“Nunca mais se repetirá” – Ryan Reynolds e Rob Mac são elogiados por Ben Foster pelo impacto “ridículo” em Wrexham, enquanto os proprietários comemoram o aniversário

Foster saiu da aposentadoria para jogar pelo clube em 2023 e ajudou o clube a garantir a promoção para a Liga Inglesa de Futebol. Ele agora destacou o quão impressionante foi a ascensão do clube, dizendo à Press Association: “Com o Salford City, você tem jogadores de futebol comandando o show que já fizeram tudo isso antes. Eles sabem como os clubes de futebol funcionam e, às vezes, isso traz uma mentalidade do que não vai funcionar. O Birmingham tem proprietários muito ricos, mas o Wrexham é diferente. Rob e Ryan não sabiam realmente o que estavam fazendo quando assumiram um clube de futebol. Eles investiram dinheiro, mas também investiram sua própria energia. Eles colocaram seu interesse pessoal e energia nisso de uma forma que você raramente vê. Eu sinceramente acho que, se você perguntasse a eles do que se orgulham mais, o Wrexham estaria no mesmo nível de tudo o que fizeram na atuação ou nos negócios. Para pegar algo que você não entendia completamente e transformá-lo no que é hoje, você tem que ter um enorme orgulho disso. É incrível.

“É ridículo. Isso nunca mais vai acontecer. Promoção fora da liga, promoção, promoção e já estar em posições de promoção neste nível é escandaloso. Eu disse há um ou dois anos que achava que eles estariam na Premier League dentro de três, quatro ou cinco anos. Sair do Campeonato é uma tarefa difícil – é uma liga competitiva e difícil, com muito dinheiro envolvido. Mas eles fizeram isso da maneira certa – deram ao técnico o poder de trazer os jogadores que ele quer, de entender quem eles são.”

