O presidente do Milan, Paolo Scaroni, à margem de um evento organizado pelo Consulado Geral dos Estados Unidos em Milão, falou sobre o novo estádio de San Siro: “Por enquanto, tudo está ocorrendo conforme o planejado. Pretendemos fazer uma apresentação do projeto do estádio no outono, após o fim do verão, na qual apresentaremos, juntamente com os arquitetos, para começar, a fachada, pois será algo que interessará a todos os milaneses. Será único e será um estádio do qual Milão se orgulhará. Ele foi objeto de análise tanto por parte dos clubes quanto dos acionistas. Em particular, a RedBird, que já construiu muitos estádios e é especialista em esportes, pôde dar uma contribuição muito importante nestes últimos meses”.
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Novo estádio do Milan e do Inter, Scaroni: “Diferente dos outros, será apresentado no outono”
ESTÁDIO ÚNICO
"Não se parecerá com nenhum outro estádio; será um estádio do qual Milão se orgulhará, porque Milão tem o direito de ter o estádio mais bonito do mundo e o terá. A Maura? Não temos nenhuma intenção de adquirir nada na Maura. Não há nenhuma negociação em andamento."
GRANDES OBRAS
"Investigação sobre o planejamento urbano de Milão? Vi que o prefeito reagiu com satisfação, ele que conhece bem esse assunto. Sempre acho que Milão precisa de grandes projetos, e os grandes projetos precisam de regras claras e fáceis de entender, tanto para quem deve aplicá-las quanto para os cidadãos de Milão. Um exemplo disso tudo é o nosso estádio, que talvez seja a maior obra a ser realizada em Milão nos próximos anos e que eu mesmo venho acompanhando há muitos anos”.