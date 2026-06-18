Novo estádio do Milan e do Inter, Scaroni: “Diferente dos outros, será apresentado no outono”

O presidente do Milan, Paolo Scaroni, à margem de um evento organizado pelo Consulado Geral dos Estados Unidos em Milão, falou sobre o novo estádio de San Siro: “Por enquanto, tudo está ocorrendo conforme o planejado. Pretendemos fazer uma apresentação do projeto do estádio no outono, após o fim do verão, na qual apresentaremos, juntamente com os arquitetos, para começar, a fachada, pois será algo que interessará a todos os milaneses. Será único e será um estádio do qual Milão se orgulhará. Ele foi objeto de análise tanto por parte dos clubes quanto dos acionistas. Em particular, a RedBird, que já construiu muitos estádios e é especialista em esportes, pôde dar uma contribuição muito importante nestes últimos meses”.



