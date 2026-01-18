Novela? A resposta sincerona de José Mourinho após ser perguntado sobre possível retorno ao Real Madrid

Arbeloa também falou sobre as vaias direcionadas aos seus jogadores após a vitória de sábado (17). Ele disse: "Não tivemos uma boa semana e os torcedores têm todo o direito de mostrar sua insatisfação com os jogadores, com o time e comigo em primeiro lugar. É o meu primeiro jogo como treinador do Real Madrid aqui no estádio e o que fiz como jogador está no passado e eles já me mostraram seu carinho quando eu era jogador. Agora tenho que conquistá-lo como treinador. Essas vaias foram para todos, e para mim em primeiro lugar porque sou o responsável, o líder deste time, e o culpado quando as coisas dão errado. Sempre tive muito respeito pelo Bernabéu. Já fui muito vaiado também, e acho que uma das razões pelas quais este clube é tão grande é por causa do quão exigentes nossos torcedores são".

"Eu sei de onde vêm as vaias e sei de onde vêm as campanhas. Elas não são de pessoas que não gostam do Florentino. Elas são de pessoas que não gostam do Real Madrid. Eles não vão me enganar. Eu sei de onde vem tudo isso e me considero sortudo por ter um presidente que é a pessoa mais importante, junto com Santiago Bernabéu, na história deste clube. Sete Copas Europeias e acho que mais de 60 títulos entre as equipes de futebol e basquete. Todos os torcedores do Madrid estão cientes de quão sortudos somos por tê-lo como presidente, do que ele fez pelo clube e de onde vêm as vaias e por que."