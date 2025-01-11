De novo, CR7? Al Nassr de Cristiano Ronaldo enfrenta nova decisão em busca de enfim cravar um título

Dado o seu invejável leque de talentos ofensivos, não se esperava que o Al-Nassr tivesse dificuldades enquanto Mané estivesse a serviço do Senegal na Copa Africana de Nações - principalmente porque Wesley parecia um substituto à altura.

Em sua primeira partida após a saída de Mané, o time de Jesus venceu o Al-Okhdood por 3 a 0, graças a dois gols de Ronaldo no primeiro tempo e um gol de Félix nos acréscimos.

A dupla portuguesa voltou a marcar contra o Al-Ettifaq em 30 de dezembro (mesmo que Ronaldo não tenha tido a mínima ideia do gol que desviou em suas costas) - mas o Al-Nassr perdeu pontos pela primeira vez nesta temporada devido a um gol de empate de Wijnaldum aos 80 minutos, que também havia aberto o placar no EGO Stadium.

Jesus, no entanto, ficou claramente irritado com a reação negativa ao empate de 2 a 2, e particularmente com as alegações de que um resultado ruim já era esperado.

"Marcamos gols e vencemos em todas as partidas, então nossa situação não pode ser considerada positiva apenas quando ganhamos", argumentou o português. "Às vezes você faz tudo certo e mesmo assim não vence."

"Estou satisfeito com o nosso desempenho e com as muitas oportunidades que criamos. Portanto, não concordo com aqueles que dizem que o Al-Nassr precisava de algum tipo de alerta."

"Foi uma partida emocionante para ambos os lados e uma das melhores atuações do Al Nassr nesta temporada. Mas o futebol nem sempre premia a equipe superior em todas as partidas."

Ronaldo também estava longe de estar desanimado. "Estamos no caminho certo", escreveu ele no Instagram , "e sabemos o que precisamos fazer em 2026!"

No entanto, o Al-Nassr não poderia ter começado pior o Ano Novo.