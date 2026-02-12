Novo camisa 9 do Barcelona ou de volta à Premier League? Por que Julian Alvarez ainda é tão desejado mesmo com jejum de dois meses sem gols pelo Atlético de Madrid

"Sinceramente, não está em boas condições", admitiu Koke após a derrota em casa para o Real Betis no domingo. "Escorregamos, a grama se levanta. Obviamente, precisamos jogar melhor, então não é uma desculpa, mas espera-se que atuemos em alto nível e precisamos de um gramado com a mesma qualidade para isso."
Talvez o mau estado do gramado explique por que o craque do Atlético de Madrid, Julian Álvarez, vem apresentando um desempenho tão ruim ultimamente. No entanto, alguns torcedores do clube temem que a terrível seca de gols do argentino, que já dura dois meses, tenha mais a ver com seu estado de espírito do que com as condições do gramado do Metropolitano, visto que Álvarez está sendo especulado como possível reforço de um dos principais times da Europa na próxima janela de transferências – incluindo o adversário desta quinta-feira, o Real Madrid.
Então, o que está por trás da queda drástica de rendimento do campeão mundial? Será que ele realmente poderia deixar o Atlético de Madrid para se juntar ao rival Barcelona no final da temporada? Ou será que em breve veremos o ex-jogador do Manchester City de volta à Premier League? A GOAL tenta desvendar o que promete ser uma das novelas de transferência mais intrigantes de 2026.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢