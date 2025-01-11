+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
De novo, CR7? Al Nassr de Cristiano Ronaldo enfrenta nova decisão em busca de enfim cravar um título

A transferência de Cristiano Ronaldo para o Al-Nassr em janeiro de 2023 foi obviamente mais do que apenas futebol. O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) contratou o astro português para ser o rosto de um ambicioso projeto nacional, e a expectativa era de que, enquanto Ronaldo publicava imagens positivas do país em suas redes sociais, ele também desfrutaria de muito sucesso em campo.

No entanto, embora Ronaldo tenha recuperado o faro de gol que o abandonou durante sua segunda passagem pelo Manchester United, marcando 114 vezes em 128 jogos pelo Al-Nassr, ele ainda não conquistou um grande título desde que chegou a Riade com grande alarde.

Até duas semanas atrás, garantir o título da Liga Profissional Saudita parecia uma mera formalidade para o atacante. Pouco antes da virada do ano, o Al-Nassr não só liderava a tabela, como ostentava uma campanha impecável, com 10 vitórias em 10 jogos.

Desde o surpreendente empate em 2 a 2 contra o Al-Ettifaq, a situação piorou tanto que o time de Jorge Jesus agora precisa, sem dúvida, vencer o Al-Hilal, novo líder do campeonato, na segunda-feira, para manter vivas as esperanças de título. Então, o que deu errado para Cristiano Ronaldo e companhia, e será que eles conseguirão reverter o resultado no clássico da capital?

    Al-Nassr se converteu a Jesus

    Cristiano Ronaldo está em seu quarto treinador permanente desde que se mudou para o Oriente Médio em meados da temporada 2022/23. Tamanha é sua influência no Al-Awwal Park que ele efetivamente se livrou de Rudi Garcia depois que o Al-Nassr foi ultrapassado pelo Al-Ittihad na reta final da disputa pelo título.

    Luis Castro sobreviveu a um segundo lugar no ano seguinte, principalmente porque ninguém conseguiria competir com o Al-Hilal durante sua campanha invicta, mas acabou dando lugar a Stefano Pioli em setembro de 2024.

    Surpreendentemente, o Al-Nassr regrediu sob o comando do ex-técnico do Milan, que foi demitido em junho passado, após não conseguir apresentar uma campanha sólida pelo título da liga saudita e ser surpreendido pelo Kawasaki Frontale nas semifinais da Liga dos Campeões da AFC.

    Consequentemente, o Al-Nassr decidiu recorrer a Jorge Jesus, o homem responsável pelo histórico triunfo do Al-Hilal no título de 2023/24 e ex-campeão da Copa Libertadores da América com o Flamengo.

    Os quatro fantásticos

    Inicialmente, parecia que Jesus seria capaz de arquitetar mais uma temporada invicta na Arábia Saudita. Durante suas 10 vitórias consecutivas entre 29 de agosto e 27 de dezembro, o Al-Nassr marcou 33 gols e sofreu apenas cinco.

    Ronaldo marcou em todas as vitórias, exceto uma, totalizando 12 gols. No entanto, ele não era a única ameaça ofensiva do Al-Nassr. Sadio Mané criava e aproveitava oportunidades na ponta esquerda, enquanto as estrelas contratações da janela de transferências de início de temporada, João Félix e Kingsley Coman, impressionaram na liga.

    "Todos nós somos jogadores de qualidade, e jogar todos os quatro juntos, porque nos damos bem, as coisas acabam indo bem", disse Félix ao site oficial da federação.

    "É bom estarmos todos juntos, porque quando um não está bem em um dia, os outros três estão. Ou se dois não estão bem, os outros dois estão e acabam ajudando a equipe."

    "Acho que, quando nós quatro estamos bem, somos imbatíveis aqui na Arábia Saudita."

    Infelizmente para o Al-Nassr, esse não é mais o caso.

    "Estamos no caminho certo"

    Dado o seu invejável leque de talentos ofensivos, não se esperava que o Al-Nassr tivesse dificuldades enquanto Mané estivesse a serviço do Senegal na Copa Africana de Nações - principalmente porque Wesley parecia um substituto à altura. 

    Em sua primeira partida após a saída de Mané, o time de Jesus venceu o Al-Okhdood por 3 a 0, graças a dois gols de Ronaldo no primeiro tempo e um gol de Félix nos acréscimos.

    A dupla portuguesa voltou a marcar contra o Al-Ettifaq em 30 de dezembro (mesmo que Ronaldo não tenha tido a mínima ideia do gol que desviou em suas costas) - mas o Al-Nassr perdeu pontos pela primeira vez nesta temporada devido a um gol de empate de Wijnaldum aos 80 minutos, que também havia aberto o placar no EGO Stadium.

    Jesus, no entanto, ficou claramente irritado com a reação negativa ao empate de 2 a 2, e particularmente com as alegações de que um resultado ruim já era esperado.

    "Marcamos gols e vencemos em todas as partidas, então nossa situação não pode ser considerada positiva apenas quando ganhamos", argumentou o português. "Às vezes você faz tudo certo e mesmo assim não vence."

    "Estou satisfeito com o nosso desempenho e com as muitas oportunidades que criamos. Portanto, não concordo com aqueles que dizem que o Al-Nassr precisava de algum tipo de alerta."

    "Foi uma partida emocionante para ambos os lados e uma das melhores atuações do Al Nassr nesta temporada. Mas o futebol nem sempre premia a equipe superior em todas as partidas."

    Ronaldo também estava longe de estar desanimado. "Estamos no caminho certo", escreveu ele no Instagram , "e sabemos o que precisamos fazer em 2026!"

    No entanto, o Al-Nassr não poderia ter começado pior o Ano Novo.

  • "Fomos fracos defensivamente"

    O Al-Nassr foi derrotado por apenas 3 a 2 pelo Al-Ahli no Estádio Alinma Bank em 2 de janeiro, mas o placar foi enganoso para os visitantes.

    Eles mostraram uma resiliência impressionante ao buscar o empate após sofrer dois gols de Ivan Toney nos primeiros 20 minutos, mas o gol da vitória de Merih Demiral aos 55 minutos foi uma justa recompensa para o Al-Ahli, que teve oito grandes chances durante a partida. Apesar de marcar duas vezes, o Al-Nassr não criou nenhuma oportunidade, com os dois gols de Abdulelah Al-Amri vindo de uma falha grotesca do goleiro e de uma cabeçada certeira após um escanteio.

    Consequentemente, Jesus não pôde se esconder atrás das estatísticas após a perda da invencibilidade de sua equipe. "Fomos fracos defensivamente", ele admitiu. 

    No entanto, Jesus também sentiu que sua equipe havia sido "superada" porque "o Al Ahli era fisicamente superior". "A vitória", disse ele, "teve mais a ver com preparo físico do que qualquer outra coisa."

    Considerando que o cansaço havia se tornado uma grande preocupação para o treinador, talvez a derrota do Al-Nassr por 2 a 1 em casa para o Al-Qadsiah apenas três dias depois não devesse ter sido uma surpresa tão grande.

    "Ainda somos um bom time"

    Jesus foi categórico ao afirmar que seu time não merecia ser derrotado na quinta-feira à noite, principalmente porque ambos os gols do Al-Qadsiah resultaram de erros defensivos. "É como se algumas pessoas quisessem dizer que o Al-Nassr jogou mal hoje, e isso não é verdade", esbravejou. "O Al-Nassr não jogou mal." Mas certamente não jogaram bem. 

    Mesmo antes da falha grotesca do goleiro Nawaf Al Aqidi aos 51 minutos, que deu de presente o primeiro gol da partida para Julian Quinones, o time da casa já vinha jogando sem muita fluidez e demonstrando falta de poder de decisão. A equipe conseguiu apenas três finalizações a gol durante os 90 minutos – e uma delas foi o pênalti convertido por Cristiano Ronaldo no final do jogo.

    Fica claro, então, que Mané está fazendo falta, enquanto a indisponibilidade do ex-zagueiro do RB Leipzig, Mohamed Simakan, devido a lesão, também devastou uma defesa que conseguiu manter o gol intacto em apenas uma partida sem ele. Consequentemente, Coman não tem dúvidas de que o retorno iminente desses dois jogadores ajudará o Al-Nassr a voltar a vencer.

    "No momento, as coisas não estão indo muito bem", disse o ex-ponta do Bayern de Munique.  "Mas precisamos acreditar em nós mesmos. Precisamos manter a confiança, porque ainda somos um bom time."

    "Gostaríamos de vencer todos os jogos da temporada, mas são apenas três jogos [que não conseguimos vencer] e [Simakan] está voltando, e Sadio também. Então, precisamos nos manter unidos. Podemos vencer o próximo jogo." 

    O mais importante, porém, é que eles não o percam.

  • "Essa luta não acabou"

    A mini-crise do Al-Nassr não poderia ter chegado em pior altura, já que o seu grande rival, o Al-Hilal, encontrou a sua melhor forma, com a equipa de Simone Inzaghi a vencer os seus últimos 10 jogos do campeonato, transformando uma diferença negativa de quatro pontos na liderança da tabela numa vantagem de quatro pontos.

    Consequentemente, se os líderes superarem seus principais rivais na Kingdom Arena na noite de segunda-feira, o Al-Hilal conquistará um segundo título em três temporadas sem perder um jogo sequer.

    O Al-Nassr pretende fazer tudo ao seu alcance para mudar essa situação, e Jesus espera que sua equipe, que vem sofrendo com o cansaço, seja revigorada com a adição de pelo menos dois novos jogadores durante a janela de transferências de inverno. 

    Por agora, porém, ele tem que se contentar com o que tem e garantir que o Al-Hilal não amplie sua vantagem para sete pontos com uma vitória no clássico. 

    Ter Ronaldo em boa forma é, sem dúvida, motivo de otimismo para o Al-Nassr neste momento de necessidade. Ele pode não ser a força da natureza que já foi, mas continua sendo um dos maiores de todos os tempos e o mesmo determinado de sempre.

    "O futebol é assim", disse Cristiano ao Arab News após a derrota para o Al-Qadsiah. "Há bons e maus momentos. Mas o mais importante é ser profissional, esforçar-se ao máximo, respeitar o clube, respeitar o contrato e acreditar que as coisas vão mudar." 

    "Pelo Al-Nassr, continuaremos lutando para conquistar mais títulos." Neste momento, ganhar apenas um já seria uma grande conquista para CR7.

