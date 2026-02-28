Getty Images Sport
Novo contrato para Harry Maguire? O zagueiro do Manchester United pode não chegar à agência livre, já que Michael Carrick dá uma dica sobre o contrato
A importância de Maguire sob o comando de Carrick
Amorim foi dispensado de suas funções no United após um empate em 1 a 1 com o Leeds no mês passado. O técnico da equipe sub-18, Darren Fletcher, assumiu o comando na partida empatada em 2 a 2 com o Burnley e na derrota por 2 a 1 para o Brighton na terceira rodada da FA Cup, antes de Carrick ser confirmado como técnico do United até o final da temporada.
E Carrick supervisionou uma grande recuperação de forma após seu retorno ao banco de reservas do Old Trafford. O United está invicto em todos os seis jogos sob o comando do técnico do Boro, com cinco vitórias e um empate, incluindo vitórias sobre o Manchester City e o Arsenal.
Maguire também voltou a ser titular, depois de ter tido poucos minutos de jogo sob o comando de Amorim. O ex-jogador do Hull City e do Leicester foi titular em todos os seis jogos sob o comando de Carrick, jogando os 90 minutos completos em cinco deles, e está jogando seu melhor futebol sob o comando do técnico de 44 anos.
Carrick foi questionado sobre Maguire e seu futuro antes do jogo do United contra o Crystal Palace no domingo, e o ex-jogador admitiu que “há muito mais por vir” do zagueiro.
“Mais novidades por vir” de Maguire
Quando questionado sobre Maguire na sexta-feira, Carrick disse: “Harry é uma figura impressionante. Ele teve uma carreira excelente até agora e espero que ainda tenha muito mais pela frente. Acho que o tempo que ele passou aqui, a trajetória e as experiências que teve desde que chegou, tanto aqui quanto com a seleção inglesa, mostram exatamente quem ele é.
“Dentro do elenco, existe esse equilíbrio: você quer o potencial e a empolgação dos mais jovens, mas precisa do ponto ideal no meio, com jogadores no auge, e a experiência é muito importante.
É difícil avaliar o quanto isso pode ser valioso. Harry ganhou muita experiência neste clube. A saída de Casemiro é outra questão e temos que entender o que isso significa.”
E quando questionado se Maguire está melhor do que nunca, Carrick disse: “Há um argumento (para isso), pois quando você é um jogador jovem e tudo é novo, você é destemido e não tem muitas cicatrizes. Você chega ao auge da carreira e se sente bem, e tudo está lá, mas você já passou por alguns altos e baixos.
Você chega ao final da carreira e a experiência deve torná-lo um jogador melhor, vimos isso nas atuações recentes de Harry.
É por isso que a experiência é importante. Eu senti isso quando jogava. Os 31 ou 32 anos foram os meus melhores anos, quando eu ainda estava no auge físico, mas usava a experiência para saber o que estava por vir.”
Martinez pode retornar para o confronto contra o Palace
Maguire tem se destacado ao lado de Lisandro Martinez no centro da defesa do United, embora o argentino tenha ficado de fora da vitória por 1 a 0 sobre o Everton devido a uma lesão. “Licha está muito mais perto do que Patrick. Esperamos que seja uma questão de dias, não vai demorar muito. Vamos avaliá-lo nos próximos dois dias e ver como ele está”, disse Carrick sobre Martinez esta semana.
Carrick também deu notícias sobre Mason Mount e Matthijs de Ligt antes do jogo de domingo contra o Crystal Palace, dizendo: “Mason está realmente se aproximando. Ele está em campo e está se aproximando, ele quer treinar e estar pronto para jogar em breve.
Ele está se aproximando. Ele só precisava ser paciente e é um grande jogador, então estamos cuidando dele, garantindo que ele esteja pronto para um grande final de temporada. A boa notícia é que ele está muito perto.
Matthijs teve um problema nas costas, que tem demorado um pouco mais para melhorar. É algo em que temos trabalhado e ele está chegando lá. Ele está no caminho certo, mas, como eu disse, está um pouco mais atrasado.
É uma daquelas coisas que são decepcionantes, mas infelizmente fazem parte do futebol, então vamos recuperá-lo quando pudermos.
É a natureza da lesão e do problema nas costas. É difícil precisar, especialmente em termos de tempo. Ele está definitivamente melhorando, o que é bom, e estamos trabalhando para isso. Não há muito mais que eu possa dizer neste momento.”
Unidos na corrida pelo quarto lugar
O United pode dar um grande passo rumo à classificação paraa Liga dos Campeões com uma vitória sobre o Crystal Palace na tarde de domingo. A equipe de Carrick ocupa a quarta posição antes dos jogos do fim de semana, três pontos à frente do Chelsea e do Liverpool, quinto e sexto colocados, respectivamente.
O Blues viaja pela capital para enfrentar o Arsenal na noite de domingo, enquanto o Reds recebe o West Ham em Anfield na tarde de sábado, na tentativa de conquistar a quarta vitória nos últimos cinco jogos do campeonato.
