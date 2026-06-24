Novo San Siro, primeiro passo para a construção: bilheteria Sul foi demolida

A notícia foi divulgada ontem pelo jornal *La Repubblica*: o vereador Enrico Fedrighini, que há muito tempo acompanha de perto o caso do San Siro e as transformações da área, relatou que as primeiras escavadeiras entraram em ação nas proximidades do Meazza. Escavações em diversos pontos, o Parque dos Capitães fechado ao público e uma escavadeira trabalhando na área da bilheteria sul, que foi demolida.
Enquanto isso, o Tribunal Administrativo Regional (TAR) da Lombardia deverá determinar se a venda do estádio e dos terrenos circundantes aos dois clubes ocorreu em conformidade com as normas. Os juízes reuniram em uma única audiência os cinco recursos apresentados por cidadãos, associações e comitês contrários à operação. A decisão é esperada dentro de 60 dias e poderá, de qualquer forma, ser contestada perante o Conselho de Estado. Do desfecho do litígio dependerão os prazos e as perspectivas de todo o projeto.