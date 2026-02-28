Amorim foi dispensado de suas funções no United após um empate em 1 a 1 com o Leeds no mês passado. O técnico da equipe sub-18, Darren Fletcher, assumiu o comando na partida empatada em 2 a 2 com o Burnley e na derrota por 2 a 1 para o Brighton na terceira rodada da FA Cup, antes de Carrick ser confirmado como técnico do United até o final da temporada.

E Carrick supervisionou uma grande recuperação de forma após seu retorno ao banco de reservas do Old Trafford. O United está invicto em todos os seis jogos sob o comando do técnico do Boro, com cinco vitórias e um empate, incluindo vitórias sobre o Manchester City e o Arsenal.

Maguire também voltou a ser titular, depois de ter tido poucos minutos de jogo sob o comando de Amorim. O ex-jogador do Hull City e do Leicester foi titular em todos os seis jogos sob o comando de Carrick, jogando os 90 minutos completos em cinco deles, e está jogando seu melhor futebol sob o comando do técnico de 44 anos.

Carrick foi questionado sobre Maguire e seu futuro antes do jogo do United contra o Crystal Palace no domingo, e o ex-jogador admitiu que “há muito mais por vir” do zagueiro.