Novo camisa 9 do Barcelona ou de volta à Premier League? Por que Julian Alvarez ainda é tão desejado mesmo com jejum de dois meses sem gols pelo Atlético de Madrid

Álvarez chegou ao Atlético há apenas 18 meses, sendo a contratação mais notável do clube durante a onda de gastos de 188 milhões de euros (mais de R$ 1,1 bilhão) na janela europeia, que fez com que o time de Diego Simeone fosse considerado um legítimo candidato ao título. No entanto, apesar de ter chegado ao topo da tabela na metade da temporada 2024/25 com uma sequência de oito vitórias, o Atleti desmoronou na segunda metade da temporada e não conquistou nenhum troféu.

Simeone lamentou a falta de “estabilidade”, mas alguns torcedores e especialistas questionaram a contribuição de Álvarez. Certamente não havia nada mais que ele pudesse ter feito sobre seu infeliz pênalti de dois toques na derrota dolorosa nos pênaltis das oitavas de final da Liga dos Campeões para o rival Real Madrid, além de ter terminado a temporada com 29 gols em todas as competições, um recorde em sua carreira.

No entanto, a contratação de 75 milhões de euros (R$ 460 milhões) junto ao Manchester City foi, na verdade, superada em gols na La Liga pelo companheiro de equipe Alexander Sorloth, que conseguiu marcar três gols a mais que Álvarez (20x17), apesar de ter começado 15 jogos a menos.

Sem surpresa, Simeone ficou perplexo com as críticas a Alvarez, que liderou o ataque com a mesma combinação de agressividade e altruísmo que vimos dele durante a conquista da Argentina no Catar 2022.

“Há muitas coisas positivas, e quem quiser vê-las vai encontrá-las”, disse o técnico aos repórteres em maio. “O que Julián fez em termos de esforço é inacreditável. Ele é um jogador com qualidade, presença e simplicidade e, embora possa marcar um gol, prefere passar para o companheiro. Precisamos de Julián. Ele é um jogador que contratamos por muito dinheiro e esperamos que se sinta feliz aqui. Todos nós temos que ajudá-lo a mostrar mais seu talento.”

Os dirigentes do Atlético concordaram e, mais uma vez, gastaram pouco mais de 180 milhões de euros para montar um elenco coadjuvante à altura de seu protagonista, com Alex Baena, Jhonny Cardoso, Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Marc Pubill, David Hancko, Santiago Mouriño, Giacomo Raspadori e Nico González chegando à capital espanhola no verão passado.