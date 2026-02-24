Getty Images Sport
“Nunca senti um hálito tão ruim” – Ivan Toney critica adversário da Liga Profissional Saudita que pareceu tentar beijá-lo na última partida do Al-Ahli
O bizarro conflito de “higiene” de Toney
O incidente ocorreu durante uma vitória tensa por 1 a 0 do Al-Ahli, resultado garantido graças a um gol do ex-meio-campista do Barcelona e do AC Milan, Franck Kessie. Toney jogou os 90 minutos completos e permaneceu uma ameaça constante durante toda a partida, mas foi sua interação com Jamal Harkass, do Damac, que roubou as manchetes. Depois que um gol de empate do Damac foi anulado após uma longa revisão do VAR, a tensão tomou conta do campo, levando a um confronto cara a cara entre o atacante do Al-Ahli e o frustrado zagueiro marroquino.
Um confronto sem igual
Quando o jogo chegou ao seu final frenético, Harkass pareceu perder a calma, aproximando-se de Toney e fazendo repetidos gestos como se estivesse tentando beijar o atacante. O zagueiro também pressionou a testa contra a de Toney, numa demonstração de agressividade que beirou o surreal. Toney, que nunca se esquiva de um confronto, manteve-se firme e comemorou provocativamente na frente do jogador do Damac assim que o apito final confirmou os três pontos para seu time. As imagens dos dois envolvidos em um estranho abraço circularam rapidamente pela internet, gerando uma onda de perguntas dos torcedores.
Toney não demorou muito para dar sua versão da história, indo ao X para fazer uma crítica mordaz ao encontro. Em resposta a um clipe do incidente, o atacante de 29 anos postou um emoji vomitando ao lado de uma mensagem que não deixava nada para a imaginação. “Nunca senti um hálito tão ruim”, escreveu Toney, efetivamente criticando Harkass publicamente. A postagem direta serviu como a palavra final em uma tarde tão produtiva quanto peculiar para o astro inglês.
Toney lidera a tabela de artilheiros da Arábia Saudita
Apesar das distrações fora de campo e das estranhas travessuras de seus adversários, o desempenho de Toney em campo continua a falar por si. O atacante se adaptou perfeitamente à vida na Arábia Saudita, emergindo como um dos atacantes mais temidos da divisão. Atualmente, ele tem um total incrível de 23 gols em apenas 22 partidas nesta temporada, um retorno que o colocou no topo da corrida pela Chuteira de Ouro. Sua precisão tem sido a força motriz por trás da ascensão do Al-Ahli na tabela, enquanto o time busca competir com os grandes nomes da liga.
A produção prolífica de Toney o fez ofuscar alguns dos maiores nomes do futebol mundial que também se transferiram para a Saudi Pro League. Atualmente em terceiro lugar na tabela de artilheiros está Cristiano Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, que marcou 20 gols em 20 jogos pelo Al-Nassr. O fato de Toney manter uma média de gols por jogo superior à do lendário português destaca o quão eficaz ele tem sido desde que deixou a Premier League para trás no verão passado.
Mensagem de Toney para Tuchel: escolha-me
A sensacional forma de Toney na Arábia Saudita pode estar se tornando impossível de ignorar para o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, com a aproximação da Copa do Mundo. Embora alguns críticos tenham questionado se uma mudança para fora da Europa prejudicaria suas perspectivas internacionais, seu grande volume de gols sugere que ele continua sendo um dos finalizadores mais confiáveis do país. Se continuar nessa trajetória, Toney terá um forte argumento para conquistar uma vaga na equipe titular dos Três Leões para o torneio deste verão.
Por enquanto, o Al-Ahli está muito satisfeito com seu investimento, buscando aproveitar essa última vitória para subir ainda mais na tabela da Saudi Pro League. Toney continua sendo o ponto focal do ataque e um ímã de atenção, seja marcando gols ou se envolvendo em discussões acaloradas com os adversários. Após esse último incidente, os zagueiros de toda a liga devem pensar duas vezes antes de se aproximarem demais do atacante, nem que seja para evitar se tornar o tema de sua próxima postagem viral nas redes sociais.
