Novo San Siro, primeiro passo para a construção: bilheteria Sul foi demolida

Na mesma área, o Parque dos Capitães também foi fechado ao público. As cercas indicam que a medida foi adotada por motivos de segurança e enquanto se aguarda a realização das atividades de remediação. As investigações diagnósticas encomendadas pelo Inter e pelo Milan por meio da empresa proprietária do estádio teriam, de fato, detectado no solo a presença de substâncias que não estão em conformidade com a legislação ambiental. Segundo especialistas do setor, não se trataria de agentes altamente nocivos, mas de materiais que, de qualquer forma, exigem uma intervenção. A descoberta levantou questionamentos também porque a documentação entregue anteriormente pela prefeitura aos clubes — baseada, porém, em análises realizadas há vários anos — descrevia a área como em conformidade com as normas ambientais. Até o momento, não foi indicada uma data para a reabertura do parque. O projeto prevê que o novo estádio seja concluído até 2031. Antes das grandes obras, porém, o Inter e o Milan terão de superar uma etapa decisiva: a decisão dos juízes administrativos sobre a legitimidade da operação que lhes concedeu o San Siro.