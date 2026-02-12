Goal.com
Mark Doyle

Novo camisa 9 do Barcelona ou de volta à Premier League? Por que Julian Alvarez ainda é tão desejado mesmo com jejum de dois meses sem gols pelo Atlético de Madrid

O gramado do Metropolitano tornou-se um dos principais assuntos de discussão antes do jogo de ida da semifinal da Copa do Rei entre Atlético de Madrid e Barcelona

"Sinceramente, não está em boas condições", admitiu Koke após a derrota em casa para o Real Betis no domingo. "Escorregamos, a grama se levanta. Obviamente, precisamos jogar melhor, então não é uma desculpa, mas espera-se que atuemos em alto nível e precisamos de um gramado com a mesma qualidade para isso."

Talvez o mau estado do gramado explique por que o craque do Atlético de Madrid, Julian Álvarez, vem apresentando um desempenho tão ruim ultimamente. No entanto, alguns torcedores do clube temem que a terrível seca de gols do argentino, que já dura dois meses, tenha mais a ver com seu estado de espírito do que com as condições do gramado do Metropolitano, visto que Álvarez está sendo especulado como possível reforço de um dos principais times da Europa na próxima janela de transferências – incluindo o adversário desta quinta-feira, o Real Madrid.

Então, o que está por trás da queda drástica de rendimento do campeão mundial? Será que ele realmente poderia deixar o Atlético de Madrid para se juntar ao rival Barcelona no final da temporada? Ou será que em breve veremos o ex-jogador do Manchester City de volta à Premier League? A GOAL tenta desvendar o que promete ser uma das novelas de transferência mais intrigantes de 2026.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO-REAL MADRIDAFP

    Contribuição questionada

    Álvarez chegou ao Atlético há apenas 18 meses, sendo a contratação mais notável do clube durante a onda de gastos de 188 milhões de euros (mais de R$ 1,1 bilhão) na janela europeia, que fez com que o time de Diego Simeone fosse considerado um legítimo candidato ao título. No entanto, apesar de ter chegado ao topo da tabela na metade da temporada 2024/25 com uma sequência de oito vitórias, o Atleti desmoronou na segunda metade da temporada e não conquistou nenhum troféu.

    Simeone lamentou a falta de “estabilidade”, mas alguns torcedores e especialistas questionaram a contribuição de Álvarez. Certamente não havia nada mais que ele pudesse ter feito sobre seu infeliz pênalti de dois toques na derrota dolorosa nos pênaltis das oitavas de final da Liga dos Campeões para o rival Real Madrid, além de ter terminado a temporada com 29 gols em todas as competições, um recorde em sua carreira.

    No entanto, a contratação de 75 milhões de euros (R$ 460 milhões) junto ao Manchester City foi, na verdade, superada em gols na La Liga pelo companheiro de equipe Alexander Sorloth, que conseguiu marcar três gols a mais que Álvarez (20x17), apesar de ter começado 15 jogos a menos.

    Sem surpresa, Simeone ficou perplexo com as críticas a Alvarez, que liderou o ataque com a mesma combinação de agressividade e altruísmo que vimos dele durante a conquista da Argentina no Catar 2022.

    “Há muitas coisas positivas, e quem quiser vê-las vai encontrá-las”, disse o técnico aos repórteres em maio. “O que Julián fez em termos de esforço é inacreditável. Ele é um jogador com qualidade, presença e simplicidade e, embora possa marcar um gol, prefere passar para o companheiro. Precisamos de Julián. Ele é um jogador que contratamos por muito dinheiro e esperamos que se sinta feliz aqui. Todos nós temos que ajudá-lo a mostrar mais seu talento.”

    Os dirigentes do Atlético concordaram e, mais uma vez, gastaram pouco mais de 180 milhões de euros para montar um elenco coadjuvante à altura de seu protagonista, com Alex Baena, Jhonny Cardoso, Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Marc Pubill, David Hancko, Santiago Mouriño, Giacomo Raspadori e Nico González chegando à capital espanhola no verão passado.

  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-RAYO VALLECANOAFP

    “Extraordinário”

    Infelizmente, o Atlético continua sendo um time muito curioso e frustrantemente inconsistente. Na semana passada, por exemplo, os Rojiblancos golearam o Real Betis por 5 a 0 em seu próprio campo nas quartas de final da Copa del Rey - e, no entanto, três dias depois, perderam por 1 a 0 em casa para o mesmo time. No entanto, se o desempenho do Atlético é intrigante, não é nada comparado ao de Álvarez.

    Depois de marcar apenas uma vez em suas primeiras cinco partidas da Liga na atual campanha, contra o Espanyol na primeira rodada, Álvarez explodiu no final de setembro, marcando três gols na vitória por 3 a 2 sobre o Rayo Vallecano, antes de marcar dois gols na impressionante goleada por 5 a 2 sobre o Real no Metropolitano.

    Foi a resposta mais enfática às alegações de que ele não estava apenas insatisfeito no Atlético, mas também frustrado com Simeone, que o tirou de campo aos 62 minutos do empate com o Mallorca no fim de semana anterior. Além disso, o técnico, conhecido por ser exigente, certamente não parecia insatisfeito com Álvarez quando falou com a imprensa após o clássico de Madri. Pelo contrário, ele deu a impressão de se sentir abençoado por tê-lo em seu time.

    “Julián é um jogador extraordinário”, disse o técnico do Atlético, entusiasmado, depois que Álvarez converteu um pênalti decisivo contra o Real e marcou um gol fantástico em uma cobrança de falta. “Mas o que mais valorizo nele, além de tudo o que vocês veem, é sua humildade. A humildade de correr, de trabalhar, de ser um campeão da Copa do Mundo e estar no Atlético de Madrid correndo durante todos os jogos, independentemente de quem seja o adversário.

    “Temos que cuidar dele, para que ele fique aqui por muitos anos e se torne um grande jogador na história deste clube.”

  • Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Pensamento de curto prazo

    Como Simone alertou, a situação de Álvarez já havia se tornado assunto de discussão pouco mais de um mês após o início da nova temporada, e os comentários do atacante após o clássico não acalmaram totalmente as especulações sobre seu futuro.

    “Eu só penso no curto prazo, nada além disso”, afirmou o jogador de 26 anos. “Mas me sinto muito bem cuidado no Atlético, muito feliz aqui. Então, eu apenas trabalho todos os dias para melhorar e ajudar a equipe. A temporada é muito longa, ainda há muito a ser disputado.”

    No entanto, há uma preocupação crescente no Metropolitano de que o Atlético volte a terminar a temporada de mãos vazias, especialmente porque Álvarez marcou apenas uma vez na La Liga desde o clássico de Madri, em 1º de novembro, na vitória por 3 a 0 sobre o Sevilla.

    Desde então, ele marcou três gols na Liga dos Campeões, mas nenhum em qualquer competição desde 9 de dezembro. Embora seja injusto atribuir a fase instável do Atlético ao jejum de Álvarez, isso certamente tem sido um fator importante para a equipe estar 13 pontos atrás do líder da La Liga, o Barcelona.

    No entanto, apesar de suas dificuldades diante do gol — ou talvez até mesmo por causa delas —, Álvarez se tornou alvo de rumores cada vez mais intensos sobre uma possível transferência.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    “Álvarez no Arsenal seria o fim do jogo”

    O próprio Álvarez admitiu que seu agente discutiu os termos de uma possível transferência para o Paris Saint-Germain antes de ele chegar a Madri em 2024 e, de acordo com relatos, Luis Enrique continua interessado em contratar Álvarez, mesmo que Ousmane Dembélé tenha se destacado na função de “falso nove” no último ano.

    Naturalmente, se o Atlético disponibilizar Álvarez para transferência no fim desta temporada, um retorno à Premier League é uma possibilidade, dada a enorme riqueza da elite inglesa. O Liverpool, porém, não vai reacender seu interesse de longa data no jogador da seleção argentina depois de contratar Hugo Ekitike e Alexander Isak no verão passado, e embora Pep Guardiola nunca tenha escondido o fato de que sente falta de Álvarez, simplesmente não há chance de ele voltar ao City enquanto Erling Haaland ainda estiver no clube.

    No entanto, tanto o Arsenal quanto o Chelsea estão muito interessados, o que é totalmente viável. Na verdade, seria uma surpresa se os Gunners não estivessem interessados em Álvarez, já que foi seu atual diretor esportivo, Andrea Berta, quem o contratou para o Atlético. Além disso, apesar da melhora na forma, Viktor Gyökeres ainda parece estar lutando contra a pressão de liderar o ataque de um clube de elite — o que não é algo que Gary Lineker acredita que seria um problema para Álvarez.

    “Ele é campeão da Copa do Mundo, pelo amor de Deus”, disse o ex-jogador da seleção inglesa no podcast Stick to Football. “Ele é o tipo de jogador que você sabe que consegue lidar com grandes ocasiões, e alguém assim no Arsenal seria o fim do jogo.”

    Talvez o Chelsea compartilhe de uma opinião semelhante, já que há especulações crescentes de que os Blues acreditam que Álvarez é o artilheiro camisa 9 que eles - assim como o Arsenal - há muito tempo não têm, o tipo de centroavante móvel que poderia se combinar de forma muito mais eficaz com o versátil João Pedro do que com o limitado Liam Delap.

  • FC Barcelona v RCD Mallorca - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    O substituto de Lewandowski?

    No entanto, é o Barcelona que parece estar na liderança da corrida para contratar Álvarez, o que obviamente parece absurdo, dadas as restrições orçamentárias do Blaugrana e o suposto preço pedido pelo Atlético, na casa dos nove dígitos. O suposto interesse dos catalães em contratar o atacante Dusan Vlahovic, da Juventus, em uma transferência gratuita, faz muito mais sentido, mas o rumor de Álvarez para o Barça é algo que não desaparece.

    O zagueiro Ronald Araújo foi questionado sobre isso antes do jogo de quinta-feira. “Ele é um ótimo jogador e, para mim, um dos melhores atacantes do mundo”, disse o uruguaio. “Você pode ver a qualidade que ele tem, e os melhores jogadores têm que estar no melhor clube, que é o nosso. Isso é óbvio. Mas não é meu trabalho fazer isso ou tomar essa decisão.”

    Essa responsabilidade cabe a Laporta e ao diretor esportivo Deco, que, após anos de contabilidade criativa e venda de almas, estão levando o Barça cada vez mais perto de estar em total conformidade com os regulamentos financeiros da La Liga. Se eles conseguirem chegar lá até o final da temporada, a contratação de Álvarez não estaria fora do reino das possibilidades.

    O Barcelona certamente fez coisas mais estranhas acontecerem nas últimas janelas de transferências, e não há dúvida de que Álvarez seria um substituto fantástico para Robert Lewandowski, o atacante de 37 anos que deve deixar o Camp Nou no fim da temporada.

    Perder Álvarez para o Barça obviamente afetaria muito os torcedores do Atlético, mas provavelmente não seria uma traição tão grande quanto a ida de Antoine Griezmann para o Blaugrana em 2019. Apesar de Álvarez dizer que se sente bem em Madri, ele nunca fez muito para se distanciar de todas as especulações sobre transferências.

    “Se pretendo jogar no Barcelona ou no PSG? Sinceramente, não sei”, disse o atacante ao L'Equipe em novembro passado. “Vejo o que as pessoas dizem nas redes sociais e, na Espanha, falam muito sobre mim e o Barcelona. Por enquanto, estou focado no Atlético e vamos analisar a situação no final da temporada.”

  • Julian AlvarezGetty Images

    "Precisamos do Julián"

    Álvarez está obviamente no seu direito de levar algum tempo para refletir sobre o seu próximo passo. Ele nunca escondeu o seu desejo de conquistar troféus importantes no Atlético, tendo feito parte de uma equipe que conquistou três títulos no City, e há obviamente um risco muito real de que a temporada do Rojiblancos volte a desmoronar-se precisamente no momento errado.

    Eles são claramente azarões na partida da Copa contra o Barcelona, enquanto o Club Brugge representa um adversário bastante complicado nas oitavas de final da Liga dos Campeões para um time derrotado pelo Bodo/Glimt em sua última partida na fase de grupos. Como resultado, o Atlético realmente precisa que Alvarez retome sua sequência de gols o mais rápido possível, já que não está realmente preparado para carregar um atacante normalmente feroz que tem parecido apático e ineficaz nos últimos dois meses.

    O lado positivo é que o Atlético contratou ainda mais jogadores durante a janela de transferências de janeiro, e Ademola Lookman já parece capaz de adicionar uma nova dimensão ao ataque com sua velocidade e habilidade, embora a idade esteja finalmente afetando Griezmann, enquanto Sorloth não tem sido tão preciso nesta temporada quanto foi na última. Também houve problemas na defesa central, apesar da boa forma de Pubill, enquanto a perda do insubstituível Pablo Barrios por lesão é um golpe colossal para o meio-campo.

    Preocupantemente, Álvarez, que quase sempre está disponível, também teve alguns problemas físicos nas últimas semanas e perdeu a derrota para o Betis por motivo de doença, então Simeone está desesperado para tê-lo de volta para o confronto com o Barça.

    “Precisamos do Julián”, reiterou o técnico pela enésima vez nesta temporada. “Ele é um jogador extremamente importante para nós, o melhor jogador que temos, e esperamos que esteja em plena forma para quinta-feira. Temos um jogo muito importante pela frente.”

    Afinal, a Copa é a melhor chance do Atlético de conquistar um título nesta temporada e, embora as condições do gramado sejam importantes, é Álvarez que eles precisam na melhor condição física e mental possível.

