Istimewa
“Nunca mais se repetirá” – Ryan Reynolds e Rob Mac são elogiados por Ben Foster pelo impacto “ridículo” em Wrexham, enquanto os proprietários comemoram o aniversário
Cinco anos em Wrexham para estrelas de Hollywood
O Wrexham está comemorando cinco anos desde que Reynolds e Mac chamaram a atenção do mundo ao assumirem a propriedade do clube. Muita coisa mudou no time galês desde então, já que o clube conquistou três promoções consecutivas, levando o Wrexham até a Championship. O time de Phil Parkinson está passando por uma campanha difícil, mas atualmente ocupa a última vaga nos playoffs, o que significa que seus sonhos de garantir uma vaga na Premier League continuam vivos.
- Getty
“Nunca mais se repetirá” – Elogios à dupla do Wrexham
Foster saiu da aposentadoria para jogar pelo clube em 2023 e ajudou o clube a garantir a promoção para a Liga Inglesa de Futebol. Ele agora destacou o quão impressionante foi a ascensão do clube, dizendo à Press Association: “Com o Salford City, você tem jogadores de futebol comandando o show que já fizeram tudo isso antes. Eles sabem como os clubes de futebol funcionam e, às vezes, isso traz uma mentalidade do que não vai funcionar. O Birmingham tem proprietários muito ricos, mas o Wrexham é diferente. Rob e Ryan não sabiam realmente o que estavam fazendo quando assumiram um clube de futebol. Eles investiram dinheiro, mas também investiram sua própria energia. Eles colocaram seu interesse pessoal e energia nisso de uma forma que você raramente vê. Eu sinceramente acho que, se você perguntasse a eles do que se orgulham mais, o Wrexham estaria no mesmo nível de tudo o que fizeram na atuação ou nos negócios. Para pegar algo que você não entendia completamente e transformá-lo no que é hoje, você tem que ter um enorme orgulho disso. É incrível.
“É ridículo. Isso nunca mais vai acontecer. Promoção fora da liga, promoção, promoção e já estar em posições de promoção neste nível é escandaloso. Eu disse há um ou dois anos que achava que eles estariam na Premier League dentro de três, quatro ou cinco anos. Sair do Campeonato é uma tarefa difícil – é uma liga competitiva e difícil, com muito dinheiro envolvido. Mas eles fizeram isso da maneira certa – deram ao técnico o poder de trazer os jogadores que ele quer, de entender quem eles são.”
Procurando apostas de futebol mais inteligentes? Obtenha prévias de especialistas, previsões baseadas em dados e insights vencedores com o GOAL Tips no Telegram. Junte-se à nossa comunidade em crescimento agora!
Reynolds e Mac olham para o futuro
Reynolds e Mac têm olhado para o futuro e afirmam que o sucesso não será medido apenas pelas conquistas da equipe em campo. Mac disse ao The Athletic: “(Queremos) atrair pessoas, que depois fiquem em Wrexham, para absorver o espírito artístico e se empenharem em construir algo na cidade usando as artes e os negócios. Esse parece ser um modelo sustentável que poderia ajudar do ponto de vista macroeconômico. O que dissemos desde o primeiro dia é que queremos construir um modelo sustentável. Se alguém olhar para a economia do clube neste momento, apenas pela natureza de como chegamos aqui, não é sustentável. Mas isso é apenas porque a infraestrutura não existe há gerações. Portanto, o que estamos tentando fazer é plantar as sementes para que, sim, possamos ter sucesso agora, mas daqui a 50 ou 100 anos, essas sementes se tornem árvores e um modelo totalmente sustentável. Eu quero vir e ver a gente ganhar a Premier League? Sim. Eu quero ganhar a Liga dos Campeões? Sim. Mas, se Wrexham, como cidade, não tiver sucesso enquanto a gente está prosperando, nós fracassamos.”
- Getty Images Sport
Próxima parada para o Wrexham: FA Cup
O Wrexham ocupa atualmente a última vaga nos playoffs do Campeonato após 31 jogos disputados e espera permanecer nessa posição até o final da temporada. No entanto, o foco agora muda para a FA Cup e a partida da quarta rodada contra o Ipswich Town na noite de sexta-feira. O Wrexham então retorna ao Campeonato com um jogo decisivo contra o Bristol City quatro dias depois. O Wrexham está apenas um ponto e duas posições à frente do Robins na tabela.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
Publicidade