 anos postou um emoji vomitando ao lado de uma mensagem que não deixava nada para a imaginação. “Nunca senti um hálito tão ruim”, escreveu Toney, efetivamente criticando Harkass publicamente. A postagem direta serviu como a palavra final em uma tarde tão produtiva quanto peculiar para o astro inglês.