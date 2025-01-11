De novo, CR7? Al Nassr de Cristiano Ronaldo enfrenta nova decisão em busca de enfim cravar um título

No entanto, embora Ronaldo tenha recuperado o faro de gol que o abandonou durante sua segunda passagem pelo Manchester United, marcando 114 vezes em 128 jogos pelo Al-Nassr, ele ainda não conquistou um grande título desde que chegou a Riade com grande alarde.
Até duas semanas atrás, garantir o título da Liga Profissional Saudita parecia uma mera formalidade para o atacante. Pouco antes da virada do ano, o Al-Nassr não só liderava a tabela, como ostentava uma campanha impecável, com 10 vitórias em 10 jogos.
Desde o surpreendente empate em 2 a 2 contra o Al-Ettifaq, a situação piorou tanto que o time de Jorge Jesus agora precisa, sem dúvida, vencer o Al-Hilal, novo líder do campeonato, na segunda-feira, para manter vivas as esperanças de título. Então, o que deu errado para Cristiano Ronaldo e companhia, e será que eles conseguirão reverter o resultado no clássico da capital?
