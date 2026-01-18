Novela? A resposta sincerona de José Mourinho após ser perguntado sobre possível retorno ao Real Madrid
Semana caótica para os merengues
O Real Madrid decidiu encerrar o ciclo de Xabi Alonso após a derrota na final da Supercopa da Espanha para o Barcelona. O ex-meio-campista foi demitido com menos de oito meses no cargo e rapidamente substituído por Álvaro Arbeloa. O cenário de instabilidade, porém, esteve longe de ser contido.
Na estreia do novo treinador, o Madrid sofreu uma eliminação humilhante na Copa do Rei diante do modesto Albacete. Na sequência, Arbeloa conduziu a equipe a uma vitória por 2 a 0 sobre o Levante, pela La Liga, em um jogo marcado por vaias intensas a Jude Bellingham e Vinicius Jr. no Santiago Bernabéu. A reação das arquibancadas refletiu a frustração dos torcedores com o desempenho abaixo do esperado da equipe.
Após a partida, Arbeloa reconheceu o ambiente hostil e admitiu que previa dificuldades. “Sabíamos que seria um jogo complicado, porque tivemos uma semana difícil e por causa da atmosfera que se criou. Não é fácil. Eu também já joguei partidas depois de uma grande decepção e você não sente a mesma confiança de quando tudo está funcionando. Sabíamos que precisaríamos de jogadores com muita responsabilidade, dispostos a encarar um jogo desse tipo”, afirmou.
- AFP
Mourinho responde a boatos sobre retorno ao Real Madrid
A situação levou à especulação de que o Real Madrid poderia mudar de treinador novamente no verão. O ex-técnico do Liverpool Jurgen Klopp já foi apontado como um candidato em potencial, enquanto o nome de José Mourinho também foi mencionado. Mourinho venceu títulos de La Liga e da Copa do Rei em sua passagem anterior pela capital espanhola, mas não está interessado em retornar. Ele disse à Sport TV: "Não contem comigo para novelas. Existem boas novelas, mas são muito longas; você perde um ou dois episódios e depois perde o fio da meada. Não contem comigo, porque não assisto novelas."
Arbeloa reage às vaias ao Real Madrid
Arbeloa também falou sobre as vaias direcionadas aos seus jogadores após a vitória de sábado (17). Ele disse: "Não tivemos uma boa semana e os torcedores têm todo o direito de mostrar sua insatisfação com os jogadores, com o time e comigo em primeiro lugar. É o meu primeiro jogo como treinador do Real Madrid aqui no estádio e o que fiz como jogador está no passado e eles já me mostraram seu carinho quando eu era jogador. Agora tenho que conquistá-lo como treinador. Essas vaias foram para todos, e para mim em primeiro lugar porque sou o responsável, o líder deste time, e o culpado quando as coisas dão errado. Sempre tive muito respeito pelo Bernabéu. Já fui muito vaiado também, e acho que uma das razões pelas quais este clube é tão grande é por causa do quão exigentes nossos torcedores são".
"Eu sei de onde vêm as vaias e sei de onde vêm as campanhas. Elas não são de pessoas que não gostam do Florentino. Elas são de pessoas que não gostam do Real Madrid. Eles não vão me enganar. Eu sei de onde vem tudo isso e me considero sortudo por ter um presidente que é a pessoa mais importante, junto com Santiago Bernabéu, na história deste clube. Sete Copas Europeias e acho que mais de 60 títulos entre as equipes de futebol e basquete. Todos os torcedores do Madrid estão cientes de quão sortudos somos por tê-lo como presidente, do que ele fez pelo clube e de onde vêm as vaias e por que."
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para o Real Madrid?
A pressão estará sobre Arbeloa para melhorar as performances e os resultados na segunda metade da temporada, com o Real Madrid lutando para evitar terminar a temporada sem troféus pelo segundo ano consecutivo. O próximo desafio é uma visita do Monaco na Liga dos Campeões, antes de uma viagem para enfrentar o Villarreal, que está em terceiro lugar, na La Liga.